「Fate/Grand Order Fes. 2025 10th Anniversary」にKADOKAWAブース出展！　新規描き下ろしを含む新商品を販売！！

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株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2025年8月2日（土）、3日（日）に開催される「Fate/Grand Order Fes. 2025 10th Anniversary」にブースを出展いたします。


KADOKAWAブースでは、「Fate/Grand Order 藤丸立香はわからない」、「Fate/Grand Order フロム ロストベルト」「Fate/Prototype 蒼銀のフラグメンツ」の新規描き下ろし商品など豪華16作品の新規商品を先行販売いたします。


会場限定特典の「ミニカード」も配布いたします！



＜槌田先生新規描き下ろしグッズ＞


・「Fate/Grand Order 藤丸立香はわからない」トレーディングアクリルキーホルダー（全6種）


　税込\715（PACK）




・Fate/Grand Order 藤丸立香はわからないトレーディング缶バッジ


（全14種 うち6種新規描き下ろし）


　税込各\440（PACK）




＜中谷先生新規描き下ろしグッズ＞


Fate/Grand Order フロム ロストベルト　アクリルスタンド （全4種）


税込各\1,980




＜鈴木ツタ先生新規描き下ろしグッズ＞


Fate/Prototype 蒼銀のフラグメンツ　アクリルスタンド （全3種）


税込各\1,980




その他、多数の商品を先行販売いたします！ 数に限りがございますので気になる方はお早めに！！


　　　　　　　　　　　　　　　　↓グッズ一覧表はこちら↓




※掲載画像の無断使用は禁止されております。


※商品画像はイメージとなります。実際の商品とは異なる場合があります。


予めご了承ください。


※上記イベント以外でも販売されることもございます。予めご了承ください。



「Fate/Grand Order 藤丸立香はわからない」イラスト/槌田　(C)TYPE-MOON/FGO PROJECT


「ロード・エルメロイII世の事件簿」イラスト/東冬　（C)三田誠/TYPE-MOON


「帝都聖杯奇譚 Fate/type Redline」イラスト：平野稜二　(C)経験値／TYPE-MOON


「Fate/Grand Order 英霊伝承異聞～蘆屋道満～」イラスト／古海鐘一　(C)TYPE-MOON／FGO PROJECT


「Fate/Grand Order フロムロストベルト」イラスト：中谷　(C)TYPE-MOON／FGO PROJECT


「Fate/Prototype 蒼銀のフラグメンツ」イラスト：鈴木ツタ　(C)桜井光・TYPE-MOON


「衛宮さんちの今日のごはん」(C)TAa　(C)TYPE-MOON


「月姫-A piece of blue glass moon-ムーンフェイズ」イラスト：中谷　(C)TYPE-MOON


「MELTY BLOOD: TYPE LUMINA Piece in Paradise」イラスト：めたろぐ　(C)TYPE-MOON


「Fate/kaleidliner プリズマ☆イリヤドライ!!」イラスト：ひろやまひろし　(C)TYPE-MOON


「フェイト/エクストラ CCC FoxTail」イラスト：たけのこ星人　(C)TYPE-MOON／Marvelous.Inc


「Fate/Grand Order -Epic of Remnant-亜種特異点EX 深海電脳楽土SE.RA.PH」イラスト／西出ケンゴロー 　(C)TYPE-MOON／FGO PROJECT


「Fate/Apocrypha」イラスト／石田あきら　(C)東出祐一郎・TYPE-MOON


「Fate/Grand Order -Epic of Remnant-亜種特異点Ｉ 悪性隔絶魔境 新宿 新宿幻霊事件」


(C)sasakishonen (C)TYPE-MOON / FGO PROJECT


「Fate/stay night [Heaven’s Feel]」イラスト／タスクオーナ　(C)TYPE-MOON


「Fate/stay night［Unlimited Blade Works］」イラスト／森山大輔　（C）TYPE-MOON