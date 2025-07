7/21独占TV初放送目前！「ジュラシック・ワールド」シリーズ3作品を「ザ・シネマ新録吹替版」で観よう！ジュラシック祭2025夏 7/20よりシリーズ全6作一挙放送

AXN株式会社

洋画専門チャンネル ザ・シネマ(AXN株式会社、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:大園天樹)は、7月21日(月・祝)に『ジュラシック・ワールド』シリーズ3作品を【ザ・シネマ新録吹替版】で独占TV初放送いたします。 また、8月8日(金)に公開されるスカーレット・ヨハンソンを主演に迎えたシリーズ最新作『ジュラシック・ワールド/復活の大地』(配給:東宝東和)に合わせてジュラシック祭2025夏を開催!スティーヴン・スピルバーグ監督・製作総指揮の『ジュラシック・パーク』3部作、そしてコリン・トレヴォロウ監督・脚本の『ジュラシック・ワールド』3部作、シリーズ全6作品を7月20日(日)・21日(月・祝)・26日(土)・27日(日)に一挙放送いたします。さらに、『ジュラシック・ワールド/復活の大地』公開記念プレゼントキャンペーンも開催。 最新作のムビチケや限定グッズが抽選で当たります。詳しくはザ・シネマのホームページをご覧ください。

7月21日『ジュラシック・ワールド【ザ・シネマ新録版】』シリーズ3部作独占TV初放送

7月20日~ジュラシック祭2025夏 シリーズ全6作一挙放送

『ジュラシック・ワールド【ザ・シネマ新録版】』シリーズ3部作7月21日独占TV初放送!

独占放送中のシリーズ1作目『ジュラシック・ワールド【ザ・シネマ新録版】』と合わせて、シリーズ2作目『ジュラシック・ワールド/炎の王国【ザ・シネマ新録版】』、シリーズ3作目『ジュラシック・ワールド/新たなる支配者【ザ・シネマ新録版】』を独占TV初放送!全吹替キャストも掲載!

そして8月8日(金)の「ジュラシック・ワールド」シリーズ新章『ジュラシック・ワールド 復活の大地』公開に合わせ、シリーズ6作品をお届け!

スティーヴン・スピルバーグ監督・製作総指揮の「ジュラシック・パーク」3部作、

そしてコリン・トレヴォロウ監督・脚本の「ジュラシック・ワールド」3部作、

シリーズ全6作品を7月20日(日)・21日(月・祝)・26日(土)・27日(日)に一挙放送!

海の日は新作公開に先駆けて、ジュラシックを一気見でおらさいしよう!

ザ・シネマ新録吹替特設ページ:https://www.thecinema.jp/special/shin-roku/(https://www.thecinema.jp/special/shin-roku/)

ジュラシック祭2025夏特設ページ:https://www.thecinema.jp/special/jurassic/(https://www.thecinema.jp/special/jurassic/)

【8/8(金)『ジュラシック・ワールド/復活の大地』公開記念】プレゼントキャンペーン開催!

(C)2025 Universal Studios. All Rights Reserved.

公開を記念して劇場最新作『ジュラシック・ワールド/復活の大地』ムビチケやグッズやが合計9名様に当たるプレゼントキャンペーンを開催!

【8/8(金)『ジュラシック・ワールド/復活の大地』公開記念】プレゼントキャンペーン

●ムビチケペアが3名様に当たる!Xフォロー&リポストキャンペーン(8/3〆)

応募規約URL:https://www.thecinema.jp/present/1399

キャンペーン期間:2025年7月18日(金)12:00~8月3日(日) 23:59

●オリジナルグッズが合計4名様に当たる!【ザ・シネマで応募】(8/31〆)

応募URL:https://www.thecinema.jp/present/1400

キャンペーン期間:2025年7月18日(金)12:00~8月31日(日) 23:59

●キャップが合計2名様に当たる!スカパー!ご加入者様限定(8/31〆)

応募URL:https://www.thecinema.jp/present/1401

キャンペーン期間:2025年7月18日(金)12:00~8月31日(日) 23:59

≪劇場新作情報≫

(C)2025 Universal Studios. All Rights Reserved.

人類存続のカギを握るのは、恐竜のDNAー

陸・海・空の3大恐竜から貴重なサンプルを採取する最も危険なミッションに挑め。

映画史に残る大ヒットシリーズ、新たな冒険が始まる!

