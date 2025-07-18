Vtuber『コンプサウルス』×『オリラボマーケット』コラボグッズ第5弾が発売開始!!
オリジナルラボ株式会社が運営するオリラボマーケット （ https://market.orilab.jp/ ） は、Vtuber『コンプサウルス』さんのお誕生日を記念したコラボグッズを2025年7月18日（金）にオリラボマーケット内にて販売開始しました！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325314&id=bodyimage1】
イラストレーター『うなみや』さん書きおろしのイラストを使用したフェイスタオルや缶バッジなど、計5種のオリジナルグッズは、2025年8月18日（月）までの期間限定で販売しております。
ぜひお見逃しなく今すぐにチェックしてみてください!!!!
『コンプサウルス』さん販売ページはこちら：https://market.orilab.jp/user/6487c665a46f9
■『コンプサウルス』×『オリラボマーケット』コラボアイテム（計5点）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325314&id=bodyimage2】
＜オリジナルグッズ3点セット＞
販売価格 : \4,000（税込）
https://market.orilab.jp/item/686fc7d84dc20
＜体もふけますタオル＞
販売価格 : \3,200（税込）
https://market.orilab.jp/item/6836896b26f72
＜おすしコインケース＞
販売価格 : \2,600（税込）
https://market.orilab.jp/item/68368cc6145aa
＜ばにんぷアクスタ＞
販売価格 : \2,200（税込）
https://market.orilab.jp/item/686fbe1cba17e
＜顔最高缶バッジ＞
販売価格 : \700（税込）
https://market.orilab.jp/item/686fbf1738543
＜よくみてクリアファイル＞
販売価格 : \1,199（税込）
https://market.orilab.jp/item/686fbeddf0599
■『コンプサウルス』さんからのコメント
ギャル恐竜Vtuberのコンプサウルスです！
念願のバニースタイルグッズ発売、感無量です～！
うなみや先生の麗しいイラストをぜひお手元にてご覧ください！
是非沢山の方にお迎えしていただけたら嬉しいです！
▼『コンプサウルス』さん
X（旧Twitter）： https://x.com/Compsaurus_Rex
YouTube : https://www.youtube.com/c/Compsaurus_VT
■イラストレーター『うなみや』さん
X（旧Twitter） : https://x.com/unagijam
■グッズを作成・販売したいクリエイターの方へ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325314&id=bodyimage4】
■オリラボマーケット公式サイト
https://market.orilab.jp/
■会員登録はこちら
https://market.orilab.jp/register
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公式X（旧Twitter）アカウント：https://twitter.com/orilab_market
公式インスタアカウント：https://www.instagram.com/orilab_official/
公式Pinterestアカウント：https://www.pinterest.jp/orilab_market/
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■【オリラボの主なサービス】
オリジナルグッズ販売プラットフォーム オリラボマーケット
https://market.orilab.jp/
オリジナルTシャツ作成 TMIX
https://tmix.jp/
オリジナルスマホケース作成 スマホラボ
https://original-smaphocase.com/
オリジナルグッズ作成 グッズラボ
https://original-goods.orilab.jp/
ノベルティ・販促品作成 ノベルティラボ
https://novelty.orilab.jp/
■【オリジナルラボ株式会社の概要】
・商 号：オリジナルラボ株式会社
・本社所在地：東京都渋谷区東3-25-10 T&Tビル4F
・設立：2007年5月7日
・会社URL：https://original-lab.jp/
配信元企業：オリジナルラボ株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325314&id=bodyimage1】
イラストレーター『うなみや』さん書きおろしのイラストを使用したフェイスタオルや缶バッジなど、計5種のオリジナルグッズは、2025年8月18日（月）までの期間限定で販売しております。
ぜひお見逃しなく今すぐにチェックしてみてください!!!!
『コンプサウルス』さん販売ページはこちら：https://market.orilab.jp/user/6487c665a46f9
■『コンプサウルス』×『オリラボマーケット』コラボアイテム（計5点）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325314&id=bodyimage2】
＜オリジナルグッズ3点セット＞
販売価格 : \4,000（税込）
https://market.orilab.jp/item/686fc7d84dc20
＜体もふけますタオル＞
販売価格 : \3,200（税込）
https://market.orilab.jp/item/6836896b26f72
＜おすしコインケース＞
販売価格 : \2,600（税込）
https://market.orilab.jp/item/68368cc6145aa
＜ばにんぷアクスタ＞
販売価格 : \2,200（税込）
https://market.orilab.jp/item/686fbe1cba17e
＜顔最高缶バッジ＞
販売価格 : \700（税込）
https://market.orilab.jp/item/686fbf1738543
＜よくみてクリアファイル＞
販売価格 : \1,199（税込）
https://market.orilab.jp/item/686fbeddf0599
■『コンプサウルス』さんからのコメント
ギャル恐竜Vtuberのコンプサウルスです！
念願のバニースタイルグッズ発売、感無量です～！
うなみや先生の麗しいイラストをぜひお手元にてご覧ください！
是非沢山の方にお迎えしていただけたら嬉しいです！
▼『コンプサウルス』さん
X（旧Twitter）： https://x.com/Compsaurus_Rex
YouTube : https://www.youtube.com/c/Compsaurus_VT
■イラストレーター『うなみや』さん
X（旧Twitter） : https://x.com/unagijam
■グッズを作成・販売したいクリエイターの方へ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325314&id=bodyimage4】
■オリラボマーケット公式サイト
https://market.orilab.jp/
■会員登録はこちら
https://market.orilab.jp/register
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公式X（旧Twitter）アカウント：https://twitter.com/orilab_market
公式インスタアカウント：https://www.instagram.com/orilab_official/
公式Pinterestアカウント：https://www.pinterest.jp/orilab_market/
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■【オリラボの主なサービス】
オリジナルグッズ販売プラットフォーム オリラボマーケット
https://market.orilab.jp/
オリジナルTシャツ作成 TMIX
https://tmix.jp/
オリジナルスマホケース作成 スマホラボ
https://original-smaphocase.com/
オリジナルグッズ作成 グッズラボ
https://original-goods.orilab.jp/
ノベルティ・販促品作成 ノベルティラボ
https://novelty.orilab.jp/
■【オリジナルラボ株式会社の概要】
・商 号：オリジナルラボ株式会社
・本社所在地：東京都渋谷区東3-25-10 T&Tビル4F
・設立：2007年5月7日
・会社URL：https://original-lab.jp/
配信元企業：オリジナルラボ株式会社
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