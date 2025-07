『タワー オブ アイオン』2025年8月20日に予定している最大のリニューアル実施を記念して『TSUKUMO G-GEAR推奨ゲーミングPC』が新発売！

エヌ・シー・ジャパン株式会社

PC向けオンラインゲーム『The Tower of AION(以下、タワー オブ アイオン)』をサービス、運営しているエヌ・シー・ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:林 元基(イム ウォンキ)、以下エヌシージャパン)は、株式会社ヤマダデンキ(本社:群馬県高崎市、代表取締役社長:佐野 財丈)がツクモ(TSUKUMO)ブランドで独自に展開するゲーミングPC「G-GEAR」にてMMORPG『タワー オブ アイオン』推奨ゲーミングPCの販売開始をお知らせします。

あわせて、発売を記念して「公式X フォロー&リポストキャンペーン」の開催をお知らせします。

■TSUKUMO G-GEAR推奨ゲーミングPCが登場

【販売店舗】

TSUKUMO各店舗、およびTSUKUMOネットショップ

https://www.tsukumo.co.jp/bto/pc/game/suisyo/tower_of_aion.html

【発売日】

2025年7月18日(金)

【製品概要(2商品)】

1.G-GEAR 『タワー オブ アイオン』推奨PC 「GB5J-A255B/TOA」 〔価格:16万7,800円(税込)〕

2.G-GEAR 『タワー オブ アイオン』推奨PC 「GB7J-B255B/TOA」 〔価格:25万9,800円(税込)〕

【製品スペック】

経験豊富なツクモスタッフが厳選した高品質パーツと最新テクノロジー採用の推奨認定パソコン

≪GB5J-A255B/TOA≫

OS:Windows 11 Home 64ビット

CPU:インテル(R) Core(TM) i5-14400F プロセッサー

グラフィックス:NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 5060 / 8GB (GDDR7)

メモリ:16GB (8GBx2枚) DDR4-3200

ストレージ:1TB SSD (M.2規格 / NVMe Gen4接続)

≪GB7J-B255B/TOA≫

OS:Windows 11 Home 64ビット

CPU:インテル(R) Core(TM) i7-14700F プロセッサー

グラフィックス:NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 5070 / 12GB (GDDR7)

メモリ:32GB (16GBx2枚) DDR4-3200

ストレージ:1TB SSD (M.2規格 / NVMe Gen4接続)

【購入特典】

対象製品をご購入いただくと「タワー オブ アイオン」特典クーポンナンバーがもれなく貰えます。

GB5J-A255B/TOA:キューナの箱(2300)

GB7J-B255B/TOA:キューナの箱(3600)

※キューナとは

キューナとは、webショップのキューナマーケットや、ゲーム内のキューナ交換所を通じて、色々な商品との交換にご利用いただけるアイテムです。

※クーポンナンバー有効期限:2026年12月31日まで

≪「TSUKUMO G-GEAR推奨ゲーミングPC」の詳細はこちら≫

https://press.ncsoft.jp/notice/aion/tsukumosppr0718/



■記念コラボ「SNS Wフォロー&リポストキャンペーン」

【開催期間】

2025年7月18日(金) 投稿後 ~ 7月24日(木) 23時59分

【概要】

開催期間中、「タワー オブ アイオン」公式Xと「ツクモ(TSUKUMO)」公式XをWフォローして、キャンペーン対象投稿をリポストすると抽選で豪華賞品が当たるキャンペーンが開催中です。

【賞品】

Amazonギフト 5,000円分:1名様

「タワー オブ アイオン」ゲームアイテム「鋼鉄の修練着」クーポンナンバー:20名様

≪着用イメージ≫

【応募方法】

1. 「タワー オブ アイオン」公式Xアカウント( https://x.com/aion_pr (https://x.com/aion_pr))をフォロー

2. 「ツクモ(TSUKUMO)」公式Xアカウント( https://x.com/TSUKUMOofficial )をフォロー

3. 対象投稿をリポスト

URL:https://x.com/TSUKUMOofficial/status/1946014557216116928

4. キャンペーン期間終了後、当選者には「タワー オブ アイオン」公式Xのダイレクトメッセージ(DM)で、ご連絡を差し上げます。

※賞品お届けもDMでのご連絡をもって代えさせていただきます

≪記念コラボ「SNS Wフォロー&リポストキャンペーン」の詳細はこちら≫

https://press.ncsoft.jp/notice/aion/tsukumosppr0718/#EVENT3

【ゲーム概要】

2009年7月に正式サービスの始まったMMORPG(※)でアジア、北米、ヨーロッパなど全世界60カ国で楽しまれています。

天族と魔族そして龍族、3つの種族が「飛行」によって、「縦×横」だけでなく、「高さ」の要素が加わった、360°の空間で飛翔を体感できます。醍醐味の一つである「要塞戦」は、天族と魔族の種族間で陣地をめぐった戦争であり、地上だけではなく空中でも繰り広げられます。プレイヤーが空を飛行しながら敵と戦う光景は、他のオンラインゲームでは決して体験することができません。

※Massively Multiplayer Online Role-Playing Gameの略称で大勢の人が同時に参加できる。

タイトル The Tower of AION(タワー オブ アイオン)

ジャンル MMORPG

タワー オブ アイオン ライブ公式サイト https://www.ncsoft.jp/aion/

タワー オブ アイオン クラシック公式サイト https://aion.ncsoft.jp/

公式X(旧Twitter) https://x.com/Aion_PR

NCJapan公式YouTube https://www.youtube.com/user/NCsoftJP

公式Facebook https://www.facebook.com/NCSOFT.Japan

(C) NCSOFT Corporation. Licensed to NC Japan K.K. All Rights Reserved.

※当プレスリリースの内容は2025年7月18日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます