令和七年 東久邇宮記念賞受賞!!
欧州ジャーナリスト連盟会員（MWI）/メディアプロデューサー/平和活動家 樽谷大助は今年の令和七年度の東久邇宮記念賞を受賞しました事をここに報告します。
6月12日に韓国のソウルから戻って、帰宅してみると、自宅に東久邇宮記念賞受賞の知らせが届いていました。
また、それと共に、勲章と賞状も頂きました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324830&id=bodyimage1】
東久邇宮記念賞受賞とは？
1963年（昭和38年）に設立された非営利団体。2002年に設立された特定非営利活動法人発明知的財産研究会が運営している。東久邇宮記念会では自らが発行する賞を社会、文化、経済、政治等に功績のあった人物を顕彰すると定義し、高松宮賞、秩父宮賞とともに三大宮様賞として親しまれていると説明している。
受賞日:2025年4月18日（発明の日）
表彰の内容:知的財産や発明の振興に努めた人々を表彰
賞の種類:東久邇宮記念賞（東久邇宮文化褒賞と共に「三大宮賞」）
受賞理由:活動が社会、文化、経済、政治等に功績のあった人物を表彰する.
東久邇宮記念賞は、高松宮記念賞、秩父宮賞と共に「三大宮賞」と呼ばれています. 毎年4月に開催され、知的財産や発明の振興に尽力した人々を顕彰しています.
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324830&id=bodyimage2】
また、今度、ナイトの称号の授賞式もバチカンでありますので、持参したいと考えています。
こちらは去年の平和への活動について称賛されたと思います。
これからも世界の平和と日本の未来のために『叡智』を発揮してまいります。
また、今回は本当に心から受賞に関して感謝しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324830&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324830&id=bodyimage4】
配信元企業：一般社団法人モナコウィークインターナショナル
6月12日に韓国のソウルから戻って、帰宅してみると、自宅に東久邇宮記念賞受賞の知らせが届いていました。
また、それと共に、勲章と賞状も頂きました。
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東久邇宮記念賞受賞とは？
1963年（昭和38年）に設立された非営利団体。2002年に設立された特定非営利活動法人発明知的財産研究会が運営している。東久邇宮記念会では自らが発行する賞を社会、文化、経済、政治等に功績のあった人物を顕彰すると定義し、高松宮賞、秩父宮賞とともに三大宮様賞として親しまれていると説明している。
受賞日:2025年4月18日（発明の日）
表彰の内容:知的財産や発明の振興に努めた人々を表彰
賞の種類:東久邇宮記念賞（東久邇宮文化褒賞と共に「三大宮賞」）
受賞理由:活動が社会、文化、経済、政治等に功績のあった人物を表彰する.
東久邇宮記念賞は、高松宮記念賞、秩父宮賞と共に「三大宮賞」と呼ばれています. 毎年4月に開催され、知的財産や発明の振興に尽力した人々を顕彰しています.
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また、今度、ナイトの称号の授賞式もバチカンでありますので、持参したいと考えています。
こちらは去年の平和への活動について称賛されたと思います。
これからも世界の平和と日本の未来のために『叡智』を発揮してまいります。
また、今回は本当に心から受賞に関して感謝しています。
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