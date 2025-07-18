アニメ・ゲームのグッズ専門店『あみあみ池袋miniフェアグッズ店』が「サマーキャンペーン2025」を開催。

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大網株式会社


ホビー通販店「あみあみ」を運営する大網株式会社（本社：東京都文京区）は、自社の運営する「あみあみ池袋miniフェアグッズ店」にて「サマーキャンペーン2025」を開催。


期間中、店内商品を合計3,000円（税込）以上お買い上げで300円OFFになります。



■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗ご案内


https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html(https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html)


【あみあみ池袋miniフェアグッズ店 サマーキャンペーン2025】


■開催期間：2025年7月19日(土)～2025年8月3日(日)


■開催店舗：あみあみ池袋miniフェアグッズ店




※あみあみ池袋miniフェアグッズ店のみ対象です


※CD・書籍・フェア商品は対象外です


※キャンペーンは予告なく変更となる場合があります


【あみあみ池袋miniフェアグッズ店 概要】




■営業時間：平日 12:00-20:00 / 土日・祝 11:00-20:00　定休日なし


■住所：東京都豊島区東池袋1-15-10 3階


■アクセス：JR 池袋駅 東口から徒歩5分


■主な取り扱い：


・アニメ・ゲーム関連キャラクターグッズ


・キャラぬいぐるみ


・キャラミニフィギュア


・食玩・トレーディングBOX


・「あみあみ限定特典付き」CD・DVD/BD・ゲーム


・「あみあみ限定グッズ」



※「あみあみ池袋miniフェアグッズ店」の最新情報は、以下のアカウントをご確認ください。


・あみあみ池袋店（@amiami_bukuro(https://x.com/amiami_bukuro)）


・あみあみ池袋店イベント（@amiami_i_event(https://x.com/amiami_i_event)）


【店舗情報】


https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html(https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html)



■あみあみ 秋葉原ラジオ会館店


住所：東京都千代田区外神田1-15-16 秋葉原ラジオ会館4階


アクセス：JR 秋葉原駅 電気街口から徒歩0分






■あみあみ秋葉原フィギュアタワー店


住所：東京都千代田区外神田1-15-3


アクセス：JR 秋葉原駅 電気街口から徒歩2分






■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)