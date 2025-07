【カタール航空】ボーイング777型機へのスターリンク導入プログラムを完了し、業界をリード航空機1機あたり最大500 MbpsのWi-Fi速度を実現

カタール航空

「ワールド・ベスト・エアライン 2025」(Skytrax社)に選出されたカタール航空は、ボーイング777型機54機すべてに次世代Wi-Fiサービス「スターリンク」搭載を完了し、かつてない高速インターネット接続を提供するという約束を実現しました。

この導入により、カタール航空はスターリンク・テクノロジーを搭載したワイドボディ機の運航数において世界最多の航空会社のひとつとなりました。また、長距離および超長距離路線における機内接続の分野で世界的リーダーの地位を確立しています。

当初は2年間の計画として進められていた本プログラムですが、導入は想定を大きく上回るスピードで進行し、全機への搭載はわずか9カ月で完了しました。1機あたりの改修時間をわずか9.5時間に短縮したことで、運航スケジュールに影響を与えることなく、スムーズな展開を実現しています。カタール航空は、今後も最先端のテクノロジーを積極的に導入し、お客様にとってより快適でつながりやすい空の旅を提供してまいります。



カタール航空グループCEOのバドル・モハメド・アル・メールは次のように述べています:

「今回のマイルストーンは、お客様の期待に応えるための当社の戦略的な投資の成果を示すものです。私たちは、航空業界で最速かつ最もシームレスな機内インターネット接続を提供することを目指し、スターリンクの導入により、これまでにないスピードと規模でそのビジョンを実現することができました。今回、ボーイング777型機へのスターリンク導入を完了したことで、現在はエアバスA350型機への搭載に注力しています。170以上の都市に広がる当社のグローバルネットワークにおいて、さらに多くの路線でこの革新的な機内体験をお届けできることを楽しみにしています」

カタール航空では、プレミアム・キャビンおよびエコノミー・キャビンをご利用のお客様すべてに、ご搭乗からご到着まで途切れることなく最大500Mbpsの高速Wi-Fiサービスを無料でご提供しています。動画のストリーミング、オンラインゲーム、業務利用など、いずれのシーンにおいても、自宅と同等あるいはそれ以上の高速かつ安定したインターネット接続をご体験いただけます。

2024年10月、カタール航空は世界で初めてスターリンクを搭載したボーイング777型機の運航を開始しました。以来、すでに15,000便以上のフライトで同サービスを提供しており、世界最高水準の接客と先進的な技術を融合させた、快適かつ現代的な空の旅を実現しています。

ボーイング777型機での成功を受け、現在はエアバスA350型機へのスターリンク導入にも着手しており、2026年までに全機搭載完了を目指しています。今後もカタール航空は、お客様に次世代の旅行体験をお届けすべく、さらなるイノベーションを推進してまいります。

■カタール航空について

2025年にスカイトラックス社『ワールド・ベスト・エアライン(World’s Best Airline)』を史上最多となる9回目の受賞を果たし、数々の権威ある賞に輝く航空会社として常に業界をリードし続けています。これまでにも、2011年、2012年、2015年、2017年、2019年、2021年、2022年、2024年、2025年に同賞を受賞し、一貫して最高品質のサービスを提供してまいりました。

さらに、『ワールド・ベスト・ビジネスクラス(World’s Best Business Class)』、『ワールド・ベスト・ビジネスクラス・ラウンジ(World’s Best Business Class Lounge)』、『中東最高の航空会社(Best Airline in the Middle East)』 のタイトルも獲得し、卓越したサービスと快適な機内体験をお届けしています。

現在、カタール航空は170以上の目的地へ運航しており、ドーハのハマド国際空港を経由したスムーズな乗り継ぎを提供しています。同空港は、スカイトラックス社『ワールド・ベスト・エアポート(World’s Best Airport)』を2021年、2022年、2024年の3回受賞。さらに、『中東ベスト・エアポート(Best Airport in the Middle East)』を11年連続で受賞し、『世界のベスト・エアポートショッピング(World’s Best Airport Shopping)』にも3年連続で輝くなど、世界的に高く評価されています。