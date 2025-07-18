福島あづま球場で行われるLIVE AZUMA 2025ステージ割および第6弾出演アーティスト発表！！
LIVE AZUMA 2025 ステージ割&第6弾出演アーティスト
＜LINE UP＞
【10月18日（土）】
AZUMA STAGE
BAND-MAID / HEY-SMITH / INI / IS:SUE / Omoinotake / レキシ /
Saucy Dog / THE ORAL CIGARETTES
PARK STAGE
cero / 田我流 -Band Set- /
FNCY (ZEN-LA-ROCK / G.RINA / 鎮座DOPENESS) / レトロリロン /
S.A.R. / SATOH / 柴田聡子 (BAND SET)
ECHO STAGE -Entrance Free-
【LIVE】 Sitissy luvit / TRIPPYHOUSING with Alex Stevens & Skaai
【DJ】 MAHBIE / DJ MITSU / Neibiss(DJ SET) / ONJI / Sam is Ohm /
セク山 / 矢部ユウナ
【10月19日（日）】
AZUMA STAGE
Dragon Ash / 04 Limited Sazabys / 木村カエラ / ⿊夢 /
RIP SLYME / 湘南乃風 / sumika / WEST.
PARK STAGE
chelmico / D.A.N. / Hammer Head Shark / in-d / Kohjiya / 礼賛 /
ZION
ECHO STAGE -Entrance Free-
【LIVE】 有田咲花 / Doramaru / Summer Eye
【DJ】 DJ BAKU / 原島 “ど真ん中” 宙芳 / JUBEE /
DJ NANASHIMA / shakke / Summer Eye / TOMMY(BOY)
(alphabetical order)
福島市のあづま総合運動公園を会場に2022年にスタートしたLIVE AZUMAは今年で4年目。夏本番
を迎え、ステージ割および第6弾アーティストが発表です。
出演が決定したのは、「DJ BOOTH」がバージョンアップしLIVEアクトも楽しめるようになった、
その名も「ECHO STAGE」の面々。
元シャムキャッツのVo./G夏目知幸のソロ名義のSummer Eyeや、音楽好きを中心にその楽曲の良さで評判が評判を呼んでいる有田咲花といったLIVEアクトは必見です。初年度より毎年出演している
JUBEEも魅力。DJもDJ BAKUやNeibiss、セク山や矢部ユウナなど実力派のミュージシャンが続々と
参加を表明。ECHO STAGEは入場無料のPARK LIFEエリアにあるため、チケットを持っていない方で
もバッチリ楽しめてしまうというお得なステージです。今年はどんな盛り上がりが生まれるのか、楽し
みです。
AZUMA STAGE、PARK STAGE各出演者のステージ割も発表となり、いよいよイベントの全貌が見
え始めた今年のLIVE AZUMA。チケットの一般発売は7月19日（土）10:00より各プレイガイドにて
販売開始となるが、駐車券はソールドアウトや残りわずかの券種もあります。車での来場も便利ですが、例年100店舗近く集合する東北・福島のフードやマーケットを、地酒・クラフトビールなどの魅力的なお酒とともに楽しみたい方は、福島駅からの直通シャトルバスを利用するのがおすすめです。ホテルとのセット券などの販売もあり、福島観光も含めたプランも作れるのでフェスと観光のセットもいかがでしょうか。
＜チケット＞
-入場券-
【2日通し券】 ：22,500円（税込）/ スタンド席付：26,000円（税込）
【1日券】 ：12,000円（税込）/ スタンド席付：14,000円（税込）
-中高生入場券-
【2日通し券】 ：14,000円（税込）/ スタンド席付：17,500円（税込）
【1日券】 ： 7,900円（税込）/ スタンド席付： 9,900円（税込）
-駐車券-
【大駐車場2日通し駐車場券】 ：6,000円（税込）SOLD OUT!
【大駐車場1日駐車券】 ：3,000円（税込）SOLD OUT!
【場外臨時駐車場2日通し駐車券】 ：5,000円（税込）
【場外臨時駐車場1日駐車券】 ：2,500円（税込）
【サイクル民家園駐車場2日通し駐車券】：6,000 円（税込）
【サイクル民家園駐車場1日駐車券】 ：3,000 円（税込）
【大駐車場バイク2日通し駐車券】 ：4,000円（税込）
【大駐車場バイク1日駐車券】 ：2,000円（税込）
＜各プレイガイドチケット一般発売＞
7月19日（土）10:00より発売開始！
※駐車券の販売はイープラスのみとなります
イープラス ：https://eplus.jp/live-azuma/
ローソンチケット ：https://l-tike.com/liveazuma/
チケットぴあ ：https://w.pia.jp/t/liveazuma-25/
楽天チケット ：https://r-t.jp/liveazuma
インバウンド用チケット：https://eplus.tickets/live-azuma/
＜LIVE AZUMA 2024 アフタームービー＞
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=lcCkBYyBDYE ]
LIVEA ZUMA 2025 AZUMA STAGE
東北市場酒場
スタジアム外観
【名 称】LIVE AZUMA 2025
（読み方：ライブアヅマ ニーゼロニーゴー）
【日 程】2025年10月18日(土) 、19日（日）
OPEN10:00 / START11:00（予定）
【会 場】あづま総合運動公園 / 福島あづま球場
（〒960-2158 福島県福島市佐原字神事場1番地）
【OFFICIAL SITE】https://liveazuma.jp
【OFFICIAL SNS】Ｘ：twitter.com/liveazuma
Facebook：www.facebook.com/liveazuma
Instagram：www.instagram.com/liveazuma
YouTube：https://www.youtube.com/@liveazuma2357
TikTok： https://www.tiktok.com/@liveazuma
【協 賛】発見！ふくしま/株式会社DMC aizu/Coleman/日本たばこ産業株式会社/
株式会社ファイブスター/株式会社JTB/東邦銀行/浅野撚糸/株式会社奥久慈塙蒸留所/ねっか
【後 援】福島県/福島市/福島商工会議所/J-WAVE/ NACK5/ニッポン放送/仙台放送/
さくらんぼテレビ
【協 力】（公財）福島県都市公園・緑化協会/NEO
【主 催】LIVE AZUMA実行委員会
福島テレビ株式会社
株式会社クリエイティブマンプロダクション
株式会社フライング・ベコ
https://prtimes.jp/a/?f=