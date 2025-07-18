『ストリートファイター6』公式チームリーグ戦「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025」は8月29日（金）開幕！ 注目のDivision分けを公開！
「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025」は大ヒット対戦格闘ゲーム「ストリートファイター」シリーズを使用した、日本最高峰のカプコン公式チームリーグ戦です。
2018年より始まり、8シーズン目を迎える2025年シーズンは、引き続きシリーズ最新作『ストリートファイター6』で開催、全12チームが参画し優勝をかけて激闘を繰り広げます。
そんな8月に開幕を控える「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025」に関する新情報をお知らせいたします！
「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025」は8月29日（金）開幕！ 激闘の幕開けをお見逃しなく！
「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025」は8月29日（金）に開幕となります。
年々苛烈を極める本大会、その激闘の幕開けをお見逃しなく！
「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025」は「CAPCOM Fighters JP」の公式YouTube、Twitchチャンネルにて、全節オンラインライブ中継を配信いたします！
■CAPCOM eSports公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/@CapcomFightersJP
■CAPCOM eSports公式Twitchチャンネル
https://www.twitch.tv/capcomfighters_jp
■CAPCOM eSports 公式X（旧Twitter）
https://X.com/CAPCOM_eSports
「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025」Division分けはこちら！
「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025」のDivision分けが公開されました。
今シーズンはご覧の6チームに分かれ、リーグ本節を戦い抜きます。
■「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025」Division分け一覧
※チーム名読み五十音順
Division S
・Victrix FAV gaming
・Crazy Raccoon
・Good 8 Squad
・Saishunkan Sol 熊本
・CAG OSAKA
・名古屋NTPOJA
Division F
・VARREL
・ZETA DIVISION Geekly
・DetonatioN FocusMe
・広島 TEAM iXA
・FUKUSHIMA IBUSHIGIN
・REJECT
「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025」両Division開幕戦の対戦カードはこちら！
「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025」注目の開幕戦は、8月29日（金）、9月2日（火）に開催いたします。
■8月29日（金）19:00～試合開始 Division S 第1節 対戦カード
TEAM MATCH1：【AWAY】Saishunkan Sol 熊本 vs Victrix FAV gaming 【HOME】
TEAM MATCH2：【AWAY】名古屋NTPOJA vs CAG OSAKA【HOME】
TEAM MATCH3：【AWAY】Good 8 Squad vs Crazy Raccoon【HOME】
■9月2日（火）19:00～試合開始 Division F 第1節 対戦カード
TEAM MATCH1：【AWAY】広島 TEAM iXA vs DetonatioN FocusMe 【HOME】
TEAM MATCH2：【AWAY】VARREL vs FUKUSHIMA IBUSHIGIN【HOME】
TEAM MATCH3：【AWAY】ZETA DIVISION Geekly vs REJECT【HOME】
第1節以降の日程についても「ストリートファイターリーグ: Pro-JP」公式サイトで公開しておりますのでぜひご覧ください。
https://sf.esports.capcom.com/sfl/
「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025」今シーズンを彩るキャスターはこちら！
「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025」キャスター一覧
・アール
・ハメコ。
・大和周平
・ふり～だ
・ストーム久保
今シーズンは新たにストーム久保氏がキャスターに参加し、今シーズンの「ストリートファイターリーグ: Pro-JP」を盛り上げて参ります。
飲食店舗・eスポーツ施設等事業者向け「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025」パブリックビューイング企画開催決定！
飲食店舗・eスポーツ施設等事業者向け「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025」パブリックビューイング企画とは、飲食店舗やeスポーツ施設等の営業などを行っている事業者が、対象となるチケットをご購入頂くことで、「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025」の大会映像を店舗や施設内におけるモニター等にて上映できる企画です。
本チケットを購入いただくことで、簡単に試合中継映像を店舗で上映可能となります。
昨年度も好評を博した本企画ですが、今シーズンも実施することが決定いたしました。
是非この機会に、貴店・貴施設の集客などにご利用ください。
詳細につきましては公式サイトにて続報をお待ちください。
https://sf.esports.capcom.com/sfl/
(C)CAPCOM