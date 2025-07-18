「Fate/Grand Order Fes. 2025 10th Anniversary」にKADOKAWAブース出展！ 新規描き下ろしを含む新商品を販売！！
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2025年8月2日（土）、3日（日）に開催される「Fate/Grand Order Fes. 2025 10th Anniversary」にブースを出展いたします。
KADOKAWAブースでは、「Fate/Grand Order 藤丸立香はわからない」、「Fate/Grand Order フロム ロストベルト」「Fate/Prototype 蒼銀のフラグメンツ」の新規描き下ろし商品など豪華16作品の新規商品を先行販売いたします。
会場限定特典の「ミニカード」も配布いたします！
＜槌田先生新規描き下ろしグッズ＞
・「Fate/Grand Order 藤丸立香はわからない」トレーディングアクリルキーホルダー（全6種）
税込\715（PACK）
・Fate/Grand Order 藤丸立香はわからないトレーディング缶バッジ
（全14種 うち6種新規描き下ろし）
税込各\440（PACK）
＜中谷先生新規描き下ろしグッズ＞
Fate/Grand Order フロム ロストベルト アクリルスタンド （全4種）
税込各\1,980
＜鈴木ツタ先生新規描き下ろしグッズ＞
Fate/Prototype 蒼銀のフラグメンツ アクリルスタンド （全3種）
税込各\1,980
その他、多数の商品を先行販売いたします！ 数に限りがございますので気になる方はお早めに！！
↓グッズ一覧表はこちら↓
※掲載画像の無断使用は禁止されております。
※商品画像はイメージとなります。実際の商品とは異なる場合があります。
予めご了承ください。
※上記イベント以外でも販売されることもございます。予めご了承ください。
「Fate/Grand Order 藤丸立香はわからない」イラスト/槌田 (C)TYPE-MOON/FGO PROJECT
「ロード・エルメロイII世の事件簿」イラスト/東冬 （C)三田誠/TYPE-MOON
「帝都聖杯奇譚 Fate/type Redline」イラスト：平野稜二 (C)経験値／TYPE-MOON
「Fate/Grand Order 英霊伝承異聞～蘆屋道満～」イラスト／古海鐘一 (C)TYPE-MOON／FGO PROJECT
「Fate/Grand Order フロムロストベルト」イラスト：中谷 (C)TYPE-MOON／FGO PROJECT
「Fate/Prototype 蒼銀のフラグメンツ」イラスト：鈴木ツタ (C)桜井光・TYPE-MOON
「衛宮さんちの今日のごはん」(C)TAa (C)TYPE-MOON
「月姫-A piece of blue glass moon-ムーンフェイズ」イラスト：中谷 (C)TYPE-MOON
「MELTY BLOOD: TYPE LUMINA Piece in Paradise」イラスト：めたろぐ (C)TYPE-MOON
「Fate/kaleidliner プリズマ☆イリヤドライ!!」イラスト：ひろやまひろし (C)TYPE-MOON
「フェイト/エクストラ CCC FoxTail」イラスト：たけのこ星人 (C)TYPE-MOON／Marvelous.Inc
「Fate/Grand Order -Epic of Remnant-亜種特異点EX 深海電脳楽土SE.RA.PH」イラスト／西出ケンゴロー (C)TYPE-MOON／FGO PROJECT
「Fate/Apocrypha」イラスト／石田あきら (C)東出祐一郎・TYPE-MOON
「Fate/Grand Order -Epic of Remnant-亜種特異点Ｉ 悪性隔絶魔境 新宿 新宿幻霊事件」
(C)sasakishonen (C)TYPE-MOON / FGO PROJECT
「Fate/stay night [Heaven’s Feel]」イラスト／タスクオーナ (C)TYPE-MOON
「Fate/stay night［Unlimited Blade Works］」イラスト／森山大輔 （C）TYPE-MOON