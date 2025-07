1

先行導入の265社の顧客がすでに数時間の作業を数分に短縮Extreme Networks(本社:米国ノースカロライナ州モリスビル、Nasdaq:EXTR) は本日、会話型、マルチモーダル、エージェント型のAIをネットワーキング体験に完全統合した業界初のネットワーキングベンダーとして、「Extreme Platform ONETM」の正式版提供開始を発表しました。顧客はネットワークの強力な可視性を実現し、マニュアルでの作業を最大90%削減、問題解決時間を最大98%短縮できることに加え、業界で最もシンプルなライセンス体系を利用することができます。すでに265社を超える顧客が、Extreme Platform ONEを先行導入しています。https://www.extremenetworks.com/platform-oneExtreme Networksのプレジデント兼最高経営責任者(CEO)であるエド・メイヤーコードは、次のように述べています。「Extreme Networksは、複雑さにより進歩が妨げられることのない、新たなネットワークの時代を実現します。Extreme Platform ONE は、これまでネットワークチームの負担となっていた単調な反復作業をなくし、お客様がより迅速に、効率的に行動できるよう支援します。Extreme Networksは、ネットワークに特化したAIエージェントを提供する初めてのベンダーです。これらのエージェントは学習し、適応し、意図を持って行動します。まるで常時稼働し、常に最適化を行うネットワークエンジニアが組み込まれているようで、ITチームはより革新的で重要な業務に集中できるようになります。」IT環境が複雑化するにつれて、ネットワークを管理するためのよりシンプルでスマートな方法が求められています。Extreme Platform ONEは、以下のようなメリットを提供します。AIによるインサイトと自動化: ネットワークが帯域幅の急増やセキュリティの脅威にリアルタイムで適応する中で、顧客は瞬時にインサイトを得ることができます。ネットワーク管理者はポリシー、リスク、承認に関するガードレールを設定でき、AIエージェントは自律的に動作して、パフォーマンスと信頼性をリアルタイムで最適化します。エンドツーエンドのネットワーク可視性: リアルタイムのネットワークトポロジーとライフサイクルデータにより、顧客はコンプライアンスを改善し、オンボーディングを簡素化するとともに、更新、拡張、サポート調整のためのプロアクティブな計画を可能にします。Extreme Platform ONE は、ネットワークの断片的なスクリーンショットを排除し、包括的なビューを1か所で提供します。統合運用ダッシュボード: Extreme Platform ONE は、ライセンス、契約、資産管理を単一の直感的なプラットフォームに統合し、すべての拠点と製品ラインにおける使用状況、更新、サポート対象範囲、デバイス在庫のリアルタイムな可視性を提供します。Extreme Networksの最高製品責任者(CPO)兼最高技術責任者(CTO)であるナビル・ブカリは、次のように述べています。「Extreme Platform ONE により、私たちは単に既存の基準を高めるためでなく、ネットワーキングにおける卓越性とシンプルさの全く新しい基準を打ち立てています。Extreme Networks は、ネットワーク全体にAIを完全に統合し、完全な可視性、制御、ガバナンスを実現した初のベンダーです。後付けではない、組み込みのAIにより、私たちは可能なことの定義を再構築し、何時間もかかっていた作業を数分に短縮し、お客様が運用を簡素化し、パフォーマンスを向上させ、より早く、より多くの価値を得られるよう支援しています。」