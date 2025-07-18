KAIA¡¢Tether¡¢LINE Next¡¢Kakao Pay¤¬¶¦Æ±¤Ç¡Ö´Ú¹ñ¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¥Ï¥Ã¥«¥½¥ó¡×¤ò³«ºÅÍ½Äê
Kaia DLT Foundation¡Ê¥«¥¤¥¢DLTºâÃÄ¡¢°Ê²¼¡ÖKAIA¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯8·î1Æü¤è¤ê¡¢Tether¡Ê¥Æ¥¶ー¡Ë¡¢LINE NEXT¡Ê¥é¥¤¥ó¥Í¥¯¥¹¥È¡Ë¡¢Kakao Pay¡Ê¥«¥«¥ª¥Ú¥¤¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢¡ÖÂè1²ó ´Ú¹ñ¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¡¦¥Ï¥Ã¥«¥½¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö´Ú¹ñ¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó»º¶È¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÄ¶¤¨¤ÆG2¤Ø¡×¤òÉûÂê¤Ë·Ç¤²¤¿ËÜ¥Ï¥Ã¥«¥½¥ó¤Ï¡¢¶áÇ¯¤ÎË¡°ÆÄó½Ð¤Ë¤è¤ê³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë´Ú¹ñ¹ñÆâ¤ÎWeb3¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤¿³×¿·Åª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ª¤è¤ÓÍ¥¤ì¤¿¼ÂÍÑ»öÎã¤ÎÈ¯·¡¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó´ØÏ¢¤ÎÀ©ÅÙÀ°È÷¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¶È³¦¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤È¥°¥íー¥Ð¥ë¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Áí³Û1²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó1,100Ëü±ßÁêÅö¡Ë¤Î¾Þ¶â¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ëËÜ¥Ï¥Ã¥«¥½¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥¦¥©¥ó·ú¤Æ¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¡¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¥½¥ó¡ÊIdeathon¡Ë¡×¤È¡ÖKaia´ðÈ×¤ÎUSDT¥Ï¥Ã¥«¥½¥ó¡ÊHackathon¡Ë¡×¤Î2ÉôÌç¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£KAIA¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯¤ª¤è¤ÓWeb3´ë¶È¤È¤ÎÏ¢·È¤Î¤â¤È¡¢LINE¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ãーÆâ¤Ç¤ÎMini Dapp¡Ê¥ß¥Ë¥Ç¥£¥¢¥Ã¥×¡Ë¸ø³«¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Í¥½¨¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬Kaia¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥àÆâ¤Ç¼«¿È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢KAIA¤¬Å¸³«¤¹¤ë³«È¯¼Ô»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖKaia Wave¡×¤ä¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëVC¤Ç¤¢¤ëShimsan Ventures¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÅê»ñ¸¡Æ¤¤Î»Ù±ç¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»²²Ã¥Áー¥à¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥Ï¥Ã¥«¥½¥ó¤Ë¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Î³«È¯¼Ô¡¢´ë²èÃ´Åö¼Ô¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¢Âç³ØÀ¸¡¦Âç³Ø±¡À¸¡¢µ¯¶È»ÖË¾¼Ô¡¢´ûÂ¸µ¯¶È²È¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤ª¤è¤ÓWeb3¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÊý¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£2025Ç¯8·î¤«¤é9·î½é½Ü¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¶âÍ»ÊñÀÝ¤ÎÂ¥¿Ê¡×¡Ö·èºÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³×¿·¡×¡ÖRWA¡Ê¸½¼Â»ñ»º¡Ë¤Î¥Èー¥¯¥ó²½¤È¤ÎÏ¢·È¡×¡ÖDAO±¿±Ä¤Î¸úÎ¨²½¡×¡Ö¥¯¥í¥¹¥Üー¥ÀーÁ÷¶â¡×¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¼è°ú¡×¤Ê¤É¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢Í¥½¨¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÁªÄê¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢Kaia¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤Î¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Êhttps://kaia.io¡Ë¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡Êhttps://x.com/KaiaChain_KR¡Ë¤Ë¤Æ½ç¼¡¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Ê¬»¶·¿¥½ー¥·¥ã¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖRATEL¡Ê¥é¥Æ¥ë¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëWeb3´ë¶ÈBiyard¡Ê¥Ð¥¤¥äー¥É¡Ë¤Ï¡¢ËÜ¥Ï¥Ã¥«¥½¥ó¤Î¶¦Æ±¼çºÅ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢»º³Ø´±¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ´Ú¹ñWeb3»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¸þ¤±¤¿Â¿ÍÍ¤Ê´Ø·¸¼Ô¤Î»²²è¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
