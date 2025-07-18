¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤Î¥Ö¥é¥·¥ì¥¹DC¥âー¥¿ー»Ô¾ì¤Ï¡¢2031Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë669²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤·¡¢2023Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´Ö¤Ë¤ª¤¤¤ÆÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë8.1¡ó¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬
¥Ö¥é¥·¥ì¥¹DC¡ÊBLDC¡Ë¥âー¥¿ー¤Ï¡¢¶áÇ¯¡¢Â¿¤¯¤Î»º¶È¤Ç¹¤¯ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÀ®Ä¹¤Ïº£¸å¤â²ÃÂ®¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£À¤³¦¤Î¥Ö¥é¥·¥ì¥¹DC¥âー¥¿ー»Ô¾ì¤Ï¡¢2022Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë332²¯ÊÆ¥É¥ë¤«¤é669²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Í½Â¬´ü´ÖÃæ¤ÎÊ£¹çÇ¯´ÖÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë¤Ï8.1¡ó¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¡¢¥Ö¥é¥·¥ì¥¹DC¥âー¥¿ー¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¸úÎ¨À¤ä¿®ÍêÀ¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÍøÅÀ¤Ëµ¯°ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÀïÎ¬¥ì¥Ýー¥È¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤ò¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¹¤ë @ -https://www.panoramadatainsights.jp/request-sample/brushless-dc-motors-market
¥Ö¥é¥·¥ì¥¹DC¥âー¥¿ー¤Îµ»½ÑÅªÍøÅÀ
BLDC¥âー¥¿ー¤Ï¡¢¥¹¥Æー¥¿ー¤Ë3¤Ä¤Î¥³¥¤¥ë¤òÈ÷¤¨¡¢ºÇÂç¤Î²óÅ¾ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¥È¥ë¥¯¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¹âÀÇ½¤È¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¼Â¸½¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î¼ûÍ×¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥Ö¥é¥·ÉÕ¤DC¥âー¥¿ー¤ËÈæ¤Ù¤ÆËàÌ×¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÉÑÅÙ¤¬Äã¤¤¤¿¤á¡¢Ä¹´ü´Ö¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¥á¥«¥Ë¥º¥à¤òÍÑ¤¤¤Æ¥È¥ë¥¯¤È²óÅ¾Â®ÅÙ¤òÀ©¸æ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ÀºÅÙ¤¬Í×µá¤µ¤ì¤ë¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç¤âÈó¾ï¤ËÍ¥¤ì¤¿ÀÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ëÍ×°ø
¥Ö¥é¥·¥ì¥¹DC¥âー¥¿ー»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¼çÍ×¤ÊÍ×°ø¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âè°ì¤Ë¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤È¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ーµ»½Ñ¤Ø¤Î¥Ëー¥º¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥âー¥¿ー¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¾ÃÈñ¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ーÍøÍÑ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÆÃ¤ËÅÅÆ°¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¤äºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¥·¥¹¥Æ¥à¡¢ÅÅÆ°¹©¶ñ¤Ê¤É¤Ç¤ÎºÎÍÑ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢BLDC¥âー¥¿ー¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥âー¥¿ー¤ËÈæ¤Ù¤ÆÀÇ½¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¹âÉé²Ù¤ä¹â²óÅ¾¿ô¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍÍø¤Ç¤¹¡£
»º¶ÈÊÌ¤ÎÍÑÅÓ¤ÈÆ°¸þ
¥Ö¥é¥·¥ì¥¹DC¥âー¥¿ー¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢ÅÅÆ°¹©¶ñ¡¢ÃÈË¼¡¦ÎäË¼¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊHVAC¡Ë¡¢²ÈÅÅÀ½ÉÊ¡¢°åÎÅµ¡´ï¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢ÅÅÆ°¼Ö¤ÎÉáµÚ¤ËÈ¼¤¤¡¢EV¤ä¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¡ÊHEV¡Ë¤Î¥âー¥¿ー¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Î¼ûÍ×¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°åÎÅµ¡´ï¤ä¥í¥Ü¥Ã¥È¹©³Ø¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤â¡¢BLDC¥âー¥¿ー¤ÎÀºÅÙ¤È¿®ÍêÀ¤¬½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¡¢ºÎÍÑ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î»Ô¾ì¤Ç¤Î»ÈÍÑ³ÈÂç¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Í½Â¬¤µ¤ì¤ë²ÝÂê¤È¥ê¥¹¥¯
°ìÊý¤Ç¡¢¥Ö¥é¥·¥ì¥¹DC¥âー¥¿ー»Ô¾ì¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î²ÝÂê¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢À½Â¤¥³¥¹¥È¤Î¹â¤µ¤Ç¤¹¡£BLDC¥âー¥¿ー¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥Ö¥é¥·ÉÕ¤DC¥âー¥¿ー¤ËÈæ¤Ù¤ÆÀ½Â¤¥³¥¹¥È¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤á»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤Ë¤Ï²Á³ÊÌÌ¤Ç¤ÎÄ´À°¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶¡µë¥Á¥§ー¥ó¤Î²ÝÂê¤â°ÍÁ³¤È¤·¤Æ·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢´õ¾¯¶âÂ°¤äÅÅ»ÒÉôÉÊ¤Î¶¡µë¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬À¸»º¥³¥¹¥È¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Á´¥Þー¥±¥Ã¥È¥ì¥Ýー¥È¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹ @ -https://www.panoramadatainsights.jp/industry-report/brushless-dc-motors-market
µ»½Ñ³×¿·¤È»Ô¾ì¶¥Áè
