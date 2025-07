猛暑の夏こそ贅沢なご褒美重でパワーチャージ！“A5仙台牛すき焼きと鰻の蒲焼きのよくばり重”3,200円を販売

株式会社 カルネヴァーレ

株式会社カルネヴァーレ(本社:東京都目黒区・代表取締役社長 鳴坂竜一)は、7月19日(土)と7月31日(木)の土用の丑の日に向けて、「A5仙台牛すき焼きと鰻の蒲焼きのよくばり重 3,200円」をニュウマン横浜限定ポップアップストアにて販売いたします。また鰻をたっぷり味わえる「鰻の蒲焼重2,500円」も同時発売いたします。この夏は記録的な猛暑が予想され、夏バテや食欲不振に悩む方も多い季節。そんな今だからこそ、ご家庭で気軽に楽しめる“ご褒美弁当”でしっかりと栄養を摂って元気に夏を乗り越えませんか?

ニュウマン横浜での販売に加え、KINTANのお弁当専門店(しぶちか・小田急ハルク・エチカ池袋・大丸東京)では予約限定でのお渡しも可能です。

「A5仙台牛すき焼きと鰻の蒲焼きのよくばり重」は、霜降りの美しさと旨味が特徴の「A5仙台牛ロース」を贅沢に使用し、特製の割りしたですき焼き風に仕上げました。さらに鰻は職人の手によって、1時間蒸した後、高温で三度焼きにし、香ばしさとふっくら感を引き出しています。タレは焼きの合間に四度塗り重ね、奥深い味わいと艶やかな照りを実現いたしました。ごはんには、粒の大きさと食感にこだわった、秋田県産「ササニシキ」と石川県産「能登ひかり」のオリジナルブレンド米を使用しています。冷めても美味しく、鰻とすき焼きの濃厚な味わいをしっかり受け止める品質をセレクトいたしました。副菜には国産玉子を使ったふんわりとした玉子焼き、香り豊かなあさかごぼうの甘酢漬け、小松菜のおひたしを添え、彩りと栄養バランスにも配慮しております。

※KINTANお弁当専門店での受け取り分のごはんは国産あきたこまちを使用しております

【販売商品】

■A5仙台牛すき焼きと鰻の蒲焼きのよくばり重

3,200円(税込)

A5ランク仙台牛ロース(90g)のすき焼きとふっくら焼き上げた鰻1/2尾を詰め込んだ豪華よくばり重。副菜には国産玉子の玉子焼き、小松菜のおひたし、あさかごぼうの甘酢漬けを添え、ごはんは200gの満足ボリュームです。

■鰻の蒲焼き重 2,500円(税込)

鰻2/3尾使用。シンプルで贅沢、素材の旨味をしっかりと感じられる蒲焼き重。丁寧に仕上げた副菜とともに、暑い夏でも箸が進む味わいに仕上げております。

【販売スケジュール】

1. <店頭販売>

場所:ニュウマン横浜 1階 特設会場 (横浜市西区南幸1-1-1 NEWoMAN横浜1階北側入口)

日程:7月18日(金)14:00~21:00 ・ 19日(土)11:00~21:00

7月30日(水)14:00~21:00 ・ 31日(木)14:00~21:00

2. <予約販売> ※各店営業時間内でお渡し

受け取り日:7月19日(土) ・ 7月31日(木)

対象店舗:KINTAN IN THE HOUSEしぶちか / KINTAN IN THE HOUSE小田急ハルク

KINTAN IN THE HOUSEエチカ池袋 / KINTAN IN THE HOUSE大丸東京

ご予約方法:ご予約は各店舗またはデリカート(https://www.deli-cart.jp/kintan/#guide)にて承ります。

【KINTAN IN THE HOUSEについて】

KINTANから誕生したテイクアウトブランドです。

KINTANの味をそのままご自宅やオフィスでお楽しみいただけるよう、焼肉弁当やしゃぶしゃぶ弁当を販売しています。

※URL:https://kith.kintan.restaurant

【株式会社カルネヴァーレについて】

株式会社カルネヴァーレは、都内19店舗・神奈川県・福岡県に1店舗を展開しています。焼肉KINTAN、しゃぶしゃぶKINTAN、割烹金舌、THE KINTAN STEAK、天空焼肉 星遊山、CBCを展開しています。

※URL:https://carnevale.jp(https://carnevale.jp/)

https://prtimes.jp/a/?f=d7632-118-45916865a221bfdc801a9cec49e81df9.pdf