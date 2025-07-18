¡ÚµþÅÔ ÄÕ²°½ñÅ¹¡Û¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ーÆó¿Í¤Î¿·ºî¥­¥ã¥ó¥Ð¥¹ºîÉÊÅ¸¡ÖMatthew mallow¡ßITO THE CAMP MeetsART Exhibition¡×¤ò8·î5Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê³«ºÅ¡£

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2025.7 ¥°¥ëー¥×Å¸¡ÖYOU WANT SOME FUKUOKA¡×TAGSTÅ
2025.6 ¥°¥ëー¥×Å¸¡ÖHello world¡×third art gallery
2025.3¥°¥ëー¥×Å¸¡ÖNomad vol.1¡×Mills Tokyo
2025.2¥°¥ëー¥×Å¸¡ÖYOU WANT SOME SPECIAL¡×Æ£°æÂç´ÝµþÅÔ
2025.1 ¸ÄÅ¸¡ÖArchive the future¡×Ristorante AO ¿à»Ò¥Þ¥êー¥Ê
2024.9 ¸ÄÅ¸¡ÖComedy¡×ÇîÂ¿ºåµÞ
2024.3 ¥°¥ëー¥×Å¸¡ÖSings¡×ÀÐÀî²èÏ
2023.12 ¡Öwhat cafe exhibition vol.32¡×what cafe terrada
2023.12 ¥°¥ë¥Æ¥ó¸ÄÅ¸¡Ö¥°¥ë¥Æ¥ó¤Î¥°¥ëÅ¸vol.2¡×Âå´±»³ ÄÕ²°½ñÅ¹
2023.10 ¥°¥ëー¥×Å¸¡Öfive cultures¡×DDDART±ñ
2023.6 ¸ÄÅ¸¡ÖNO SHIT¡×Kinoshita nagoya
2023.6 ¥°¥ë¥Æ¥ó¸ÄÅ¸¡Ö¥°¥ë¥Æ¥ó¤Î¥°¥ëÅ¸¡×DDDARTÆä
2023.4 ¥°¥ëー¥×Å¸¡Ösituations #3¡×DDDARTÆä
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2023.03 ¸ÄÅ¸¡Ö¥Ø¥ó¥Æ¥³¤Ê¤ó¤À¤è¡×Ì¾¸Å²° KONERGALLERY
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