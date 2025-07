『鯖江JAZZフェスティバル2025』日割りと第4弾出演アーティスト発表！単日チケット・県内中高生割・鯖江市民割 発売開始！

株式会社Crockwork

福井県鯖江市「日本の歴史公園100選」認定のさばえのシンボル公園である西山公園にて10月18日(土)19日(日)の2日間「鯖江JAZZフェスティバル2025」(略称:サバジャズ)の日割りと第4弾アーティストが発表された。

これまでに氣志團、Chara、ストレイテナーをはじめとする計19組の出演が発表されていたサバフェ

スにて、各アーティストの日割りラインナップが公開!!

さらに、新たに6組として、Andr(from 台湾)、韻シストBAND、TRI4TH、Helsink i Lambda

Club、バスクのスポーツ、The Hey Songと個性豊かなラインナップが揃い、フェスの魅力はますま

す広がる。

今回注目は、“中華圏のグラミー賞”と呼ばれる「第36回金曲賞」で今年最優秀新人賞にノミネートさ

れた、台湾の注目シンガーソングライター・Andrがサバジャズ出演!

Indie PopやAlternative R&Bを軸に、ギターと環境音を重ねたシネマティックなサウンドと、中国

語・英語を織り交ぜた歌詞で注目を集めるAndr。そんな次世代の才能を、日本でいち早く体感できる

貴重なチャンス!

加えて、会場周辺では関連イベントも開催。会場となる西山公園横では、全国のクラフトビールが集ま

る入場無料の「クラフトビールフェス」。西山公園から徒歩10分のSABAE CREATIVE COMMUNITY

(略 称:SCC)では、無料の「サバジャズステージ」も設けられ、音楽と食を同時に楽しむことがで

きる。

本日より、単日チケットのほか、県内中高生を対象とした「県内中高生割」、鯖江市民限定の「鯖江割」も販売開始。今年の秋は、サバジャズで自然豊かな公園で音楽と共に飲食や交流、心に残る特別な体験を通じて、そして鯖江中心市街地全体で音楽フェスを楽しみましょう!

今回発表された各出演者の出演日とチケット情報は下記の通り。

■10月18日(土)

Chara / ストレイテナー / サニーデイ・サービス / Andr / 在日ファンク / 土岐麻子 /韻シストBAND / CiON / Helsinki Lambda Club / バスクのスポーツ / 鯖江高等学校吹奏楽部

■10月19日(日)

氣志團 / H ZETTRIO with Yucco Miller / MONO NO AWARE /GEZAN / She Her Her Hers / 踊ってばかりの国 / TOTALFAT / Kan Sano(Band Set) / アルカラ / ADAM at / TRITH /The Hey Song / The New Beads / 武生商工高等学校吹奏楽部

【チケット情報】

■販売プレイガイド:イープラス https://eplus.jp/sabaejazz/

■プレ発売 7月18日(金)12:00~ 発売開始

・単日券:\7,150(税込)

・2日通し券:\13,200(税込)

・【数量限定】2日通し券 2枚セット オフィシャル無料駐車場1台付き:\26,400(税込)

・県内中高生割 単日券:\3,000(税込)

・鯖江市民限定鯖江割 2日通し券:\11,500(税込)

・鯖江市民限定鯖江割 単日券:\6,000(税込)

※鯖江市民割は鯖江市文化センターと一部取扱店舗(公式HPのNEWS欄をご確認ください)で販売いたします。

※チケットは先着順・予定枚数に達し次第終了となります。

※小学生以下無料 / 但し保護者の同伴(入場券購入者)が必要。小学生以下のみでの入場不可。

【イベント概要】

■名称:鯖江JAZZフェスティバル2025

■日程:2025年10月18日(土)、19日(日)

■会場:鯖江市西山公園 特設会場(福井県鯖江市桜町3丁目8-10)

SABAE CREATIVE COMMUNITY(福井県鯖江市本町3丁目2-12 1F)

■主催:鯖江ミュージックビレッジ実行委員会

サバジャズはインディペンデント・カルチャーこだわりの鯖江スタイル音楽フェスをコンセプトに多様な背景を持つ地元市民が企画・運営に携わり、「鯖江ならではのカルチャーシーン」を追求し、鯖江独自の個性が光る音楽フェスを作り上げます。

■第4段アーティスト 6組

Andr韻シストBANDTRI4THHelsinki Lambda ClubバスクのスポーツThe Hey Song