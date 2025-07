シンガーソングライター、「乃紫」が所属する芸能プロダクション株式会社MR8が新たにファンクラブ運営事業「fandomu」も立ち上げ！

株式会社MR8

若手注目俳優の”曽田陵介”、”松本怜生”や若者を中心に絶大な支持を得ている

シンガーシングライター”乃紫”が所属する芸能プロダクション株式会社MR8(本社:東京都港区、代表:大崎裕貴)が公式サイト(https://mr8.jp)をリニューアルしたことをお知らせします。

■MR8が掲げるMISSION・VISION

MISSION

Creating Innovative Productions for the New Era

変わりゆく時代の潮流を捉え、新たな時代を切り拓く革新的プロダクションの創造を追求する

VISION

Bringing Impact and Emotion to Japanese Entertainment

日本のエンターテインメントに革新的なIPを通じて衝撃と感動を提供する

■ファンクラブ運営事業「fandomu」を開設

ファンプラットフォーム「PEEEPS」を展開する株式会社1SEC(本社:東京目黒区 以下「1SEC」)と芸能プロダクション株式会社MR8(本社:東京都港区、代表:大崎裕貴)がすべての“表現者”に、真の自由と力を与えるファンプラットフォームの構築をはじめとした、協業を開始したことをお知らせします。

■「PEEEPS」について

1.提供サービス一覧

◆ オフィシャルサイト開設

完全カスタムデザインによる専用サイト制作

◆ ファンクラブ運営

会員管理・課金システム・限定コンテンツ配信を完全サポート

◆ イベントチケット販売

電子チケット発行・座席指定・会場でのもぎり機能まで対応

◆ ECサイト運営

グッズ販売・在庫管理・決済・配送管理を完全自動化

◆ 広告案件マッチング

ナショナルクライアント案件の紹介・交渉・契約サポート

◆ 権利管理・収益化支援

過去の写真・動画の権利整理とグッズ化による継続収益創出

2.料金体系

項目料金備考初期費用無料サイト制作・システム構築含む月額維持無料運営・保守・サポート含む収益レベニューシェア方式成果連動型課金

■MR8について

株式会社MR8は、俳優・曽田陵介、松本怜生をはじめ、SNSを中心に爆発的なバズを生んだ「全方向美少女」で総再生回数19億回を突破したシンガーソングライター・乃紫など、次世代のカルチャーシーンを担うアーティストが所属する新進気鋭の芸能プロダクションです。

MR8は、“変わりゆく時代の潮流を捉え、新たな時代を切り拓く革新的プロダクションの創造”をミッションに掲げ、既存の枠にとらわれない柔軟かつ戦略的なマネジメントを展開。

多様なフィールドでの展開を通じ新しいエンターテインメントの在り方を追求しています。

今後もMR8は、急速に変化するメディア環境とユーザーニーズに対応しながら、日本のエンターテインメント業界に確かなインパクトを与える存在を目指してまいります。

