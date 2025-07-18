パパス マドモアゼルノンノン 丸の内本店に【PAPAS LUCKY GACHA】登場！

株式会社パパス

7月17日（木）から7月23日（水）の7日間、パパス・マドモアゼルノンノン丸の内本店に大型カプセルマシン「PAPAS LUCKY GACHA」を設置しています。

カプセルには限定ノベルティや割引券がランダムで入っており、イベント期間中に丸の内本店でのお買い上げ金額に応じてご参加いただけます。

この週末はぜひパパス・マドモアゼルノンノン丸の内本店で、ご家族や大切な方と大人の遊び心あふれる“ガチャ”をお楽しみください！

【PAPAS LUCKY GACHA】

大型カプセルマシンを回すと、限定ノベルティや割引チケットがハズレ無しで当たります！

■実施期間…7月17日（木）～7月23日（水）

※数量限定の為、なくなり次第終了となります。

■開催場所…パパス・マドモアゼルノンノン丸の内本店

■参加条件…期間内に税込20,000円のお買い上げにつき1回ご参加可能（お1人様5回まで）

■お問い合わせ…パパス丸の内本店（メンズ）03-3284-8847

マドモアゼルノンノン丸の内本店（レディス）03-3284-0886

Papas（パパス）…

大人の男性のためのカジュアルウェアとして1986年に設立。

そのネーミングは小説家アーネスト・ヘミングウェイの愛称“パパ・ヘミングウェイ”に由来している。

『なんだかいい』―そう表現されるパパスの洋服は、創業当初からメイド・イン・ニッポンを追求し、厳選された素材に日本の職人の技術力、多くの時間と手間を集結して体に馴染むデザインと最高の着心地を提供し続けている。

ショップリスト（全国67店舗）https://papas.jpn.com/ja/shoplist?brand=papas&area=all(https://papas.jpn.com/ja/shoplist?brand=papas&area=all)

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Mademoiselle NON NON（マドモアゼルノンノン）…

1964年、原宿に開いた小さなブティックから始まったマドモアゼルノンノン。

「普通が素敵で、素敵が普通。」

服が目立つのではなく、着る人の良さを引き出す服でありたい。

着心地の良さと、動きやすさが嬉しい、良質の素材を用い長く愛用できる服を作り続けています。

ショップリスト（全国66店舗）https://papas.jpn.com/ja/shoplist?brand=nonnon&area=all(https://papas.jpn.com/ja/shoplist?brand=nonnon&area=all)

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