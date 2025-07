アニメとゲームの世界が盛りだくさん！！「ニジゲンノモリ　アニメ淡路島公園」で夏休みを満喫！『ニジゲンノ“モリモリ” キャンペーン』

株式会社ニジゲンノモリ

アニメやゲーム、映画など二次元コンテンツの世界観を実体験できる「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」で、夏休みを夢中に過ごせるお得なチケットセットを販売する『ニジゲンノ“モリモリ” キャンペーン』を2025年7月19日(土)~8月31日(日)にて実施いたします。販売開始は2025年7月18日(金)10時よりスタート。

本キャンペーンでは、ニジゲンノモリの常設アトラクション「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」、「NARUTO&BORUTO 忍里」、「ゴジラ迎撃作戦」、「ドラゴンクエスト アイランド」、期間限定アトラクション「モンスターハンター・ザ・フィールド inニジゲンノモリ」の5つのアトラクションと、ニジゲンノモリ×アニメ『鬼滅の刃』コラボイベントの入場チケットがセットになった、まさに遊び放題ニジゲンノ“モリモリ”の1日を体験できるスペシャルチケットをご用意いたしました。

暑い夏でも、思い出は止められない!友達と家族と、今年の夏の最高に楽しい1ページをニジゲンノモリで楽しんで!

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIXTM & (C) TOHO CO., LTD.■キャンペーン概要

実施日:

2025年7月19日(土)~8月31日(日)

販売開始:

7月18日(金)10:00

内容:

ニジゲンノモリの4つの常設アトラクションと期間限定アトラクション「モンスターハンター・ザ・フィールド inニジゲンノモリ」それぞれの入場チケットに、ニジゲンノモリ×アニメ『鬼滅の刃』コラボイベント第3弾の各種チケットがセットになった、1日中遊べるお得なチケットを販売

内容:

・「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」

・「NARUTO&BORUTO 忍里」

・「ゴジラ迎撃作戦 ~国立ゴジラ淡路島研究センター~」

・「ドラゴンクエスト アイランド 大魔王ゾーマとはじまりの島」

・「モンスターハンター・ザ・フィールド inニジゲンノモリ」(一狩り券以上のチケットをご購入の方)

上記5つのアトラクションの入場券とニジゲンノモリ×アニメ『鬼滅の刃』コラボイベント第3弾の昼イベント/夜イベントのいずれかがセットとなったスペシャルチケットの販売

料金:

1.「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」ライトチケット+ニジゲンノモリ×アニメ『鬼滅の刃』コラボイベント第3弾

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/128966/table/465_1_7d923610198e3c1eb72bea5ae9f16334.jpg?v=202507181227 ]

2.「NARUTO&BORUTO 忍里」ライトチケット+ニジゲンノモリ×アニメ『鬼滅の刃』コラボイベント第3弾

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/128966/table/465_2_2cbf4608a9528e4208967cc3fbcec12b.jpg?v=202507181227 ]

3.「ゴジラ迎撃作戦」ライトチケット+ニジゲンノモリ×アニメ『鬼滅の刃』コラボイベント第3弾

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/128966/table/465_3_f58c6b1fa8eab79a2aca0b31c2a4a71c.jpg?v=202507181227 ]

4.「ドラゴンクエスト アイランド」ライトチケット+ニジゲンノモリ×アニメ『鬼滅の刃』コラボイベント第3弾

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/128966/table/465_4_1158c9fab778cae9ff363a276ee2461a.jpg?v=202507181227 ]

5.「モンスターハンター・ザ・フィールド inニジゲンノモリ」1狩り券+アニメ『鬼滅の刃』コラボイベント第3弾

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/128966/table/465_5_7657cd3da0121909c93c790d22f6216e.jpg?v=202507181227 ]

チケット購入:https://www.asoview.com/channel/tickets/pu7SxuKmTV/

■「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」について

神戸から淡路島へ、明石海峡大橋を渡ってわずか5分!東京ドーム約28個分もの敷地を誇る兵庫県立淡路島公園の雄大な自然の中で、IT技術を活用した“誰もが夢中になれる”ニジゲン体験をお届けする新感覚アニメパーク。

日本が世界に誇るアニメ・マンガ・ゲームといった「ニジゲンコンテンツ」を五感で満喫できる、さまざまなアトラクションを展開しています。

「ドラゴン クエスト」「ゴジラ」「NARUTO-ナルト-」シリーズ「クレヨンしんちゃん」といった国内外で大人気のコンテンツを再現した原作さながらの世界観と、大自然の中を全身で遊ぶ体験型アトラクションをお楽しみください。

※詳細はHP(https://nijigennomori.com/)よりご覧いただけます。