株式会社トゥーヴァージンズ(東京都千代田区)は2025年7月24日(木)に、『THE VISUAL ルカ・ティエリ作品集 Synthesis』と『THE VISUAL 前田麦作品集 Eye of Fire』の2冊を同時発売いたします。



THE VISUAL ルカ・ティエリ作品集 Synthesis



THE VISUAL 前田麦作品集 Eye of Fire

ルカ・ティエリは、サニーデイ・サービス「いいね!」やNulbarichのキービジュアルなどを手掛けるなど、日本の多くのアーティストに愛されるイタリア人イラストレーター。本作が日本で初めて刊行される作品集となります。

前田麦は、イラストレーションをベースに、平面、立体を問わず様々なアプローチで作品を製作するマルチアーティスト。2020年よりライフワークとして続ける「Eye of Fire」シリーズのほぼ全点を網羅するキャリア初の作品集です。ともに日英バイリンガルとなっています。

■THE VISUAL ルカ・ティエリ作品集 Synthesis

日本の多くのアーティストに愛されるイタリア人イラストレーター、ルカ・ティエリの日本初作品集。

サニーデイ・サービス「いいね!」やNulbarichのキービジュアルなどを手掛け、2023年「トーキョー・アルテ・ポップ―江口寿史×ルカ・ティエリ展」を経て、日本のポップ・カルチャーを代表するイラストレーターの一人となったルカ・ティエリ。

本国イタリアではコミックアーティストとしても活動するルカ・ティエリの唯一無二の越境ポップ・アートは近年、日本からアメリカ、ヨーロッパへと凱旋を果たしています。

本書籍では、オリジナル作品からクライアントワークまで、ルカ・ティエリによる近年のほぼすべての作品を網羅。イタリアでの若き日々、アメリカでの活動、日本に移住した現在に至るまでのロングインタビューも収録。日英バイリンガル。

●著者より(本書抜粋)

作品集「Synthesis」を手に取ってくださったみなさん、ありがとうございます。

この中では、2019年頃から2025年までに描いた作品を、クライアントワークもオリジナルワークもぎゅっとまとめて1冊にしました。

絵を描くときは、ちょうどいい情報量で自分らしくまとめることを意識しています。

僕はいつも楽しく気持ちよく描いているので、みなさんにも楽しくページをめくっていただけたらうれしいです。(LUCA TIERI)

■プロフィール

ルカ・ティエリ

イラストレーター、コミックアーティスト。

イタリア生まれ、現在東京都在住。

主な著作に作品集『The Art of Luca Tieri』(2006年)、コミック『VECTA』(2021年)など。

アメリカのジェイソン・ムラーズのアルバム『ジェイソン・ムラーズのビューティフル・メス~ライヴ・オン・アース』(2009年)、日本のサニーデイ・サービスのアルバム『いいね!』(2020年)のCDアートワークなどで音楽ファンにも広く親しまれる。

ヨーロッパのコミックと日本のマンガ、映像や音楽、雑誌や広告イラストレーション、Tシャツデザインなど、国境やジャンル、媒体といった既成の枠組みを超えたポップな作風が特徴。

■THE VISUAL 前田麦作品集 Eye of Fire





燃えるイエローの目玉と、獣のような顔を持つ、ブルーのボディの魔界から地上にやってきたPOPな悪魔、Eye of Fireの世界のすべてがここに!

イラストレーションをベースに、平面、立体を問わず様々なアプローチで作品を製作するマルチアーティスト・前田麦、初の作品集!

2020年よりライフワークとして続ける「Eye of Fire」シリーズのほぼ全点を網羅。モノクロスケッチやブループリントシリーズも掲載。日英バイリンガル。

●著者より(本書抜粋)

この作品集は、コロナ禍の中、 SNS上で発表した燃える目をもつ悪魔のキャラクター「Eye of Fire」の作品や仕事をまとめた2020年~2025年の記録です。子供の頃から、手を動かして何かが出来上がっていく過程が大好きでした。

今現在も、頭の中だけで考える時もありますが、ほとんどの場合は手にペンを持ち、取り止めもなくその辺の紙に、スケッチに、タブレットにとつらつら頭に浮かんだイメージを描いています。

当たり前のことですが、描いた線はすぐに私の目に飛び込んできます。

そこに現れた好きなラインや形は、再び私に刺激を与え、さらにアイディアや描きたいイメージが膨らんでいきます。

私にとって描く行為とは、絵の全てをコントロールし支配することではなく、いつだって私自身をワクワクさせてくれる存在です。

初めてペンを持ってから何十年経ったかは分かりませんが、私はまだ絵を描ける環境にいて、仕事にしています。

そして何より、今でも絵を描く行為そのものが大好きです。

そんな私の一部をこうして紙に記録し本として出版できることは、本当に幸運なことだと思います。

本書を手に取っていただいた皆様に感謝を申しあげます。(前田麦)

■プロフィール

前田麦(まえだ・ばく)

1974年生まれ。札幌出身・在住。イラストレーションをベースとして、平面、立体を問わず様々なアプローチで作品を製作。

近年では、リボンを使ったアート、「Ribbonesia(リボネシア)」、スタンプコラージュ 「STAMP BY ME(スタンプ・バイ・ミー)」、イラストレーションキャラクター「EYE OF FIRE(アイオブファイア」などを発表。

■書籍情報

タイトル:『THE VISUAL ルカ・ティエリ作品集 Synthesis』

著者:ルカ・ティエリ

定価:3,520円(本体3,200円+税)

仕様:B5判(182mm×257mm×15mm)/並製/192頁

ISBN:978-4-86791-052-8

発売日:2025年7月24日(木)*発売日は地域によって異なることがあります

発行:株式会社トゥーヴァージンズ

タイトル:『THE VISUAL 前田麦作品集 Eye of Fire』

著者:前田麦

定価:3,520円(本体3,200円+税)

仕様:A5判(210mm×150mm×16mm)/並製/224頁

ISBN:978-4-86791-056-6

発売日:2025年7月24日(木)*発売日は地域によって異なることがあります

発行:株式会社トゥーヴァージンズ