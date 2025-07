VTuber¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥·¥Æ¥£¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤ò¼Â»Ü¡ª°ñ¾ë¸©ËÈÅÄ»Ô¤Î´Ø·¸¿Í¸ýÁÏ½Ð¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë¹×¸¥¤Ø¡£

株式会社フューチャーリンクネットワーク

地域活性化をビジョンに掲げる株式会社フューチャーリンクネットワーク(本社:千葉県船橋市、代表取締役:石井丈晴、以下FLN)は、株式会社uyet(本社:東京都渋谷区、代表取締役:梶田大樹)と共同で茨城県鉾田市でVTuberを活用したシティプロモーション事業「まちスパチャプロジェクト」を実施します。

- 背景と概要

FLNでは、2024年3月と8月に鉾田市と株式会社uyet(本社:東京都渋谷区、代表取締役:梶田大樹)が実施したVTuberコラボ事業や鉾田市地域活性化起業人の派遣など、これまでも茨城県鉾田市の関係人口創出に貢献してまいりました。

また、2025年5月には地方創生交付金事業として、茨城県鉾田市のシティプロモーションを実施する「VTuberと共に鉾田をPR!令和7年度シティプロモーション業務委託」を受託しました。本プロジェクトは、この事業の一環として株式会社uyetの協力を得て実施します。

<参考リリース>

・FLN、鉾田市における内閣府交付金事業を受託 VTuberを活用したシティプロモーションで関係人口創出に貢献:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000371.000058260.html

・フューチャーリンクネットワーク、茨城県鉾田市の地域活性化起業人に任命 長年のノウハウを活かして幅広く観光事業に携わり、観光振興・交流人口の拡大を図る:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000278.000058260.html

・茨城県鉾田市 まちスパチャプロジェクト第2弾。VTuber出演の「漫画」「ライブ配信」「動画」等のコンテンツ通じたシティプロモーションを実施!:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000311.000058260.html

- 今回のまちスパチャプロジェクトの詳細

本プロジェクトは、VTuberを活用することで鉾田市の魅力をより多くの方にお届けし、鉾田市の認知拡大を目的としています。「VTuber出演の旅行体験動画の公開」「ライブ配信の実施」「地域コラボ商品の開発」を行うとともに「鉾田市で実施される地域イベントへの出店」や「市内の農園、無人販売所企画」等の実施を予定しております。

<今回のプロモーション企画について>

1.VTuber出演の観光動画の公開

「サングリーン旭」や「フォレストパークメロンの森」などの鉾田市内の観光地を、VTuberが巡る動画を公開します。またVTuberが実際に地元のイベント「ほこたメロンフェスティバル2025」を訪れた様子も動画でご覧いただけます。

昨年まちスパチャプロジェクトで公開した鉾田市の観光動画

2.YouTubeでのライブ配信の実施

鉾田市の特産品や観光地、鉾田市のまちの魅力を余すことなくお伝えするライブ配信を実施します。今年度は複数回の配信を予定しており、初回は7月20日に配信予定です。初回配信では、本プロジェクトの各企画の詳細情報についても発表予定です。是非、ご覧ください。

昨年まちスパチャプロジェクトで実施したVTuber出演の生配信

3.地元農園とのコラボ企画

鉾田市内の生産者の協力のもと、VTuberと地元農家のコラボ企画を実施します。今回の企画では、さつまいもやいちごの栽培に携わる内容を予定しており、VTuberが実際に鉾田市の農産物の魅力に触れる様子を発信することで鉾田市の農産品の魅力を広くお届けします。

4.無人販売所企画

「地元農園とのコラボ企画」で採れた農作物を、市内に設置する無人販売所で販売いたします。無人販売所ではVTuberが鉾田市の野菜や果物の魅力を発信します。

5.VTuberコラボ商品の開発

地元農園で採れた農作物を使用したVTuber地域コラボ商品を開発し、販売を予定しています。鉾田市の素材を使用した商品で鉾田市の魅力をより多くの方へお届けします。

昨年まちスパチャプロジェクトで開発したVTuber地域コラボ商品

<鉾田市の魅力を発信するメインVTuberについて>

因幡はねる

2024年3月と8月に鉾田市にて実施した「まちスパチャプロジェクト」でも、まちの魅力を発信していただいたVTuberです。

X:https://x.com/Haneru_Inaba

YouTube:https://www.youtube.com/@Inaba_Haneru

- まちスパチャプロジェクトについて

『まちスパチャプロジェクト』は、VTuberと共に地域の魅力を漫画コンテンツ等で発信することで、VTuberと地域の双方に新たな露出機会を創出していくプロジェクトです。ユーザーが楽しみながらVTuberと共に地域に触れ、”推せるまち”を見つけられるような取り組みを目指しています。

2023年12月に開始した岩手県八幡平市との第一弾プロジェクトを皮切りに、岡山県新見市、茨城県鉾田市、福島県喜多方市、熊本県玉名市、岐阜県垂井町、北海道鶴居村の計7自治体で実施しています。

「まちスパチャプロジェクト」紹介サイト:https://home.machisupa.com/

「まちスパチャプロジェクト」公式サイト:https://machisupa.com/

「まちスパチャプロジェクト」公式Xアカウント:https://twitter.com/machisupaPJ

- 連携するVTuber事務所

本プロジェクトは、2024年3月と8月に実施した企画でもまちの魅力を発信していただいた人気VTuber「因幡はねる」をはじめとする、25名のVTuberが所属する「ななしいんく」と連携して実施します。

あなたと創るストーリー

-Mark a new chapter in the story with you-

公式サイト https://www.774.ai/

ななしいんく公式X https://x.com/774inc_official

ななしいんく公式YouTube https://www.youtube.com/@774inc_official(https://www.youtube.com/@774inc_official)

■導入自治体

自治体名:茨城県鉾田市

サイト:https://www.city.hokota.lg.jp/

■会社概要

社名 :株式会社フューチャーリンクネットワーク

代表取締役:石井丈晴

所在地 :千葉県船橋市西船4-19-3 西船成島ビル

事業内容 :地域情報流通事業、公共ソリューション事業

サイト : https://www.futurelink.co.jp/

社名:株式会社uyet

代表取締役:梶田大樹

所在地 :東京都渋谷区千駄ヶ谷3-16-3

事業内容 :V市場に特化した事業支援・事業創造

サイト : https://uyet.jp/