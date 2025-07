名作映画『グレムリン』の愛されキャラクター「ギズモ」がピンクカラーに大変身！PLAZA・MINiPLA限定アイテム多数登場

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー 株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー(東京都新宿区)は、全国のPLAZA・MINiPLAにて、2025年7月18日(金)、ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、幅広い層に人気を誇る名作映画『グレムリン』のPLAZA限定アイテムを発売します。

『グレムリン』は1984年の公開以来、世代を超えて絶大な人気を誇る大ヒットファンタジー映画。いたずら好きの不思議な生き物モグワイがクリスマスに巻き起こす大騒動を描いた物語で、作中に登場するモグワイの「ギズモ」は、その愛らしい見た目から世界中で愛され続ける存在です。

そんな「ギズモ」がピンクカラーに大変身!ピンクになった「ギズモ」のポーチ類やモバイルアクセサリーなど、持っているだけで気分が上がること間違いなしの雑貨類が全17種お目見えします。17種のアイテムはすべてPLAZA・MINiPLA限定。ここでしか手に入らないスペシャルな『グレムリン』のアイテムをお見逃しなく!

アイテム一覧はこちら:https://www.plazastyle.com/shop/e/eST2025071801/

PLAZA・MINiPLA限定『グレムリン』アイテム(一部)

フェイス巾着 1,628円、ヘアダーバン 1,628円、フェイスファスナーマスコット 1,518円お道具箱ポーチ 2,530円、カラビナ付きミニポーチ 2,200円、キルトポーチ 1,980円Skinny Dip iPhone 15/16用ケース 2種 各3,960円、フォンストラップ 2,420円、ミニポーチ 2,970円

