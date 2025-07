マーク ジェイコブスより新作の「THE CRISTINA」が登場

マーク ジェイコブス ジャパン株式会社

Who is She? 彼女は誰?

今シーズンはマーク ジェイコブスのアイコニックなハンドバッグコレクションに、新たに注目の最新作「THE CRISTINA(ザ クリスティーナ)」が登場。ブランドのヘリテージにインスパイアされたデザインに、目的に応じた機能性を融合させた「THE CRISTINA」は、彫刻のように洗練され、現代生活の勢いにマッチするように作られている。単なるアクセサリーではなく、フォルムとフィーリングのアイコン。

ブランドのアーカイブからインスピレーションを得た「THE CRISTINA」は、クラシックな要素を現代風にアレンジ。洗練された万能なシルエットに、シグネチャーのスクランチディテールが遊び心のあるテクスチャーを加え、考え抜かれたデザインのコンパートメントと複数のサイズが、一日のあらゆる場面で実用的な整理整頓を提供する。

キャンペーン「Who Is She?」は、「THE CRISTINA」のエフォートレスなエレガンスと思いがけないエッジの効いた世界を、遊び心あふれるキャラクタースケッチで表現し、バッグの個性に命を吹き込む。いつもギリギリの旅に備えている彼女は、構造的でありながら決して堅苦しくなく、虚勢を張らずに大胆で、限りなく魅力的だ。このキャンペーンでは、クリスティーナがどのように人生を駆け抜けていくかを探っている。ラグジュアリーで、流動的で、無視できない存在であり、日常の瞬間をそれ以上のものへと変えていく。

ワークアウトに向かうにも、用事を済ませるにも、夜の予定に着替えるにも、クリスティーナはスペース、シェイプ、スタイルを等しく提供する。アイボリー、ダークプラム、ブラックなど複数の色展開。

「THE CRISTINA」は全国のマーク ジェイコブス ストアおよび公式オンラインストア(https://rebrand.ly/TheCristina)にて発売中。

ザ クリスティーナ サッチェル \79,200 (税込)ザ クリスティーナ スモール サッチェル \61,600 (税込)ザ クリスティーナ トート \70,400 (税込)

