アニメ・ゲームのグッズ専門店『あみあみ池袋miniフェアグッズ店』が「サマーキャンペーン2025」を開催。
ホビー通販店「あみあみ」を運営する大網株式会社（本社：東京都文京区）は、自社の運営する「あみあみ池袋miniフェアグッズ店」にて「サマーキャンペーン2025」を開催。
期間中、店内商品を合計3,000円（税込）以上お買い上げで300円OFFになります。
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗ご案内
https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html(https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html)
【あみあみ池袋miniフェアグッズ店 サマーキャンペーン2025】
■開催期間：2025年7月19日(土)～2025年8月3日(日)
■開催店舗：あみあみ池袋miniフェアグッズ店
※あみあみ池袋miniフェアグッズ店のみ対象です
※CD・書籍・フェア商品は対象外です
※キャンペーンは予告なく変更となる場合があります
【あみあみ池袋miniフェアグッズ店 概要】
■営業時間：平日 12:00-20:00 / 土日・祝 11:00-20:00 定休日なし
■住所：東京都豊島区東池袋1-15-10 3階
■アクセス：JR 池袋駅 東口から徒歩5分
■主な取り扱い：
・アニメ・ゲーム関連キャラクターグッズ
・キャラぬいぐるみ
・キャラミニフィギュア
・食玩・トレーディングBOX
・「あみあみ限定特典付き」CD・DVD/BD・ゲーム
・「あみあみ限定グッズ」
※「あみあみ池袋miniフェアグッズ店」の最新情報は、以下のアカウントをご確認ください。
・あみあみ池袋店（@amiami_bukuro(https://x.com/amiami_bukuro)）
・あみあみ池袋店イベント（@amiami_i_event(https://x.com/amiami_i_event)）
【店舗情報】
https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html(https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html)
■あみあみ 秋葉原ラジオ会館店
住所：東京都千代田区外神田1-15-16 秋葉原ラジオ会館4階
アクセス：JR 秋葉原駅 電気街口から徒歩0分
■あみあみ秋葉原フィギュアタワー店
住所：東京都千代田区外神田1-15-3
アクセス：JR 秋葉原駅 電気街口から徒歩2分
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)