「北海道IT企業合同説明会2025」を開催します！（令和7年（2025年）７月26日、TKPガーデンシティPREMIUM札幌大通5F物販会場）
北海道
道では、北海道の優良IT企業と出会える合同企業説明会を開催します。
今後、AI等の利用により更なる成長が見込まれるIT企業25社による個別企業説明会を始め、業界の今が分かるセミナーの開催、キャリアカウンセラーによる相談ブース等を設置、オンラインによる説明会も同時開催いたします。
文理不問、一般求職者の方のご参加も歓迎しております。ご家族の同伴も可能です。
北海道のIT業界を知る良い機会ですので、是非ご参加ください。
１ 日時: 令和７年７月26日（土）10：30 ～ 16：30
２ 会場: TKPガーデンシティPREMIUM札幌大通 ５F 物販会場
＊オンラインでの参加は別途ご案内します。
３ 対象: 就職活動中の学生（大学・専門学校等）、求職中の方
４ 内容: １. 人事担当者による企業説明会（オンライン併用）
２. IT業界・就職応援セミナー
３. キャリアカウンセラーによる就職活動相談ブース
４. 説明会後のオンラインフォローアップ相談
５ 申込: 専用ホームページからお申し込みください（当日参加も可）
https://it-gyoukaifair2025.pref.hokkaido.lg.jp/