『ジュラシック・ワールド/復活の大地』

8月8日(金)より全国ロードショー!(配給:東宝東和)

<キャスト・スタッフ>

【出演】スカーレット・ヨハンソン、マハーシャラ・アリ、ジョナサン・ベイリー、ルパート・フレンド、 マヌエル・ガルシア=ルルフォ、ルナ・ブレイズ、 デヴィッド・ヤーコノ、オードリナ・ミランダ、 フィリッピーヌ・ヴェルジュ、 ベシル・シルヴァン、 エド・スクライン

【監督】ギャレス・エドワーズ 【脚本】デヴィッド・コープ

【キャラクター原案】マイケル・クライトン 【製作】フランク・マーシャル、 パトリック・クローリー

【製作総指揮】スティーヴン・スピルバーグ、デニス・L・スチュワート、ジム・スペンサー

【日本語吹替版キャスト】松本若菜、岩田剛典、吉川愛、楠大典、小野大輔、高山みなみ、大西健晴、玉木雅士、三上哲、水瀬いのり、小林千晃

公式HP: https://jurassicworld.jp/(https://jurassicworld.jp/)

<放送作品情報>

●『(吹)ジュラシック・ワールド【ザ・シネマ新録版】』

吹替:7月21日(月・祝)16:15~、25日(金)18:45~25年2月~独占放送中

8月6日(水)18:45~、17日(日)16:15~

字幕:7月21日(月・祝)8:15~、25日(金)10:15~

8月6日(水)10:00~、17日(日)8:45~

恐竜を蘇らせたうえ軍事利用、遺伝子操作で新種創造…

倫理を失った科学の暴走に警鐘を鳴らす新シリーズ始動

<監督・脚本>コリン・トレヴォロウ

<声の出演>

山寺宏一(オーウェン/演:クリス・プラット)、園崎未恵(クレア/演:ブライス・ダラス・ハワード)、戸谷菊之介(ザック/演:ニック・ロビンソン)、榊原優希(グレイ/演:タイ・シンプキンズ)、落合弘治(マスラニ/演:イルファン・カーン)、田中美央(ホスキンス/演:ヴィンセント・ドノフリオ)、加瀬康之(ウー/演:B・D・ウォン)、関智一(ロウリー/演:ジェイク・ジョンソン)、小島幸子(カレン/演:ジュディ・グリア)、増元拓也(バリー/演:オマール・シー)村中知(ヴィヴィアン)、内海安希子(ザラ)、越後屋コースケ(ジミー)、中村和正(ジム)、和田録朗(ハル)、木内太郎(ハマダ)、司薫(モサ・ガイド)、夕城千佳(パークアナ女)、内田秀(女友達)、降旗雄司(空港職員)、新福桜(女A)、西垣俊作(センターアナ男)、宮島岳史(センターアナ男3)、いとうさとる(職員1)、山下タイキ(警備員1)、森下人(係員1)、加瀬康之(ミスター・DNA)

●『(吹)ジュラシック・ワールド/炎の王国【ザ・シネマ新録版】』

吹替:7月21日(月・祝)18:30~、26日(土)18:30~ 独占テレビ初放送

8月7日(木)18:30~、17日(日)18:30~

字幕:7月21日(月・祝)10:30~、26日(土)10:15~

8月7日(木)10:00~、17日(日)11:00~

現代に蘇った恐竜たちが火山の大噴火で絶滅の危機に!

恐るべき陰謀によって新展開へ導かれるシリーズ第5作

<監督>J・A・バヨナ

<声の出演>

山寺宏一(オーウェン/演:クリス・プラット)、園崎未恵(クレア/演:ブライス・ダラス・ハワード)、小野賢章(フランクリン/演:ジャスティス・スミス)、嶋村侑(ジア/演:ダニエラ・ピネダ)、石見舞菜香(メイジー/演:イザベラ・サーモン)、大塚芳忠(マルコム/演:ジェフ・ゴールドブラム)ふくまつ進紗(ウィートリー/演:テッド・レヴィン)、川田紳司(ミルズ/演:レイフ・スポール)、側見民雄(ロックウッド/演:ジェームズ・クロムウェル)、沢田敏子(アイリス/演:ジェラルディン・チャップリン)、加瀬康之(ヘンリー・ウー/演:B・D・ウォン)、魚建(エヴァーソル/演:トビー・ジョーンズ)、和田録朗(シャーウッド上院議員/演:ピーター・ジェイソン)、三浦冴子、阿部詩央、小野寺悠貴、三宅貴洋、降旗雄司、葉瀬ふみの、平林剛、立石航己

●『(吹)ジュラシック・ワールド/新たなる支配者【ザ・シネマ新録版】』

吹替:7月21日(月・祝)21:00~、27日(日)21:00~ 独占テレビ初放送

8月8日(金)18:00~、17日(日)21:00~

字幕:7月21日(月・祝)13:00~、27日(日)12:45~

8月8日(金)9:45~、17日(日)13:30~

人間と恐竜の共存は実現するか?

