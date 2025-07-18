【MoMA Design Store】カラフルデザインで夏ムードを盛り上げよう！
ニューヨーク近代美術館（MoMA）のミュージアムストア、MoMA Design Store（運営本社：千代田区）では、夏の訪れを祝うカラフルなデザインアイテムを豊富に取り揃えています。鮮やかな色合いとユニークなアイテムが、お部屋やライフスタイルを華やかに演出します。楽しい夏を過ごすための「グッドデザイン」を、ぜひ店頭とオンラインストアでお探しください。
About MoMA Design Store
MoMAデザインストアはキュレーターが選定したアイテムをお客様にお届けし、日々の暮らしに高い品質性や創造性、そしてデザインの革新性をもたらします。お買い上げいただく収益が、ニューヨーク近代美術館（MoMA）の独創的な展示や、幅広い教育プログラム、収蔵品の保全をサポートします。
1932年、MoMAはアートの美術館として初めてキュレーターが常駐する建築・デザイン部門を創設、
20世紀半ばには「グッドデザイン」を定義しその価値を広めるという先導的な役割を担うようになりました。今後もMoMAデザインストアは「グッドデザイン」を提言してまいります。オンラインストア、表参道、京都、心斎橋の直営店のほか、一部ロフト店舗、そしてニューヨークでお買い物をお楽しみいただけます。
Red Items
Gemini エスプレッソメーカー レッド\9,350（税込）
Swell コートラック＆ウォールオーガナイザー レッド\27,500（税込）
Solar Eclipse ヘアクリップ Red Apple\5,500（税込）
Assembli Shop DIY リフレクティブ ペーパー キット ロブスター\4,950（税込）
Artek スツール 60 レッドラッカー\46,200（税込）
ボビーワゴン 3段3トレイレッド\82,500（税込）
All Red :
https://www.momastore.jp/shop/r/r6043/
Yellow Items
Banana キャンドル\7,700（税込）
Toucan デスクランプ イエロー\46,200（税込）
Paper Rack イエロー\4,801（税込）
Arnold Circus スツール イエロー\26,400（税込）
Vignelli Hellerware Max スタッキング カップ＆ソーサー イエロー 6組セット\17,820（税込）
Bodum Pour-Over コーヒーメーカー イエロー\6,435（税込）
All Yellow :
https://www.momastore.jp/shop/r/r6044/
Green Items
MoMA Logo キャップ ケリーグリーン\6,050（税込）
Arch カクテルグラス グリーン 2点セット\27,500（税込）
ペア ポッド デスクオーガナイザー グリーン\3,850（税込）
Baggu ミディアム クレッセントバッグ グリーンジュース\10,450（税込）
Snowman テーブルランプ ピンク／グリーン\42,900（税込）
DSNY トラッシュカン ペンホルダー\11,000（税込）
All Green :
https://www.momastore.jp/shop/r/r6045/
Blue Items
奈良美智 スノードーム Little Wanderer ブルー\16,500（税込）
Polaroid Now カメラ MoMA エディション\24,900（税込）
MoMA スカイアンブレラ 折りたたみ リサイクルプラスチック\6,930（税込）
Emily セラミックカラフェ スカイ
\25,300（税込）
ミッフィー ＆ フレンズ ハンドメイド スターリーナイト ミッフィー ラージ
\71,500（税込）
ニーチェアエックス ナチュラル/ブルー \59,400（税込）※8月上旬受注開始
All Blue :
https://www.momastore.jp/shop/r/r6042/
販売店舗
※店舗により取り扱い商品が異なります。
MoMA Design Store オンラインストア
https://www.momastore.jp
MoMA Design Store 表参道
東京都渋谷区神宮前5-10-1 GYRE 3F
03-5468-5801
MoMA Design Store 京都
京都府京都市中京区河原町通三条下ル大黒町58番地 ミーナ京都 1F
075-253-6450
MoMA Design Store 心斎橋
大阪市中央区心斎橋筋1-7-1 大丸心斎橋店 本館 4F
06-6282-6214
MoMA Design Store 渋谷ロフト
東京都渋谷区宇田川町21-1 渋谷ロフト 1F
03-3462-3807
MoMA Design Store 池袋ロフト
東京都豊島区南池袋1-28-1 ヨドバシHD池袋ビル 9F
03-5960-6210
MoMA Design Store 銀座ロフト
東京都中央区銀座2-4-6 銀座ロフト 3F
03-3562-6210
MoMA Design Store :
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