9·î3Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëºÇ½ª¥Ç¥â¥Çー¤ª¤è¤ÓÉ½¾´¼°¤Ç¤Ï¡¢Ì±´Ö¼çÆ³¤Î¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë¹ñÆâ¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¤ò´Þ¤à¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñ»º´ðËÜË¡¡×¤Î½éÄó½Ð¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥ß¥ó¡¦¥Ó¥ç¥ó¥É¥¯µÄ°÷¤¬½Ë¼¤ò½Ò¤Ù¡¢·òÁ´¤«¤Ä·ø¸Ç¤Ê¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î·ÁÀ®¤Ë¸þ¤±¤¿Ï¢·È¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¯Ä´¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
LINE NEXT ÂåÉ½¼èÄùÌò ¥³¡¦¥è¥ó¥¹»á¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Öº£²ó¤Î¥Ï¥Ã¥«¥½¥ó¤Ï¡¢¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤ÎËÜ³ÊÅª¤ÊÉáµÚ¤Ë¸þ¤±¤¿½ÐÈ¯ÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Kakao Pay¤ª¤è¤ÓKaia¤È¶¦¤Ë¡¢³×¿·Åª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÈ¯·¡¡¦»Ù±ç¤·¡¢Web3¥µー¥Ó¥¹¤ª¤è¤Ó¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤Î¿¿¤Î¥Þ¥¹¥¢¥À¥×¥·¥ç¥ó¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
Kakao Pay ÂåÉ½¼èÄùÌò ¥·¥ó¡¦¥¦¥©¥ó¥°¥ó»á¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Ö´Ú¹ñ¤Î¹ñÌ±¤ÎÀ¸³è¶âÍ»¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ò¿³ºº¤¹¤ë¾ì¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥Ã¥«¥½¥ó¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬À¯ºö´Ä¶¤ËÂÐ±þ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥æー¥¶ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤ê³×¿·Åª¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
KAIA DLTºâÃÄ¤Î¥½¡¦¥µ¥ó¥ß¥óµÄÄ¹¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡ÖKAIA¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤¢¤ë¥«¥«¥ª¥Ú¥¤¤ª¤è¤ÓLINE NEXT¡¢¤½¤·¤Æ¶¯ÎÏ¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ë¥Æ¥¶ー¤¬º£²ó¤Î¥Ï¥Ã¥«¥½¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ¤Î¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó»º¶È¤¬°ÂÄêÅª¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤è¤¦¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Î¤´»Ù±ç¤âÈó¾ï¤Ë¿´¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñ»º¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯»º¶È¤¬¿·¤¿¤ÊÀ®Ä¹¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë²ÁÃÍ¤ò¤â¤¿¤é¤¹Web3¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
(³ô)LINE NEXT¾Ò²ð
LINE NEXT³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊLINE NEXT Inc.¡Ë¤Ï¡¢LINE¤ÎWeb3¡ÊWeb3¡Ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È¤Î±¿±Ä¤òÃ´Åö¤¹¤ëÊÆ¹ñË¡¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊWeb3¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Kakao Pay¡Ê¥«¥«¥ª¥Ú¥¤¡Ë¾Ò²ð
Kakao Pay¡Ê¥«¥«¥ª¥Ú¥¤¡Ë¤Ï¡¢2017Ç¯4·î¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿Kakao¤Î¥Æ¥Ã¥¯¥Õ¥£¥ó¡ÊTechFin¡ËÀìÌç»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢Kakao Talk¤ª¤è¤ÓKakao Pay¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÊØÍø¤Ç°ÂÁ´¤Ê¥é¥¤¥Õ¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â·ÐºÑ³èÆ°¤¬²ÄÇ½¤Ê¡Ö¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¥ì¥¹¼Ò²ñ¡×¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
2014Ç¯¤Ë¤Ï´Ú¹ñ½é¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë´Ê°×·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¤ò¥íー¥ó¥Á¤·¡¢°Ê¹ß¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó·èºÑ¡¢Á÷¶â¡¢¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×¡¢ÀÁµá½ñ¡¢Ç§¾Ú¤Ê¤É¡¢½¾Íè¤Î¶âÍ»³èÆ°¤Ë¤ª¤±¤ëÉÔÊØ¤µ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë³×¿·Åª¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¡£2018Ç¯11·î¤ÎÅê»ñ¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¿®ÍÑ¾È²ñ¡¢¥íー¥óÈæ³Ó¡¢»ñ»º´ÉÍý¤Ê¤É¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤ò¼¡¡¹¤ËÆ³Æþ¤·¡¢Ã¯¤â¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë³«¤«¤ì¤¿¶âÍ»¤Î¼Â¸½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2023Ç¯¡¦2024Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥íー¥ó¾è¤ê´¹¤¨¥µー¥Ó¥¹¡×¤ä¡ÖÊÝ¸±Èæ³Ó¥µー¥Ó¥¹¡×¤âÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¡¢¥æー¥¶ー¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ëÊñ³çÅª¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Kakao