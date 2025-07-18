【ＦリーグTV × ニコニコ生放送】 7月19日（土）「湘南vsしながわ」を無料ライブ配信！【メットライフ生命Ｆリーグ2025-26 ディビジョン1】
一般社団法人日本フットサルトップリーグ（所在地：東京都文京区 代表者：理事長 松井 大輔）は、2025-26シーズンのパートナーである株式会社ドワンゴ（所在地：東京都中央区 代表者：代表取締役社長 夏野 剛）が運営する日本最大級のライブ配信サービス『ニコニコ生配信』にて、メットライフ生命Ｆリーグ2025-26 ディビジョン1の各節1試合を無料ライブ配信いたします（※1）。
第8回は「湘南ベルマーレ vs しながわシティ」の一戦を配信いたします。
※1 Ｆリーグ公式動画配信サービス『ＦリーグTV』の映像を供給します
■第8回 無料ライブ配信は「湘南vsしながわ」
日付：7月19日（土）
対象試合：第8節「湘南ベルマーレ vs しながわシティ」
キックオフ時間：14:00～
会場：小田原アリーナ
チケット情報：https://www.bellmare-futsal.com/news250709/(https://www.bellmare-futsal.com/news250709/)
【無料配信】ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv348203906(https://live.nicovideo.jp/watch/lv348203906)
【無料配信】ＦリーグTV：https://fleague.stores.play.jp/lives/5ced0bdb-1f24-42a1-ab04-a3968a94bd22(https://fleague.stores.play.jp/lives/5ced0bdb-1f24-42a1-ab04-a3968a94bd22)
■日本最大級のライブ配信サービス『ニコニコ生放送』
運営者：株式会社ドワンゴ
設立 ：1997年8月
代表取締役社長：夏野 剛
URL：https://live.nicovideo.jp/
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