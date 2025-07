フィガロジャポン9月号「本は友だち、書店は遊び場。」は7月18日（金）発売。人気作家たちも推薦する計209冊の本を紹介！ティファニーを纏った長澤まさみが表紙を飾る。

株式会社CEメディアハウスフィガロジャポン2025年9月号

フィガロジャポン2025年9月号

本は友だち、書店は遊び場。

最近、じっくり読書する時間を持てましたか? 本のページをめくり、その世界に没入することは「知の冒険」だ。情報や言葉はスマホをはじめ、デジタル優先の日常にあふれているけれど、作者や筆者が届けたい想いをまとめた「本」のメッセージは、受け手であり読み手である私たちの人生を何倍も豊かに濃くしてくれる。テーマに基づき本好きが選書したリスト、作家とは何を思って物語を紡ぐのか、本を大切に扱う「書店」という場所はどれだけ素晴らしい出合いがあるか--。特集のページをめくり、本の魅力と再会しませんか?

いま知りたいことを、本の中に見つける。

知りたい、深めたい、共感したい--私たちのそんな欲求にこたえる本をのテーマ別に紹介。各テーマの選書を手がけた賢者の言葉から、世界が変わって見えてくる贅沢な読書体験へ!

朝井リョウと辻村深月、私たちが小説を書く理由。

小説って、実はいまを生き延びるための最強のツールかもしれない。読むことを書く力に変えてきたふたりが語り合う、小説がいまできること。

読むことは、語ること--ミュウミュウが贈る女性たちの文学サロン。

ファッションメゾンのミュウミュウは昨年からリテラリークラブを始めた。書物を愛すること、そこに綴られたメッセージを深く思考すること。知的好奇心を刺激する企画の在り方を考える。

【綴じ込み】本と出会う場へ。

寄稿:瀬尾まいこ(作家)「だから書店通いはやめられない」

ビターな秋にときめく色を。

シックな着こなしが気になる秋。メイクもビターなトーンに煌めく質感や弾むような色合いをわずかに効かせたバランスが気になる。ほのかな苦さと甘さが入り混じるルックで、普遍的な色も今年らしく。

邦画が豊作! カンヌ国際映画祭2025リポート。

第78回カンヌ国際映画祭では日本から10作品が上映、強い存在感を放った。新鋭監督が多く加わり、映画祭の作家主義を再確認できるセレクトとなった今年の注目作を一挙解説。

目次

CULTURE

本は友だち、書店は遊び場。

いま知りたいことを、本の中に見つける。

キレイになりたい。長田杏奈

いま読みたい韓国文学。原田いず

家族やパートナーとの関係性に悩んだら。村井理子

子共の頃の視点を取り戻したい。小林エリカ

結婚してもしなくても。山崎ナオコーラ

大人の恋。山崎まどか

フェミニズムについて、あらためて知りたい。柚木麻子

2025年、読むべきビジネス書。羽生祥子

男の現在地を考える。武田砂鉄

あえて嫌な人、嫌な気分を読む。辛酸なめ子

やっぱり猫が好き。坂本美雨

断然犬派! 竹本祐子

音が聞こえる!? 名曲を読む体験。いしいしんじ

絵画の世界へ没入する。住吉智恵

怖い。夜馬裕

考察&伏線回収が見事な本。小川哲

もっとお金を稼ぎたい。申真衣

お洒落になりたい。栗野宏文

自然と環境、何が起こっているの? 福岡伸一

日本社会のいまを知る。荻上チキ

弱くてもいいじゃないか。紅甘

病にかかった時に救いになる本。瀧晴巳

笑える! 花田菜々子

孤独死が怖い。ひとりで生きるとは。小林久乃

読むだけでお腹が空いてくる。平松洋子

ひとり旅のおともに。角田光代

朝井リョウと辻村深月、私たちが小説を書く理由。

読むことは、語ること ──ミュウミュウが贈る女性たちの文学サロン。

感性を揺さぶる、アートブックの世界。



【綴じ込み】

本と出会う場へ。



BIJOUX

長澤まさみ、ティファニーと美しいひと。



MODE

ディオールが描く、メタモルフォーゼの魅惑。



BEAUTE

ビターな秋にときめく色を。



CULTURE

邦画が豊作! カンヌ国際映画祭2025リポート。

カンヌ国際映画祭と歩むジュエラー、ショパール。



ART DE VIVRE

アールドゥヴィーヴルへの招待 vol.4

ファッションデザイナーを育んだ、家族との物語。



【連載】

BIJOUX いいモノ語り 96 ラリック

NEWS HOT FROM PARIS いまパリで起きているコト 98

MELI-MELO

MY ANIMAL MOOD

HELLO, HOOPS!

BEAUTE: SPARKLING MOMENTS

NEW TOPICS ESSENTIALS 今月のTO BUY & TO KNOW

齊藤 工 活動寫眞館 97 アイナ・ジ・エンド

Love it! 今月のいいもの発見 シャネル

CULTURE portrait クリエイターの言葉

ダミアーノ・デイヴィッド ( ヴォーカリスト ) / パヤル・カパーリヤー ( 映画監督・脚本家 )

Cinema / Books / Art / Theater / Music

GOURMET ワイン学習帖 16 / 朝から美食遺産 51 最終回

在本彌生の、眼翼。31 中国・廈門

News from madameFIGARO.jp

HOROSCOPE 石井ゆかりの星占い

岡尾美代子の雑貨 ヘイ!ヘイ!ヘイ! 212



定価880円(税込)/電子版730円(税込)/2025年7月18日発売

