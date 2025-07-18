±Ñ¹ñ¤Î¸¢°Ò¤¢¤ë¥ï¥¤¥óÀìÌç»ï¡ØDecanter¡Ê¥Ç¥¥ã¥ó¥¿¡Ë¡Ù¤¬»³Íü¸©Æâ¤Î¥ï¥¤¥Ê¥êー¤ò¼èºà
¸©¤¬»Ù±ç¤¹¤ë»³Íü¥ï¥¤¥ó³¤³°Í¢½Ð¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÊKOJ¡¿Koshu of Japan¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¹Ã½£¥ï¥¤¥ó¤òÀ¤³¦¤Ø¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢2010Ç¯¤«¤éÀ¤³¦¤Î¥ï¥¤¥ó¥Þー¥±¥Ã¥È¤ÎÃæ¿´ÃÏ¡¦±Ñ¹ñ¥í¥ó¥É¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Ç¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢7·î17Æü¡ÊÌÚ¡Ë～20Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢À¤³¦¤Î¥ï¥¤¥ó»Ô¾ì¤ËÀäÂç¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ä±Ñ¹ñ¤Î¥ï¥¤¥óÀìÌç»ï¡ØDecanter¡Ê¥Ç¥¥ã¥ó¥¿¡Ë¡Ù¤Î¼èºà¾·æÛ¤Ë¹ñÆâ¤Ç½é¤á¤ÆÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»ï¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥ï¥¤¥ó»ºÃÏ¡¦»³Íü¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹ñÆâ³°¤ËÈ¯¿®¤¹¤Ù¤¯¡¢¸©Æâ¥ï¥¤¥Ê¥êー9¥«½ê¤ò¼èºà¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿º¸¡§DecanterÊÔ½¸¼Ô ¥·¥ë¥ô¥£¥¢¡¦¥¦ー»á¡¢±¦¡§KOJ¼Â¹Ô°Ñ°÷Ä¹ »°ß· ÌÐ·×»á
Decanter»ï¤Ë¤è¤ë¼èºà¤Ï7·î17Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢Æ±»ï¼çºÅ¥ï¥¤¥ó¥³¥ó¥¯ー¥ë¡ÖDecanter World Wine Awards¡×¤ÇºÇ¹â°Ì¥×¥é¥Á¥Ê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥µ¥ó¥È¥êーÅÐÈþ¤ÎµÖ¥ï¥¤¥Ê¥êー¡Ê¹ÃÈå»Ô¡Ë¤Ë¤Æ¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£KOJ¼Â¹Ô°Ñ°÷Ä¹¤Î»°ß·ÌÐ·×»á¤¬¡¢Decanterµ¼Ô¤Î¥·¥ë¥ô¥£¥¢¡¦¥¦ー»á¤Ë¡¢»³Íü¥ï¥¤¥ó¤Îµ»½Ñ¤Î¹â¤µ¤ä¤³¤À¤ï¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¥ï¥¤¥óÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¡Ê¢¨¡Ë¤È¤·¤Æ¤ÎÎò»Ë¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¦ー»á¤Ï¡¢º£²óÆüËÜ½é¤Î¼èºàÃÏ¤È¤·¤Æ¹Ã½£¥ï¥¤¥ó¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡ÖÆüËÜ¤Î¥Ö¥É¥¦ÉÊ¼ï¤È¤·¤Æ¡Ø¹Ã½£¡Ù¤¬À¤³¦Åª¤Ë¤â¤Ã¤È¤â¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖÀ¸»º¼Ô¤Îµ»½Ñ¤Î¹â¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥Æ¥í¥ïー¥ë¤ò»ý¤ÄÍ£°ìÌµÆó¤Î¥ï¥¤¥óÀ¸»ºÃÏ¡×¤È¹Ã½£¥ï¥¤¥ó¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£»°ß·»á¤«¤é¤Ï¡¢¥¦ー»á¤ª¤è¤ÓÆ±»ï¤ËÂÐ¤·¡¢º£²ó¤Î¼èºà¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¡ÖÀ¤³¦Åª¸¢°Ò¤¬¤¢¤ëDecanter»ï¤Î¼èºà¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤ÏÌ´¤Î¤è¤¦¡£¡Ø¹Ã½£¡Ù¤òÃì¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥ï¥¤¥ó¤òÀ¤³¦¤Ë¹¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤ÎÇ°¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨½ÐÅµ¡§ÆüËÜ°ä»º¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡ÊÊ¸²½Ä£¡Ë
https://japan-heritage.bunka.go.jp/ja/stories/story086/
Æ±»ï¤Ë¤è¤ë¼èºà¤Ï7·î20Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î4Æü´Ö¡¢¸©Æâ9¥«½ê¤Î¥ï¥¤¥Ê¥êー¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¼èºàÂÐ¾Ý¥ï¥¤¥Ê¥êー¡Ê¼èºàÂÐ±þ½ç¡Ë
¥µ¥ó¥È¥êーÅÐÈþ¤ÎµÖ¥ï¥¤¥Ê¥êー¡¿Ãæ±ûÉòÆº¼ò¡¿¥Þ¥ó¥º¥ï¥¤¥ó¡¿¥Õ¥¸¥¯¥ìー¥ë¥ï¥¤¥Ê¥êー¡¿¥·¥ã¥Èー¡¦¥á¥ë¥·¥ã¥ó¡¿¥ë¥ß¥¨ー¥ë¡¿´äºê¾úÂ¤¡¿¾¡¾Â¾úÂ¤¡¿¤¯¤é¤à¤Ü¤ó¥ï¥¤¥ó
¢£Decanter¡Ê¥Ç¥¥ã¥ó¥¿¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1974Ç¯ÁÏ´©¤ÎÀ¤³¦90¥«¹ñ¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë±Ñ¹ñ¤Î¥ï¥¤¥óÀìÌç»ï¡£
