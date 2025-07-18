TVアニメ『ウィッチウォッチ』より、シャボン玉で遊ぶニコやモリヒトたちの新規描き下ろしイラストを使用した新商品が、7月19日からアニメイトで先行販売！ 同日より特典がもらえるフェアも開催!!
△アクリルスタンド
商品の詳細はこちら！ :
https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=15260
株式会社アニメイトは、TVアニメ『ウィッチウォッチ』の新規描き下ろしイラストを使用した新商品を、2025年7月19日から先行販売いたします。また、同日より「TVアニメ『ウィッチウォッチ』グッズフェア in アニメイト」を開催いたします。
『ウィッチウォッチ』とは、「週刊少年ジャンプ」（集英社）にて好評連載中の篠原健太先生による漫画作品。鬼の力を持つ高校生・乙木守仁（モリヒト）は、魔女修行中の幼馴染・若月ニコの使い魔として同居することに。2人の前途多難で摩訶不思議な日々を描くマジカルコメディとなっています。2025年4月よりTVアニメが連続2クールにて放送中で、川口莉奈さんや鈴木崚汰さんら豪華声優陣が出演することでも注目を集めています。
そんな本作より、「アクリルスタンド」や「トレーディング缶バッジ」など新商品が登場！ 商品には、ニコ、守仁、監志、ケイゴ、音夢の5人がシャボン玉で遊んでいる様子を切り取った、新規描き下ろしイラスト“バブルver.”を使用しています。
また、アニメイト一部店舗・アニメイト通販では、新商品も対象の「TVアニメ『ウィッチウォッチ』グッズフェア in アニメイト」を7月19日～8月11日まで開催いたします。期間中、TVアニメ『ウィッチウォッチ』関連のキャラクターグッズをご購入・ご予約内金1,100円（税込）毎に、特典「ポストカード（全5種）」を1枚プレゼントいたします。商品とあわせてぜひチェックしてみてください！
■商品情報
トレーディング缶バッジ
発売日：2025年7月19日
価格：1パック550円（税込）
1BOX（6パック入り）3,300円（税込）
種類：全10種（ノーマル5種＋レア〈グリッター仕様〉5種）
△トレーディング缶バッジ ノーマル
△トレーディング缶バッジ レア
トレーディングアクリルカード
発売日：2025年7月19日
価格：1パック660円（税込）
1BOX（5パック入り）3,300円（税込）
種類：全5種
△トレーディングアクリルカード
アクリルスタンド
発売日：2025年7月19日
価格：各1,650円（税込）
種類：5種
△アクリルスタンド
ミニスタンド
発売日：2025年7月19日
価格：各660円（税込）
種類：5種
△ミニスタンド
クリアファイル
発売日：2025年7月19日
価格：各495円（税込）
種類：2種
△クリアファイル
トレーディング箔押しブロマイド
発売日：2025年7月19日
価格：1パック330円（税込）
1セット（5パック入り）1,650円（税込）
種類：全5種
△トレーディング箔押しブロマイド
■フェア情報
TVアニメ『ウィッチウォッチ』グッズフェア in アニメイト
開催期間：2025年7月19日～8月11日
開催場所：アニメイト池袋本店、札幌、仙台、名古屋、大阪日本橋、福岡パルコ、横浜ビブレ、広島、アニメイト通販
開催内容：期間中、TVアニメ『ウィッチウォッチ』関連のキャラクターグッズをご購入・ご予約内金1,100円（税込）毎に、特典「ポストカード（全5種）」を1枚プレゼントいたします。
特典内容：ポストカード（全5種）
※特典はお選びいただけません。
△特典：ポストカード（全5種）
※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
■権利表記
(C)篠原健太／集英社・ウィッチウォッチ製作委員会・MBS
■関連URL
『ウィッチウォッチ』アニメイト通販関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=15260)
TVアニメ『ウィッチウォッチ』グッズフェア in アニメイト(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=113166)
TVアニメ『ウィッチウォッチ』公式サイト(https://witchwatch-anime.com/)