「ジャックジャンヌ POP UP SHOP -My little Quartz-」が8月22日より開催決定！

期間中、POP UP SHOP会場にて商品をお買上げ税込5,500円ごとに、「アクリルチャーム付きゴム(全7種)」をランダムで1つプレゼント!









受付期間中、ブロッコリーオンラインにて商品をお買上げ税込2,200円ごとに、「L判ブロマイド(全7種)」をランダムで1枚プレゼント!

株式会社ブロッコリー(本社:東京都練馬区 社長:鈴木 恵喜)は、『ジャックジャンヌ』キャラクターの新たなぬいぐるみと描き起こしビジュアルのグッズを販売するPOP UP SHOP「ジャックジャンヌ POP UP SHOP -My little Quartz-」を、8月22日(金)から新宿マルイ アネックスにて開催します。2025年夏、『ジャックジャンヌ』キャラクターの新たなぬいぐるみが登場!こだわりのフォルムと身長約15cmのボディは、様々な衣装への着せ替えが可能です。気分に合わせてコーディネートして、小さなクォーツ生たちと過ごす毎日をお楽しみいただけます。そんなぬいぐるみの初舞台として、新宿マルイ アネックスでのPOP UP SHOPの開催が決定しました!自分のぬいぐるみと出会ったクォーツ生たちのリアクションが可愛い、描き起こしイベントビジュアルのグッズも多数販売いたします。ぜひご来場ください!「ジャックジャンヌ POP UP SHOP -My little Quartz-」特設サイト【イベント概要】開催日:2025年8月22日(金)~9月7日(日)会場:新宿マルイ アネックス 6F カレンダリウム6〒160-0022 東京都新宿区新宿3-1-26営業時間:11:00~19:00(土日のみ10:30~19:00)※店舗の営業時間とは異なります。※混雑緩和のため、8月22日(金)は一部時間帯のみ事前予約制(先着)とさせていただきます。【販売グッズ】※一部抜粋着せ替えぬいぐるみ全7種 各4,180円(税込) 身長:約15cm着せ替えぬいぐるみ用コスチューム 稽古着Ver.全7種 各1,980円(税込)※本体は付属しません。着せ替えぬいぐるみ用コスチューム 根地Tシャツ全2種 各1,650円(税込)※本体は付属しません。着せ替えぬいぐるみ用コスチューム オナカVer.全1種 2,750円(税込)※本体は付属しません。トレーディング缶バッジ My little Quartz Ver.全14種よりランダム 550円(税込)(Normal Ver. 7種/Special Ver. ホログラム7種)※Specialの封入率はNormalより低く設定されています。トレーディングスタンドパネルふせん My little Quartz Ver.全7種よりランダム 990円(税込)証明写真風ステッカー全7種 各660円(税込)【事後通販案内】ブロッコリーオンラインにて、新商品の事後通販を下記スケジュールで実施いたします。受付期間:2025年9月19日(金)12:00~10月6日(月)23:59※一部数量限定。※旧商品の通販は未定です。【物販特典】※デザインはお選びいただけません。※特典は数に限りがございます、予めご了承ください。POP UP SHOP会場特典事後通販特典©石田スイ・十和田シン/集英社©Sui Ishida/BROCCOLI本件に関するお問合わせ先株式会社ブロッコリーマーケティンググループ 宣伝チームTEL: 03-5946-2811(代)