「8x8 MUSIC FESTIVAL 2025」が第1弾出演アーティスト、マーケット出店者を発表！

株式会社アプロ

[8×8 MUSICFESTIVAL実行委員会]（実行委員長：尾関 真）は、[8×8 MUSICFESTIVAL2025]の開催を発表します。久留米を中心に県南の各都市それぞれが垣根を超え、共に「らしさを」発揮し共に県南のハッピーな未来を創るためのイベントです。単なる集客と一時的な活性ではなく、今後継続し豊かな県南の文化や食・伝統を次世代に継承していくための県南の未来へのエンジンであり、そしてたくさんの魅力がお客様の心を捉え、県南を好きになってもらうためのプラットフォームとなるイベント。

県南のみなさんの誇りとなるイベントを共につくりあげましょう。

詳細を見る :https://eight-by-eight.com/

出演アーティスト

第一弾アーティストを発表！

10/4 ICEx/AKASAKI／KAZ（数原龍友/GENERATIONS）/THE JET BOY BANGERZ/

ジ・エンプティ/BUDDiiS/MONGOL800/Leina

10/5 片寄涼太（GENERATIONS）/川崎鷹也/Sakurashimeji/ジ・エンプティ/yama

and more...

８×８market(グルメエリア)

ソムリエの監修日本酒飲み比べができる「日本3大酒処筑後が誇る地酒コーナー」や

かつて久留米にて賑わいを見せ、現在では福岡市に店を構える「ちゃんぽん亭コシキ」がイベント限定出店にて創業の地で復活。また「久留米焼きとり日本一フェスタ」にてグランプリを二連覇を達成した「久留米焼鳥つかさ」の出店や昨年当イベントにて大行列のできた福岡が誇るフルーツあまおうを使用したスムージーを提供する「長尾農園」も出店決定。その他ここでしか味わえないグルメや県南エリアの特産品販売や県南地域の人気店など約30店舗が堂々集結します。

開催期間

福岡地酒コーナーちゃんぽん亭こしき焼き鳥つかさ長尾農園

2025年10月4日(土) 開場11:00 開演12:00

2025年10月5日(日) 開場10:30 開演11:30

開催場所

久留米市百年公園 (久留米市百年公園1-1)

ステージ：屋外2ステージ(有料ブース、無料ブース)、マーケットエリア（有料ブース）

チケット

・前売り券9000円 (税込)

・グッズ付きチケット12,000円 (税込)

・2日間通しチケット16,000円 (税込)

・2日間通しチケット19,000円 (税込)

・当日券9,500円 (税込)

【オフィシャルHP抽選先行受付中!!先行予約はコチラ↓から】

受付期間：7月18日(金)18:00～7月31日(木)23:59

受付URL：https://l-tike.com/st1/eight-by-eight25-hp

注意事項／雨天決行、荒天中止。開場、開演時間は変更になる場合がございます。

主催概要

主催 ：8×8 MUSIC FESTIVAL 実行委員会

企画 ：8×8 MUSIC FESTIVAL 実行委員会

運営 ：株式会社アプロ/株式会社キョードー西日本

制作 ：株式会社キョードー西日本/株式会社アクセス/株式会社オン・ザ・ライン

後援 ：福岡県/久留米市/久留米商工会議所/朝倉市/うきは市/株式会社テレビ西日本

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