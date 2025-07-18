『ストリートファイター6』公式チームリーグ戦「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025」は8月29日（金）開幕！　注目のDivision分けを公開！

株式会社カプコン

「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025」は大ヒット対戦格闘ゲーム「ストリートファイター」シリーズを使用した、日本最高峰のカプコン公式チームリーグ戦です。



2018年より始まり、8シーズン目を迎える2025年シーズンは、引き続きシリーズ最新作『ストリートファイター6』で開催、全12チームが参画し優勝をかけて激闘を繰り広げます。

そんな8月に開幕を控える「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025」に関する新情報をお知らせいたします！

「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025」は8月29日（金）開幕！ 激闘の幕開けをお見逃しなく！

「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025」は8月29日（金）に開幕となります。

年々苛烈を極める本大会、その激闘の幕開けをお見逃しなく！

「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025」は「CAPCOM Fighters JP」の公式YouTube、Twitchチャンネルにて、全節オンラインライブ中継を配信いたします！

■CAPCOM eSports公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@CapcomFightersJP



■CAPCOM eSports公式Twitchチャンネル

https://www.twitch.tv/capcomfighters_jp



■CAPCOM eSports 公式X（旧Twitter）

https://X.com/CAPCOM_eSports

「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025」Division分けはこちら！

「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025」のDivision分けが公開されました。

今シーズンはご覧の6チームに分かれ、リーグ本節を戦い抜きます。

■「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025」Division分け一覧

※チーム名読み五十音順

Division S

・Victrix FAV gaming

・Crazy Raccoon

・Good 8 Squad

・Saishunkan Sol 熊本

・CAG OSAKA

・名古屋NTPOJA

Division F

・VARREL

・ZETA DIVISION Geekly

・DetonatioN FocusMe

・広島 TEAM iXA

・FUKUSHIMA IBUSHIGIN

・REJECT

「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025」両Division開幕戦の対戦カードはこちら！

「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025」注目の開幕戦は、8月29日（金）、9月2日（火）に開催いたします。

■8月29日（金）19:00～試合開始 Division S 第1節 対戦カード

TEAM MATCH1：【AWAY】Saishunkan Sol 熊本 vs Victrix FAV gaming 【HOME】

TEAM MATCH2：【AWAY】名古屋NTPOJA vs CAG OSAKA【HOME】

TEAM MATCH3：【AWAY】Good 8 Squad vs Crazy Raccoon【HOME】

■9月2日（火）19:00～試合開始 Division F 第1節 対戦カード

TEAM MATCH1：【AWAY】広島 TEAM iXA vs DetonatioN FocusMe 【HOME】

TEAM MATCH2：【AWAY】VARREL vs FUKUSHIMA IBUSHIGIN【HOME】

TEAM MATCH3：【AWAY】ZETA DIVISION Geekly vs REJECT【HOME】

第1節以降の日程についても「ストリートファイターリーグ: Pro-JP」公式サイトで公開しておりますのでぜひご覧ください。

https://sf.esports.capcom.com/sfl/

「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025」今シーズンを彩るキャスターはこちら！

「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025」キャスター一覧

・アール

・ハメコ。

・大和周平

・ふり～だ

・ストーム久保

今シーズンは新たにストーム久保氏がキャスターに参加し、今シーズンの「ストリートファイターリーグ: Pro-JP」を盛り上げて参ります。

飲食店舗・eスポーツ施設等事業者向け「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025」パブリックビューイング企画開催決定！

飲食店舗・eスポーツ施設等事業者向け「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025」パブリックビューイング企画とは、飲食店舗やeスポーツ施設等の営業などを行っている事業者が、対象となるチケットをご購入頂くことで、「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025」の大会映像を店舗や施設内におけるモニター等にて上映できる企画です。

本チケットを購入いただくことで、簡単に試合中継映像を店舗で上映可能となります。

昨年度も好評を博した本企画ですが、今シーズンも実施することが決定いたしました。

是非この機会に、貴店・貴施設の集客などにご利用ください。

詳細につきましては公式サイトにて続報をお待ちください。

https://sf.esports.capcom.com/sfl/

(C)CAPCOM