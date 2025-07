アミューズメント施設向け競馬メダルゲーム『StarHorse4』において本日７月18 日(金)より競馬情報サービス『netkeiba』とのコラボを開催！

株式会社セガ フェイブ

株式会社セガ フェイブ(本社:東京都品川区、代表取締役社長執行役員:杉野行雄)は、アミューズメント施設向けメダルゲーム『StarHorse4』と日本最大の競馬情報サービス『netkeiba』のコラボ企画として、本日7月18日(金)よりオリジナル番組を配信いたします。

■スペシャルコラボ企画「スターホース王は俺だ!!!」

コラボレーション企画として、日本を代表するJRAのトップジョッキー8名が2チームに分かれて『StarHorse4』で対戦、“スターホース王”を決定。

その模様を『netkeiba』動画チャンネルで全6回の番組として配信いたします。

【出演者】(五十音順)

Aチーム 岩田望来騎手、川田将雅騎手、高田潤騎手、津村明秀騎手

Bチーム 北村友一騎手、坂井瑠星騎手、戸崎圭太騎手、M.デムーロ騎手

MC:福原直英さん

【配信チャンネル】

■netkeiba 公式YouTube

https://www.youtube.com/user/netkeibaTV

■netkeibaTV

https://tv.netkeiba.com/

【配信日程】

第1回:2025年7月18日 (金)

第2回: 7月25日 (金)

第3回: 8月 1日 (金)

第4回: 8月 8日 (金)

第5回: 8月15日 (金)

第6回: 8月22日 (金)

※毎番組12:00より配信予定

※日程・時間は変更になる可能性があります

『StarHorse4』×『netkeiba』

コラボ特設サイト

https://dir.netkeiba.com/campaign/2025/starhorse4/

各種イベント詳細はコラボ特設サイトにてご確認ください。

■『StarHorse4』で使用できるメダル6,000枚が当たるキャンペーンも同時開催

コラボ特設サイト内の「インスタントウィン」で『StarHorse4』で使用出来る可能なメダル6,000枚が獲得できるキャンペーンも同時開催中です。

コラボ特設サイト内の「メダル獲得にチャレンジする」ボタンをタップすると、『StarHorse4』の映像を活用した「有馬記念 THE DREAM」が流れ、見事1着を獲得すると当選となります。

当選時に掲載される登録サイトにて『StarHorse4』アカウント(11桁)と当選コード(英数6桁)を登録すると、後日ご自身の『StarHorse4』内プレゼントBOXにメダル6,000枚がプレゼントされます。

【インスタントウィン当選時の流れ】

1:特設サイト内の「メダル獲得にチャレンジする」ボタン をタップ

▼

2:「有馬記念 THE DREAM」が放映。応援馬が1着を獲得すると当選

▼

3:当選時に記載される当選コード(英数字6桁)を控えて、「受け取る」ボタンをタップ

▼

4:「登録ページ」で当選コード(英数字6桁)と『StarHorse4』アカウント(数字11桁)を登録

▼

5:9月中旬頃に、ご自身の『StarHorse4』内プレゼントボックスにメダル6,000枚をプレゼント

【『StarHorse4』で使用できるメダル6,000枚が当たるキャンペーン開催日程】

開催日時:7月18日(金)~8月31日(日)まで

【当選メダルについての注意事項】

※当選メダルのプレゼントは、2025年9月中旬を予定しております。

※当選メダルを受け取るには『StarHorse4』のアカウントの登録が必要となります。

「StarHorse4」のはじめ方はこちら https://starhorse.sega.jp/sh4/beginner/

※当選メダルは『StarHorse4』でのみ使用できます。

※ご自身の『StarHorse4』アカウントに複数回当選コードを登録されても、プレゼントメダルは1つのアカウントにつき6,000枚が上限となります。

※当選コードやアカウントを正確にご登録いただけていない場合、メダルプレゼントができない場合がございます。

※1つの当選コードに複数のアカウントが登録されているなど、運営側が登録不備と判断した場合、メダルの付与ができない場合がございます。

■「netkeiba」とは

1999年の開設以来、数多くの競馬ファンに支持されて参りました。

現在では、ニュース、コラム、動画、中央競馬・地方競馬レース情報、データベースなど競馬に関する網羅的な情報を提供し、競馬ファンの裾野の拡大に努めております。



●StarHorse4公式サイト:https://starhorse.sega.jp/sh4/

●StarHorse4 X(旧Twitter):@segastarhorse4(https://x.com/segastarhorse4)

●「netkeiba」公式サイト:https://www.netkeiba.com/

●「netkeiba」公式X(旧Twitte):@netkeiba(https://x.com/netkeiba)

■権利表記 (C)SEGA (C) NET DREAMERS, Co., Ltd. All Rights Reserved.