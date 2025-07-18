4つの主成分でアルコール摂取時にスッキリさせることで好評のサプリメント「すごいぞ肝太郎」を7月末までの期間限定で通常の半額セールとして販売。
健康食品の卸販売を中心に展開している有限会社セイコー（代表取締役 渡邉彰彦）は、総合格闘技RIZINで活躍中の扇久保博正氏とのコラボレーションによるモンゴル産岩塩「おぎの塩」の発売記念の際にセットで「すごいぞ肝太郎」を販売したが限定数を即完売したことで、完売御礼として「すごいぞ肝太郎」を7月末までの期間限定で通常販売価格の半額にて販売。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325487&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325487&id=bodyimage2】
商品名：「すごいぞ肝太郎」
原材料名：豚肝臓酵素分解物、牡蠣肉エキス、酵母エキス、L-シスチン、ビタミン類、他
内容量：9g（1粒重量900mg×10粒）
通常販売価格：2,160円（税込）を期間中販売価格1,080円（税込）
半額セール期間：2025年7月18日～2025年7月31日
URL：https://seiko-pocket.com/
【会社概要】
会社名：有限会社セイコー
代表者：渡邉彰彦
所在地：東京都台東区入谷1-14-1岡本ビル2F
設立：1972年10月
URL：https://www.seiko1972.com/
配信元企業：有限会社セイコー
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商品名：「すごいぞ肝太郎」
原材料名：豚肝臓酵素分解物、牡蠣肉エキス、酵母エキス、L-シスチン、ビタミン類、他
内容量：9g（1粒重量900mg×10粒）
通常販売価格：2,160円（税込）を期間中販売価格1,080円（税込）
半額セール期間：2025年7月18日～2025年7月31日
URL：https://seiko-pocket.com/
【会社概要】
会社名：有限会社セイコー
代表者：渡邉彰彦
所在地：東京都台東区入谷1-14-1岡本ビル2F
設立：1972年10月
URL：https://www.seiko1972.com/
配信元企業：有限会社セイコー
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