新旧キャストが豪華集結した『ジュラシック・ワールド』シリーズ最終章

<監督・製作総指揮・原案・脚本>コリン・トレヴォロウ

<声の出演>

山寺宏一(オーウェン/演:クリス・プラット)、園崎未恵(クレア/演:ブライス・ダラス・ハワード)、菅生隆之(グラント/演:サム・ニール)、山像かおり(サトラー/演:ローラ・ダーン)、大塚芳忠(マルコム/演:ジェフ・ゴールドブラム)、石見舞菜香(メイジー/演:イザベラ・サーモン)、佐古真弓(ケイラ/演:ディワンダ・ワイズ)、大塚明夫(ドジスン/演:キャンベル・スコット)、東地宏樹(ラムジー/演:ママドゥ・アティエ)、小野賢章(フランクリン/演:ジャスティス・スミス)、嶋村侑(ジア/演:ダニエラ・ピネダ)、加瀬康之(ヘンリー・ウー/演:B・D・ウォン)、魏涼子(ソヨナ/演:ディーチェン・ラックマン)、木内秀信(デラコート/演:スコット・ヘイズ)、増元拓也(バリー/演:オマール・シー)、外石咲(ゲンマ/演:ジャスミン・チウ)、谷口恵美、尾崎梨乃、佐々木祐介、山本満太、はなみ竜司、けいたろう、降旗雄司

●『ジュラシック・パーク』

字幕:7月20日(日)12:00~、22日(火)10:15~

8月3日(日)12:00~、10日(日)10:15~

吹替:7月20日(日)18:45~、22日(火)18:45~

8月3日(日)18:45~、10日(日)18:45~

スピルバーグが歴史を変えた!恐竜映画の金字塔がここに誕生!

DNAクローン技術で蘇った恐竜が制御を破り、人間に襲いかかる!

<監督>スティーヴン・スピルバーグ

<製作>キャスリーン・ケネディ、ジェラルド・R・モーレン

サム・ニール(富山敬)、ローラ・ダーン(弥永和子)、ジェフ・ゴールドブラム(大塚芳忠)、リチャード・アッテンボロー(永井一郎)ほか

●『ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク』

字幕:7月20日(日)14:15~、23日(水)10:00~

8月4日(月)10:00~、10日(日)12:30~

吹替:7月20日(日)21:00~、23日(水)18:30~

8月4日(月)18:30~、10日(日)21:00~

巨匠スティーヴン・スピルバーグが再び放つ!パニック・アクション超大作の続編!

隔絶された無人島で増殖した恐竜たちが人間に牙を剥く!

<監督> スティーヴン・スピルバーグ

<製作総指揮> キャスリーン・ケネディ

<出演>

ジェフ・ゴールドブラム(大塚芳忠)、ジュリアン・ムーア(勝生真沙子)、ヴィンス・ヴォーン(平田広明)、ピート・ポスルスウェイト(麦人)、リチャード・アッテンボロー(永井一郎)ほか

●『ジュラシック・パーク III』

字幕:7月20日(日)16:45~、24日(木)10:30~

8月5日(火)10:30~、10日(日)15:00~

吹替:7月20日(日)23:30~、24日(木)19:00~

8月5日(火)19:00~、10日(日)23:30~

恐竜映画のメガヒット・シリーズ第3弾!スピルバーグが贈るシリーズ最高の恐怖!

行方不明となった少年を追って再び禁断の孤島で決死のサバイバル!

<監督> ジョー・ジョンストン

<製作総指揮>スティーヴン・スピルバーグ

<出演>

サム・ニール(小川真司)、ティア・レオーニ(渡辺美佐)、ウィリアム・H・メイシー(納谷六朗)、アレッサンドロ・ニヴォラ(内田夕夜)、ローラ・ダーン(安藤麻吹)ほか

『(吹)ジュラシック・ワールド【ザ・シネマ新録版】』(C) 2015 Universal Studios and Amblin Entertainment, LLC. All Rights Reserved. 『(吹)ジュラシック・ワールド/炎の王国【ザ・シネマ新録版】』TM & (C) 2018 Universal City Studios Productions LLLP and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved. 『(吹)ジュラシック・ワールド/新たなる支配者【ザ・シネマ新録版】』(C) 2022 Universal Studios, Amblin Entertainment, Inc. and Perfect Universe Investment Inc. All Rights Reserved. 『ジュラシック・パーク』(C) 1993 UNIVERSAL CITY STUDIOS, INC. AND AMBLIN ENTERTAINMENT, INC. All Rights Reserved. 『ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク』(C) 1996 Universal City Studios, Inc. & Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved. 『ジュラシック・パーク III』TM &(C) 2001 Universal Studios and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

ザ・シネマとは 王道のハリウッドメジャースタジオのヒット作から「何度やっていてもついつい見てしまう」というベストセラー作品、貴重な地上波放送時のTV吹き替え版、さらにはDVDが未発売もしくは超高額になっているレア作品やミニシアター系作品にまでこだわった「王道+激レア」の充実のラインナップでお届けする洋画専門チャンネルです。

