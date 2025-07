マイリトルボックスの日本上陸12周年を記念した「限定ボックス」を2025年7月18日より公式ウェブサイトにて発売！パリ行きのチケットが当たる過去最大級のキャンペーンにも大注目

My Little Box Japan 株式会社

数量限定のプレミアムボックスのテーマは「Find Your Destination」

My Little Box株式会社のサブスクリプションサービス「My Little Box」(マイリトルボックス)は、定期便会員向けに展開する「ライフスタイルを彩る、ご褒美ボックス」です。年に一度だけ発売する限定ボックスは、サブスク非会員でも単発購入できる人気企画。日本上陸12周年のアニバーサリーを記念した、今年のボックスは、豪華7種のブランドアイテムが入って、2025年7月18日より公式ウェブサイトにて発売となります。

ボックスには、「athletia」「MOROCCANOIL」「NEAL'S YARD REMEDIES」「PEACH JOHN BEAUTY」「product」「Sokaiteki」「Amelie」の人気コスメをお届けします。

最愛のコスメと出会い、旅の景色を思い浮かべて

~FIND YOUR DESTINATION ~

旅行時に大活躍。スーツケースにすっぽり収まるオーガナイザーバッグで、旅の準備が楽しみになる。

■My Little Box Original.

・オーガナイザーバッグ



■パートナーブランド

athletia / MOROCCANOIL / NEAL'S YARD REMEDIES/ product / PEACH JOHN BEAUTY / Sokaiteki / Amelie

7ブランドのアイテム

一般販売

販売開始日:2025年7月18日(金)

販売価格:\9,980(税・送料込)

購入ページ:https://www.mylittlebox.jp/shop/oneshot

定期便会員

特別価格:\9,580(税・送料込)

※特別価格は会員専用クーポンコードを使用した場合のみ有効です。



数量限定・売り切れ次第販売終了

抽選でパリ行きのフライトチケットをプレゼント!

過去最大級のプレゼントキャンペーンが実施される今回は、日本上陸12周年を記念して、ルーツであるフランス・パリ行きの往復航空券を抽選で1名様にプレゼントいたします。メリーゴーランド工場の跡地を利用した、遊び心あふれるパリの本社にもご招待!ボックスに入っている、フライトチケットよりご応募ください。

■パートナーブランド・製品紹介

7ブランドからおすすめのアイテムをピックアップしてご紹介します。各ブランドや製品が生まれた背景を感じながら、一緒に新たな景色を探しましょう。

スイッチング アロマルームミスト Nathletia

そのひと吹きで、心はどこにでも旅をする

スイッチング アロマルームミスト N

天然植物精油の香りで空間を変えるルームミスト。特別にブレンドされたそれぞれの香りは、そのときの気分にあわせて、深い安らぎと活力を与えてくれるよう。リフレッシュしたい時にはもちろん、香りに癒されたいときに。朝のめざめ、昼のくつろぎ、夜のまどろみに寄り添います。

ボックス内では、AT THE TOP もしくは FEEL THE WIND のいずれかの香りをお届けします。

ハンドクリーム ダリアルージュMOROCCANOIL

まるで地中海にいるかのような贅沢な香りに包まれて

ハンドクリーム ダリアルージュ

肌になじみやすくべたつかないソフトでしなやかな手肌に整える、モロッカンオイルのハンドクリーム。ダリアの花びらとパールチューベローズが織りなす魅惑的なフローラルブレンドに、サンダルウッドとムスクの温かみが添えられた洗練された香りが特徴的です。ひとたび使えば、まるで一瞬にして五感を満たすかのような香りに包まれます。

ボディパウダーNEAL'S YARD REMEDIES

英国生まれのトータルケア、ニールズヤードレメディーズ

ラベンダー&ティートリー ボディパウダー

ラベンダー*1とティートリー*2が爽やかに香る、肌にやさしいボディパウダー。オーガニックコーンスターチのきめ細かな粒子が肌になめらかに伸び、サラサラ感をキープします。さらりとしたシルクのようなつけ心地で、汗ばむ夏だけでなく1年中使っていたくなる心地よさ。プロポリスエキス*3やカレンデュラエキス*4を配合し、うるおいを守りながら肌をケアしてくれます。

