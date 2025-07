“Innovation in Insurance Awards 2025”および“Insurance Asia Awards 2025”の受賞について

アフラック生命保険株式会社

2025年7月18日

アフラック生命保険株式会社(代表取締役社長:古出 眞敏)は、「転移学習技術を用いたアプローチリストによる効果的な提案活動」の取り組みが、外部表彰を受賞しましたのでお知らせします。

「転移学習技術を用いたアプローチリストによる効果的な提案活動」について

当社では、お客様への新商品や保障最新化などのご提案に、AIで構築したお客様のニーズを予測するモデルを適用したアプローチリストを活用しています。ただし、過去に類似商品が少ない新商品の発売時など、AIの学習に必要なデータが十分でない場合の予測精度に課題がありました。この課題を解決するために、転移学習技術*1を用いて他の商品でAIが学習したデータを転用することで、予測精度を高めたモデルを適用したアプローチリストを作成することが可能となりました。この取り組みにより、お客様のニーズに合致した効果的な提案活動が実現できていると評価され、“Innovation in Insurance Awards 2025”において、“Distribution Innovator of the Year”部門の銀賞に選ばれました。これは、本アワードにおいて4度目の受賞となります。

また、“Insurance Asia Awards 2025”においても、“AI Initiative of the Year - Japan”を受賞し、今年で6年連続の受賞となりました。

【受賞した外部表彰】

「Innovation in Insurance Awards 2025」(主催:Qorus*2および株式会社NTTデータグループ)

保険業界における企業の革新的なイノベーションの取り組みを紹介し、促進することを目的に2016年に創設された表彰制度です。第10回となる今年は、世界49か国から約270件の応募がありました。

“Distribution Innovator of the Year”は、保険商品やサービスの販売に関して、テクノロジーを活用した画期的な取り組みを行い、顧客エンゲージメントの強化や市場リーチの拡大を実現した取り組みに贈られる賞です。

「Insurance Asia Awards 2025」(主催:Charlton Media Group)

アジア大手のビジネスメディア・グループであるCharlton Media Groupが2016年に開始した保険業界の表彰制度で、最先端のイノベーションを起こし、業界にインパクトをもたらした商品・サービスや取り組みを展開するアジア諸国の保険会社を表彰しています。

“AI Initiative of the Year - Japan”は、日本の保険会社における優れたAI関連の取り組みに贈られる賞です。

当社は、これからもAIなどの新たなデジタルテクノロジーやデータサイエンスを活用し、さらなるサービス向上と業務変革に取り組んでいきます。

*1 学習済みの情報等を別のモデルに応用することで、わずかなデータから効率的かつ高精度なモデル構築を実現する技術のこと。

*2 銀行と保険会社のイノベーションと変革を推進することを目的に1971年に設立された非営利団体。