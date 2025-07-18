『Hazbin Hotel（ハズビン・ホテル）』のアパレルアイテム発売開始！！

株式会社カイタックファミリー

株式会社カイタックファミリー(本社:岡山県岡山市/代表取締役社長:赤木政一)が運営する通販サイト「BLACK BALLOON MARKET」（ブラックバルーンマーケット）にて、『Hazbin Hotel』（ハズビン・ホテル）アパレルアイテムの発売を開始します。

『Hazbin Hotel（ハズビン・ホテル） ロゴＴシャツWhite』

Price:\4,400 (Tax in)

販売ページURL:https://blackballoon.market/products/z5530htn0

『Hazbin Hotel（ハズビン・ホテル） ロゴＴシャツBlack』

Price:\4,400 (Tax in)

販売ページURL:https://blackballoon.market/products/z5531htn9

『Hazbin Hotel（ハズビン・ホテル） トートバッグ』（各種）

Price:\3,300 (Tax in)

販売ページURL:https://blackballoon.market/products/z8530htn9

販売ページURL:https://blackballoon.market/products/z8531htn9

■『Hazbin Hotel（ハズビン・ホテル）』とは

地獄の過剰人口を平和的に減らすべく、悪魔を更生させるという一見不可能な目標に向かって奮闘する地獄のプリンセス、チャーリーの姿を描いた大人向けアニメーション・ミュージカル・シリーズ。

■2025年11月にポップアップショップ開催予定！

ポップアップショップ限定の描き下ろしデザインにて様々なグッズを企画進行中です。

詳細に関しましては、BBM（BLACK BALLOON MARKET）オンラインショップや、公式SNSにて告知予定です。

■BLACK BALLOON MARKETとは

BLACK BALLOON MARKET【BBM】（［公式］ブラックバルーンマーケット）は、世界のゲーム・アニメキャラクターの公式ライセンスグッズを展開するオンラインストアです。



Official EC Store: https://blackballoon.market/

Twitter: https://twitter.com/BlackBalloon_mt

Instagram: https://www.instagram.com/blackballoon_market/(https://www.instagram.com/blackballoon_market/)

- 会社概要

【商 号】株式会社カイタックファミリー

【本 社】岡山県岡山市北区昭和町3-12

【代 表】代表取締役社長 赤木 政一

【URL】https://www.caitac-family.com/

【問い合わせ先】https://www.caitac.co.jp/inquiry/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社カイタックファミリー 広報担当：張谷正憲