¥Ö¥é¥·¥ì¥¹DC¥âー¥¿ー¤Î»Ô¾ì¤Ï¡¢¶¥Áè¤¬·ã¤·¤¯¡¢µ»½Ñ³×¿·¤¬»Ô¾ìÀ®Ä¹¤Î½ÅÍ×¤Ê¿ä¿ÊÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤Êµ»½Ñ¤Î³«È¯¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤ÎBLDC¥âー¥¿ー¤ÎÀÇ½¤¬¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¤·¡¢¥³¥¹¥Èºï¸º¤ä¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢IoT¡Ê¥â¥Î¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡Ë¤äAI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼«Æ°À©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ¤¬¡¢¥âー¥¿ー¤Î¸úÎ¨À¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¡¢¤è¤ê¹âÅÙ¤Ê¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÀïÎ¬¥ì¥Ýー¥È¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤ò¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¹¤ë @ -https://www.panoramadatainsights.jp/request-sample/brushless-dc-motors-market
¥Ö¥é¥·¥ì¥¹DC¥âー¥¿ー¤Îµ»½ÑÅªÍøÅÀ
BLDC¥âー¥¿ー¤Ï¡¢¥¹¥Æー¥¿ー¤Ë3¤Ä¤Î¥³¥¤¥ë¤òÈ÷¤¨¡¢ºÇÂç¤Î²óÅ¾ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¥È¥ë¥¯¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¹âÀÇ½¤È¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¼Â¸½¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î¼ûÍ×¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥Ö¥é¥·ÉÕ¤DC¥âー¥¿ー¤ËÈæ¤Ù¤ÆËàÌ×¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÉÑÅÙ¤¬Äã¤¤¤¿¤á¡¢Ä¹´ü´Ö¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¥á¥«¥Ë¥º¥à¤òÍÑ¤¤¤Æ¥È¥ë¥¯¤È²óÅ¾Â®ÅÙ¤òÀ©¸æ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ÀºÅÙ¤¬Í×µá¤µ¤ì¤ë¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç¤âÈó¾ï¤ËÍ¥¤ì¤¿ÀÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ëÍ×°ø
¥Ö¥é¥·¥ì¥¹DC¥âー¥¿ー»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¼çÍ×¤ÊÍ×°ø¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âè°ì¤Ë¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤È¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ーµ»½Ñ¤Ø¤Î¥Ëー¥º¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥âー¥¿ー¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¾ÃÈñ¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ーÍøÍÑ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÆÃ¤ËÅÅÆ°¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¤äºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¥·¥¹¥Æ¥à¡¢ÅÅÆ°¹©¶ñ¤Ê¤É¤Ç¤ÎºÎÍÑ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢BLDC¥âー¥¿ー¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥âー¥¿ー¤ËÈæ¤Ù¤ÆÀÇ½¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¹âÉé²Ù¤ä¹â²óÅ¾¿ô¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍÍø¤Ç¤¹¡£
»º¶ÈÊÌ¤ÎÍÑÅÓ¤ÈÆ°¸þ
¥Ö¥é¥·¥ì¥¹DC¥âー¥¿ー¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢ÅÅÆ°¹©¶ñ¡¢ÃÈË¼¡¦ÎäË¼¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊHVAC¡Ë¡¢²ÈÅÅÀ½ÉÊ¡¢°åÎÅµ¡´ï¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢ÅÅÆ°¼Ö¤ÎÉáµÚ¤ËÈ¼¤¤¡¢EV¤ä¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¡ÊHEV¡Ë¤Î¥âー¥¿ー¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Î¼ûÍ×¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°åÎÅµ¡´ï¤ä¥í¥Ü¥Ã¥È¹©³Ø¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤â¡¢BLDC¥âー¥¿ー¤ÎÀºÅÙ¤È¿®ÍêÀ¤¬½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¡¢ºÎÍÑ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î»Ô¾ì¤Ç¤Î»ÈÍÑ³ÈÂç¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Í½Â¬¤µ¤ì¤ë²ÝÂê¤È¥ê¥¹¥¯
°ìÊý¤Ç¡¢¥Ö¥é¥·¥ì¥¹DC¥âー¥¿ー»Ô¾ì¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î²ÝÂê¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢À½Â¤¥³¥¹¥È¤Î¹â¤µ¤Ç¤¹¡£BLDC¥âー¥¿ー¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥Ö¥é¥·ÉÕ¤DC¥âー¥¿ー¤ËÈæ¤Ù¤ÆÀ½Â¤¥³¥¹¥È¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤á»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤Ë¤Ï²Á³ÊÌÌ¤Ç¤ÎÄ´À°¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶¡µë¥Á¥§ー¥ó¤Î²ÝÂê¤â°ÍÁ³¤È¤·¤Æ·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢´õ¾¯¶âÂ°¤äÅÅ»ÒÉôÉÊ¤Î¶¡µë¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬À¸»º¥³¥¹¥È¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Á´¥Þー¥±¥Ã¥È¥ì¥Ýー¥È¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹ @ -https://www.panoramadatainsights.jp/industry-report/brushless-dc-motors-market
µ»½Ñ³×¿·¤È»Ô¾ì¶¥Áè
¥Ö¥é¥·¥ì¥¹DC¥âー¥¿ー¤Î»Ô¾ì¤Ï¡¢¶¥Áè¤¬·ã¤·¤¯¡¢µ»½Ñ³×¿·¤¬»Ô¾ìÀ®Ä¹¤Î½ÅÍ×¤Ê¿ä¿ÊÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤Êµ»½Ñ¤Î³«È¯¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤ÎBLDC¥âー¥¿ー¤ÎÀÇ½¤¬¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¤·¡¢¥³¥¹¥Èºï¸º¤ä¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢IoT¡Ê¥â¥Î¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡Ë¤äAI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼«Æ°À©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ¤¬¡¢¥âー¥¿ー¤Î¸úÎ¨À¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¡¢¤è¤ê¹âÅÙ¤Ê¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£