Ìó90Ëü¿Í¤ÎÆÉ¼Ô¿ô¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¡Ë¤ÈÁí·×Ìó50Ëü¿Í¤ÎSNS¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô¤ò¸Ø¤ë¶È³¦ºÇÂç¼ê¡£À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥ï¥¤¥ó¥³¥ó¥¯ー¥ë¡ÖDecanter World Wine Awards¡ÊDWWA¡Ë¡×¤ò¼çºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½ÐÈÇ¤ËÎ±¤Þ¤é¤ºÉý¹¤¤»ö¶È¤òÅ¸³«¡£
https://www.decanter.com/
µ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡§
Sylvia Wu¡Ê¥·¥ë¥ô¥£¥¢¡¦¥¦ー¡Ë»á
Decanter China & Regional Editor - Asia and Northern & Eastern Europe
Decanter¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤È¤·¤Æ¿ôÂ¿¤¯¤Îµ»ö¤ò¼¹É®¡£¥¢¥¸¥¢¤Î¥ï¥¤¥ó¤òºÇ¤âÃÎ¤ëÊÔ½¸¼Ô¤Î1¿Í¡£¹á¹Á¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ï¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖDecanter Asia Wine Award¡ÊDAWA¡Ë¡×¤ä¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë»î°û²ñ¡ÖThe Singapore Fine Wine Encounter¡×¤ÎÃ´Åö¼Ô¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£
KOJ¤Ë¤è¤ë¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó³èÆ°¤ÎÀ®²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¹Ã½£¥ï¥¤¥ó¤ÏÀ¤³¦¤Î¥ï¥¤¥ó»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ç§ÃÎÅÙ¤ÈÍ¢½ÐÎÌ¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇÃå¼Â¤ÊÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£KOJ¤Ç¤Ï¡¢ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¤ò¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó³èÆ°¤Î¡ÖÂè2¥¹¥Æー¥¸¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¡È°Û¼¡¸µ¡É¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
»³Íü¥ï¥¤¥ó³¤³°Í¢½Ð¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÊKoshu of Japan¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»³Íü¸©Æâ¤Î¥ï¥¤¥óÀ¸»º¼Ô9¼Ò¤È¹Ã½£»Ô¾¦¹©²ñ¡¢¹ÃÉÜ¾¦¹©²ñµÄ½ê¡¢»³Íü¸©¥ï¥¤¥ó¼òÂ¤¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ2009Ç¯7·î8Æü¤ËÀßÎ©¡£ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¡Ö¹Ã½£¡×¤ÎÉÊ¼Á¸þ¾å¤ò¤Ï¤«¤ê¡¢À¤³¦»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤ÆÇ§ÃÎ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆÈ¯Â¡£¡Ø¹Ã½£¥ï¥¤¥ó¤òÀ¤³¦¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¤ë¥ï¥¤¥ó¤Ø¡£¡Ù¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢2010Ç¯¤«¤éÀ¤³¦¤Î¥ï¥¤¥ó¥Þー¥±¥Ã¥È¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥¤¥®¥ê¥¹¤òÃæ¿´¤Ë¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Ç¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó³èÆ°¤òÅ¸³«¡£
https://www.koshuofjapan.com/ja/
KOJ¼Â¹Ô°Ñ°÷Ä¹¡Ê¼èºàÂÐ±þ¼Ô¡Ë¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡§
»°ß· ÌÐ·×¡Ê¤ß¤µ¤ï ¤·¤²¤«¤º¡Ë
»³Íü¸©¥ï¥¤¥ó¼òÂ¤¶¨Æ±ÁÈ¹çÍý»öÄ¹¡£Ãæ±ûÉòÆº¼ò³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡£»³Íü¸©¾¡¾ÂÀ¸¤Þ¤ì¡£2008Ç¯¤ËÆüËÜ»º¥ï¥¤¥ó»Ë¾å½é¤ÎEUËÜ³ÊÍ¢½Ð¤È¤Ê¤ë¹Ã½£¥ï¥¤¥ó¤ò¾ú½Ð¡£2010Ç¯¤«¤é¹Ã½£¥ï¥¤¥ó¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì¿Ê½Ð¤òÌÜ»Ø¤·ÀßÎ©¤µ¤ì¤¿KOJ¤Î°Ñ°÷Ä¹¤òÌ³¤á¤ë¡£
¢¨»³Íü¸©¤Ç¤Ï¡¢¸©»º¥ï¥¤¥ó¤Î¥Ö¥é¥ó¥É²½¤ÈÈÎÏ©³«Âó¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¥ï¥¤¥Ê¥êーÅù¤¬¹Ã½£¥ï¥¤¥ó¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿»³Íü¥ï¥¤¥ó¤ò³¤³°¤ØÍ¢½Ð¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È(Koshu of Japan)¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£