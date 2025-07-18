【川越店 リラクゼーションマッサージ】もみの匠 川越店～ カスタマイズキャンペーン ～
【川崎店】 カスタマイズキャンペーン
スタンダード 70分5,600円
リラックス 90分7,200円
スペシャル 120分9,500円
オーダーメイドもみストレッチセット
もみストレッチ、フット、ヘッド、もみほぐし
からご自由にカスタマイズ
【店舗概要】もみの匠 川越店（https://mominotakumi.com/shop_kawagoe.html）
住所：埼玉県川越市脇田町3-5 Mayaビル3F
川越駅東口徒歩3分、東口よりアトレを右手にデッキを進み、道（三番町通り）を渡った先、1Fに中央コンタクトの入ったビルの3Fです。
本川越駅・川越市駅からも近いです。
【会社概要】株式会社興和サービスアシスト（https://ksa.jp/）
本社：東京都中野区中野
代表取締役社長の斉藤次郎はクライアントのニーズにお応えしリラクゼーション事業、PR企画など幅広い分野でフランチャイズ事業を手掛けています。
今回「もみの匠 川越店」では カスタマイズキャンペーンを新たに打ち出しました。
「もみの匠 川越店（https://mominotakumi.com/shop_kawagoe.html）」のご案内です。
こんにちは、もみの匠 川越店です。
もみの匠 川越店では、お仕事疲れなど日々の疲れを気軽に解消していただきたいと思い、日々接客に励んでおります。
イベントの最新情報は「もみの匠 川越店（https://mominotakumi.com/shop_kawagoe.html）」のHPにてご確認いただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324738&id=bodyimage1】
川越店のカスタマイズキャンペーン
スタンダード 70分5,600円
リラックス 90分7,200円
スペシャル 120分9,500円
オーダーメイドもみストレッチセット
もみストレッチ、フット、ヘッド、もみほぐし
からご自由にカスタマイズ
リラクゼーションサロン もみの匠 川越店は皆様の健康を応援しております。
【丁寧な施術】をコンセプトに厳選されたセラピストによる施術をご体験ください！！
皆様のご来店、心よりお待ちしております。
【その他新規出店店舗】
もみの匠 津田沼店 （https://mominotakumi.com/tsudanuma/）
2025年5月23日オープン！
もみの匠 新小岩店（https://mominotakumi.com/shinkoiwa/）
2025年2月21日オープン！
もみの匠米子GBG店（https://mominotakumi.com/yonago_gbg/）
2024年11月01日オープン！
もみの匠千歳烏山店（https://mominotakumi.com/chitose-karasuyama/）
2024年10月18日オープン！
もみの匠国分寺店（https://mominotakumi.com/kokubunnji/）
2024年8月2日オープン！
もみの匠那覇国際通り店（https://mominotakumi.com/naha/）
2024年7月12日オープン！
店 舗 名：もみの匠 川越店
所 在 地：埼玉県川越市脇田町3-5 Mayaビル3F
電話番号：049-277-3545
営業時間：平日 11:00～23:00（最終受付22：00）
土・日曜日 10:00～23:00（最終受付22：00） 年中無休
勤務を希望される方は下記より応募可能
https://ksa.jp/mominotakumi/kawagoe/
ホームページよりご予約可能
もみの匠（https://mominotakumi.com/）
↓↓ネットからの予約こちらから↓↓
https://mominotakumi.com/kg/
配信元企業：株式会社興和サービスアシスト
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