*1 ラベンダー油(香り成分) *2 ティーツリー葉油(香り成分) *3 保湿成分 *4 トウキンセンカ花エキス(保湿成分)

写真はヒップルン薬用ホワイトクリームミニ <医薬部外品> を使用PEACH JOHN BEAUTY

お洒落な人は即実践、パーツケアのすすめ

ボムバストクリーム リッチミニ / ヒップルン薬用ホワイトクリームミニ <医薬部外品>

ボムバストクリーム リッチ:PEACH JOHN史上最高傑作のハリ・ツヤ・保湿をこれ1本で叶える、理想のバストクリーム。ハリのあるマシュマロ柔肌の美バストへ。ヒップルン薬用ホワイトクリーム <医薬部外品>:ヒップケアが初めての方にもおすすめ。美白*1有効成分配合と保湿成分配合で、透明感のあるうるおう肌へ。

ボックス内では、上記いずれかのアイテムを1点お届けします。*1 メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ。

ラスティングオイルproduct

カリフォルニア生まれのオーガニックブランド、「理想のツヤ髪」が続く

ラスティングオイル

オーガニックのホホバオイル*1 、シアバター*2配合で、パサつきをおさえ、程よい束感とツヤで濡れたような質感を演出。乱れたキューティクルを整えるバリア機能で、紫外線やドライヤーなどの刺激から髪を守り、紫外線によるヘアカラーの色落ちも防ぎます。

*1 ホホバ種子油(保湿成分) *2 シア脂(保湿成分)

フェイシャルタオル(ボックスタイプ)Sokaiteki

「拭くスキンケア」に挑戦。洗顔後の肌をやさしく包み込む方法

フェイシャルタオル(ボックスタイプ)

天然素材100%(パルプ)で生まれたフェイシャルタオルは、使いきりで、布タオルの雑菌やほこり、柔軟剤などの残留成分による肌トラブルを予防。大切なお肌を清潔に保つことで、肌トラブルを予防します。

Amelie スイートリップスクラブAmelie

多幸感のある甘い香りで、唇をケア

スイートリップスクラブ

唇にとろけてなじむバーム状のリップスクラブ。バームに含まれるシュガー*1の粒が、保湿しながら、柔らかくキメの細かい唇へと整えます。ふっくらとした美しい唇で、翌日のメイクに備えましょう。

*1 スクロース( 保湿成分)

担当コメント

今回のボックスでは、豪華ブランドのラインナップもさることながら、次のDestination(目的地)を提案するストーリーにもぜひご注目ください。それぞれのアイテムが生まれた背景を学びながら、次はどこに出かけようか考えるのも面白いかもしれません。また各アイテムをきっかけに、過去の思い出とリンクして世界が広がっていく、そんな感覚も楽しんでいただきたいです。

フランスでは、人生やこれから歩む道を「旅」や「冒険」と称する人が多いのですが、このボックスが次のDestination(目的地)のヒントになれたら嬉しいです。(PR 井上)

My Little Box (マイリトルボックス)とは

頑張る自分に贈る、パリ生まれのご褒美ボックス

“日常にきらめきを与える”というコンセプトのもと、会員にボックスをお届けする、パリ生まれのサブスク。2013年に日本上陸後、全国総計240万箱以上のサプライズを毎月お届けしています。

ボックスの中には、厳選された人気コスメや、パリでデザインされたトレンド雑貨など、日常を楽しむヒントが満載。女性を中心に、「自分へのご褒美」や「セルフギフト」として親しまれています。

[公式HP] mylittlebox.jp「マイリトルボックス」で検索

[公式Instagram] @my_little_box_japan #マイリトルボックス

[公式グッズショップ My Little Corner] mylittlecorner.jp「マイリトルコーナー」で検索

[パートナーシップ・コラボに関するお問合せ] Mail : partner@mylittlebox.jp