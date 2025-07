THE WHY HOW DO COMPANY株式会社

THE WHY HOW DO COMPANY 株式会社(本社:東京都新宿区、執行役員社長CEO:亀田 信吾、以下「ワイハウ」)の 100%子会社である株式会社渋谷肉横丁(本社:東京都新宿区、代表取締役:亀田信吾、以下「渋谷肉横丁」)は、神奈川県鎌倉市由比ヶ浜海岸において海の家事業「肉浜 BBQ」を 2025 年夏季シーズンより開始いたしました。本事業は、当社が展開する法人向けコンサルティング事業の実証拠点として位置づけ、得られた知見を企業向けソリューションに還元してまいります。

■ 事業の背景・目的

渋谷肉横丁は、本年 1 月に発表した Z 世代マーケティングと採用支援の 2 軸による法人向け事業展開をさらに強化し、既存の飲食運営ノウハウを活用した新たな実証フィールドの創出を進めております。当社はこれまで、価値創造パートナープログラムを通じて以下の実績を積み重ねてまいりました。

- IT ライフハック編集長 関口哲司氏のパートナー就任- マーケティングトレースとの連携による Z 世代カルチャーリサーチの実施- アフィリエイト交流会などビジネス交流イベントの定期開催- インフルエンサー、クリエイター、メディア関係者との強固なネットワーク構築

本事業は、当社ブランド共創部が展開する「CHALLENGER コンサルティング」のイベント・体験型マーケティングサービスの重要な実証の場として、関東屈指の人気ビーチである由比ヶ浜において、新たな価値創造モデルの構築を目指します。

■事業詳細

施設概要

- 施設名: 肉浜 BBQ- 所在地: 神奈川県鎌倉市由比ヶ浜海岸- 営業期間: 2025 年夏季シーズン(7月~8 月)- 事業モデル: 体験型マーケティングの実証拠点提供サービス- 手ぶら BBQ サービス(機材・食材すべて完備)- 渋谷肉横丁厳選の炭火焼肉メニュー- クラフトビール・プレミアムハイボール等こだわりドリンク- 海の家定番メニュー(カレーライス、冷やし中華、唐揚げ等)- 日替わり特製ピザ、こだわりかき氷等の季節限定メニュー- 実証実験としての取り組み- ブランドコラボレーション:原宿 CHERMSIDE HARAJUKU をはじめとする人気ブランドとの定期的なコラボレーション企画- クロスオーバー型マーケティング:都心×海辺という異なるカルチャーゾーンを結ぶ新たなマーケティング手法の開発- データ収集・分析:来場者の属性・行動データを活用した Z 世代インサイトの獲得

■ 法人向けコンサルティング事業への活用と強化

本事業から得られる知見は、渋谷肉横丁が展開する法人向けソリューション(https://shibunikubiz.jimdosite.com/)および「CHALLENGER コンサルティング」の各サービスに直接活用されます。

1. マーケティングソリューションの拡充

- 施設活用型プロモーション:海の家という特殊環境でのプロモーション手法の確立- 体験価値創造:五感に訴求する体験型マーケティングの実践ノウハウ- 若年層エンゲージメント:Z 世代との深い接点構築メソッドの開発

2. CHALLENGER コンサルティング 6 つのサービスへの実装

- 推し活マーケティング - ファンコミュニティ形成の実証- Z 世代マーケティング - 若年層の消費行動データ収集・分析- カプセルトイマーケティング - ガチャガチャを活用した集客施策- 社会課題解決型マーケティング - 環境配慮型海の家運営- XR マーケティング - AR/VR を活用した体験価値向上- イベント・体験型マーケティング - リアル体験の価値創造

3. 新たなビジネスモデルの提案

- 季節限定型事業展開:期間限定の希少性を活用したマーケティング- 地域×都心連携モデル:異なる商圏を結ぶクロスマーケティング- アウトドア×飲食融合型:新しいライフスタイル提案

■ 価値創造エコシステムの更なる発展

本事業の成果は、以下のチャネルを通じて法人クライアントへの提案に活用されます。

- 実証データに基づく具体的な成功事例の提示- SHIBUYA CHALLENGERS メディア連載での事例紹介- ビジネス交流会でのノウハウ共有- 法人向けカスタマイズプログラムの開発

■ 今後の展開

初年度の運営実績を踏まえ、以下の展開により法人向けコンサルティング事業を一層強化してまいります。

- 海の家事業で得た知見の体系化とサービスメニュー化- 季節型事業モデルの他業態への応用提案- アウトドア×都市型飲食の新業態開発支援- 体験型マーケティングの成功メソッドのパッケージ化

本事業は単なる海の家運営にとどまらず、渋谷肉横丁が提供する法人向けコンサルティングサービスの

実証・強化拠点として、企業の新たな価値創造を支援する重要な役割を担ってまいります。

関連リンク

- 渋谷肉横丁法人向けソリューション:https://shibuniku-biz.jimdosite.com/- CHALLENGER コンサルティング:https://challenger-consulting.jimdosite.com/- 肉浜 BBQ:https://g.co/kgs/UbTCy8M

■ 今後の見通し

本件による当社グループ業績への影響は、現時点では軽微と考えておりますが、今後、開示すべき事項が発生した場合には、速やかにお知らせいたします。

【株式会社渋谷肉横丁について】

所在地:東京都新宿区愛住町 22

設立:2017 年1月

代表者:代表取締役 亀田信吾

事業内容:商標権の管理及び不動産のサブリース

URL: https://nikuyokocho.jp/

【THE WHY HOW DO COMPANY 株式会社について】

所在地:東京都新宿区愛住町 22 第 3 山田ビル

設立:2004 年 7 月 上場:2006 年10 月 東証スタンダード(3823)

代表者:執行役員社長CEO亀田 信吾

事業内容:価値創造ソリューション、子会社への経営指導

URL: https://twhdc.co.jp