Pay¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë·èºÑ¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤È¤·¤Æ¡¢³¤³°»Ô¾ì¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¥¢¥¸¥¢¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ò´Þ¤à50¤«¹ñ°Ê¾å¤ÎÃÏ°è¤Ç·èºÑÏ¢·È¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò²ñ¼Ò¤ÎKakao Pay¾Ú·ô¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Æü¾ïÅª¤Ë»È¤¨¤ëÅê»ñ¡¦»ñ»º´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥É¡¢¥ß¥Ë¶â¸Ë¤Ê¤É¡Ë¤òÅ¸³«¤·¡¢¤µ¤é¤Ë´Ú¹ñ½é¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à·¿¥Ç¥¸¥¿¥ëÂ»³²ÊÝ¸±²ñ¼Ò¡ÖKakao PayÂ»³²ÊÝ¸±¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥æー¥¶ー¼çÆ³¤ÇÀß·×¤¹¤ëÊä½þ¥×¥é¥ó¡¢³ä°ú¡¢ÀÁµáÄÌÃÎ¡¦Â¨»þ»ÙÊ§¤¤¡¢Ìµ»ö¸ÎÊÖ¶â¤Ê¤É¡¢³×¿·Åª¤ÊÊÝ¸±ÂÎ¸³¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Kakao Pay¤Ï¡ÖÁ±¤Ê¤ëÎ®¤ì¡¢½ÀÆð¤Ê¶âÍ»¡×¤È¤¤¤¦ESG¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢´Ä¶¡¦¼Ò²ñ¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î³ÆÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ç¶¦À¸²ÄÇ½¤Ê³èÆ°¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¾ðÊó³Êº¹¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¶âÍ»¤Î²¸·Ã¤òµý¼õ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤ä¼«Î©½àÈ÷ÀÄÇ¯¡¢¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô¤Ê¤É¡¢¶âÍ»¼å¼ÔÁØ¤Ë¸þ¤±¤¿¶¦À¸¥×¥í¥°¥é¥à¤òÂ¿¿ôÅ¸³«¤·¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ËÁ±¤Ê¤ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëESG·Ð±Ä¤Î¹¥½Û´Ä¥â¥Ç¥ë¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Tether¡Ê¥Æ¥¶ー¡Ë¤ª¤è¤ÓUSDt¾Ò²ð
Tether¡Ê¥Æ¥¶ー¡Ë¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¶âÍ»´Ä¶¤Î³×¿·¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥óµ»½Ñ¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¿¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ç¤¹¡£Ã¯¤â¤¬¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¸úÎ¨Åª¤Ê¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¡¢ÄÌ¿®¡¢AI¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÄó¶¡¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¡¢¤è¤êÂç¤¤Ê¶âÍ»ÊñÀÝ¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¤ò¼Â¸½¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹¤òÂ¥¿Ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸Ä¿Í¤È´ë¶È¤ÎÁÐÊý¤ËÎÏ¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶È³¦¤ÇºÇ¤âµ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¯¡¢Î®Æ°À¤Î¤¢¤ë¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¡ÖUSD₮¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ëTether¤Ï¡¢¼Ò²ñÅª¤ËÁÂ³°¤µ¤ì¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ç²óÉüÎÏ¤Î¤¢¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óµ»½Ñ¤ÈP2P¡Ê¥Ô¥¢¡¦¥Äー¡¦¥Ô¥¢¡Ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢½¾Íè·¿¤Î¶âÍ»¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÊ¬»¶·¿¶âÍ»¤Î²ÄÇ½À¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤òËä¤á¤ë¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
KAIA¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¾Ò²ð
KAIA¡Ê¥«¥¤¥¢¡Ë¤Ï¡¢Web3¤Î²ÁÃÍ¤Èµ»½Ñ¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò²ò¼á¤·¡¢³×¿·¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Á´À¤³¦¤Î¥æー¥¶ー¤Ë¤è¤êÊØÍø¤Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¹âÀÇ½¤Ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¡£KAIA¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤ÎÂç¼êIT´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¥«¥«¥ª¡ÊKakao¡Ë¤ÈLINE¤¬³«È¯¤·¤¿¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡ÊKlaytn¡Ë¤ª¤è¤Ó¥Õ¥£¥ó¥·¥¢¡ÊFinschia¡Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¥á¥ó¥Ðー¤ÎÅý¹ç¹ç°Õ¤òÄÌ¤¸¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤Ë´ð¤Å¤2²¯5ÀéËü¿Í°Ê¾å¤ÎÀøºßÅª¥æー¥¶ー¤ò»ý¤Ä¥¢¥¸¥¢ºÇÂç¤ÎWeb3¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£KAIA¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤ò³èÍÑ¤¹¤ëÁ´¤Æ¤Î¥æー¥¶ー¤Ï¡¢Web2¤Î¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ãー¥µー¥Ó¥¹¤ÈÆ±Åù¤ÎÂ®¤µ¤ÇWeb3¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤Ç¤¡¢Áê¸ßÀÜÂ³¡¢ÁÏÂ¤¡¢¶¨ÎÏ³èÆ°¤ò¶¯²½¤·¡¢¤½¤ì¤òÄÌ¤¸¤ÆÃ¯¤â¤¬¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹×¸¥¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£