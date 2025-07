¡ÚµþÅÔ ÄÕ²°½ñÅ¹¡Û¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ーÆó¿Í¤Î¿·ºî¥­¥ã¥ó¥Ð¥¹ºîÉÊÅ¸¡ÖMatthew mallow¡ßITO THE CAMP MeetsART Exhibition¡×¤ò8·î5Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê³«ºÅ¡£

(左)Matthew mallow《Friendly fire》W751×H630×D60mm(額装込み)、Acrylic,Oli pastel on canvas、2025年 (右)ITO THE CAMP《ワニの家族》530×530mm、Acrylic on canvas、2025年





京都 蔦屋書店(京都市下京区 京都髙島屋 S.C.[T8]5F・6F)では、マシューマローとイトウTHEキャンプによる2人展を、2025年8月5日(火)~8月25日(月)の期間に開催します。特集ページ| https://store.tsite.jp/kyoto/event/t-site/48632-1522380717.html 概要マシューマローは、1920年代から1950年代にかけてアメリカで制作されたアニメーション作品、クラシックカートゥーンを思わせるイラスト作品を手掛け、アーティストグッズやロゴデザイン、お菓子のパッケージデザインなど幅広い分野で活動しています。自身のキャラクターデザインが盗用された経験から、主にコピー&ペーストやトレースなど現代社会の便利さへのアンチテーゼをテーマにしています。イトウTHEキャンプは、名古屋芸術大学在籍中にバンド「Theキャンプ」を結成し、2019年のバンド解散以降は、ソロでの音楽活動と並行して絵画制作を行っています。作品に登場する動物や人間をモチーフにしたユーモラスで親しみやすいキャラクターには、日常の中で感じたことや、身近な人との関係性、イトウ自身がその時に感じた感情や記憶を反映しています。本展では、それぞれの新作キャンバス作品展示に加えて、「Manhattan Potage(マンハッタンポーテージ)」とのコレボレーションバッグを販売します。





(左)Matthew mallow《≠》W554×H676×D60mm(額装込み)、Acrylic,pastel on canvas、2025(右)Matthew mallow《Head down》W670×H550×60mm(額装込み)、Acrylic on canvas、2025









(左)ITO THE CAMP《ともだち》530×530mm、キャンバス、アクリル絵具、2025 (右)ITO THE CAMP《にゃーん!》530×530mm、キャンバス絵具、アクリル絵具、2025











アーティストステートメント1930年代頃のクラシックカートゥーンは差別、政治や宗教などの問題をブラックユーモアやギャグでまとめた作品が多く、誰しもが知っているキャラクターに代弁させていた。マシューマローも同じように現代の社会問題をユーモアと可愛らしさで表現している。ただ救いがあるという希望が生きてく上では必要である。ヤギのキャラクターはどんな日常を切り取ってもいい日だと思うことができたらというメッセージ(G.O.A.T=Greatest Of All Time)を込めている。マシューマロー物語はいつもハッピーエンドであってほしいと思う。捻りが無くても安っぽくても、とにかくわかりやすくそうあってほしい。それは、いつも後ろ向きな発想を持って暮らしている自分にとって救いや癒しになる。とても大事なことだと思う。絵は、一枚の絵、ある瞬間でしかないけど、その中に奥行きと描写はされない前後の時間の中に物語がある。僕が描いた絵に誰かが足を止めて、そういう何かを感じて少しだけ笑ってほしい。それが、とても大事なことだと思う。イトウTHEキャンプ「Manhattan Potage」コラボレーションバッグについてバッグ一点一点にペインティングを施した「世界にひとつのペイントバッグ」を20点会場とオンラインにて販売します。販売について展示作品、バッグともに8月5日(火)10:00より会場にて販売を開始します。アートのECプラットフォーム「OIL by 美術手帖」では、8月5日(火)10:00~8月25日(月)23:59の期間に販売します。https://oil.bijutsutecho.com/gallery/1131※プレセールスの状況により会期開始前に販売が終了することがあります。プロフィールマシューマロー(Matthew Mallow)1991年愛知県出身。ヤギをモチーフとしたキャラクターを生活の中で感じたことや起こった経験に基づいて描く。1930年代頃のクラシックカートゥーンは差別、政治や宗教などの問題をブラックユーモアやギャグでまとめた作品が多く、誰しもが知っているキャラクターに代弁させていた。マシューマローも同じように現代の社会問題をユーモアと可愛らしさで表現している。2025.8 個展「Melting cold」Eric rose cafe Omotesando2025.7 グループ展「YOU WANT SOME FUKUOKA」TAGSTÅ2025.6 グループ展「Hello world」third art gallery2025.3グループ展「Nomad vol.1」Mills Tokyo2025.2グループ展「YOU WANT SOME SPECIAL」藤井大丸京都2025.1 個展「Archive the future」Ristorante AO 逗子マリーナ2024.9 個展「Comedy」博多阪急2024.3 グループ展「Sings」石川画廊2023.12 「what cafe exhibition vol.32」what cafe terrada2023.12 グルテン個展「グルテンのグル展vol.2」代官山 蔦屋書店2023.10 グループ展「five cultures」DDDART苑2023.6 個展「NO SHIT」Kinoshita nagoya2023.6 グルテン個展「グルテンのグル展」DDDART凪2023.4 グループ展「situations #3」DDDART凪イトウTHEキャンプ(ITO THE CAMP)広島県東広島市出身。2007年、名古屋芸術大学在籍中にバンド「Theキャンプ」を結成。2019年、バンド解散後、ソロでの音楽活動と並行して勢力的な絵画制作活動を始める。現在、個展やグループ展、SNS等で作品を発表しながら、オーダーによる飲食店のロゴやバンドグッズのイラスト製作なども行なっている。その場でオーダーを受けたアルファベットの文字を絵にして描く「EMOJI」というイベントを不定期に開催している。2025.02 絵本「なんていうかな」展示愛知 蒲郡 過去2024.11 個展「ジェイク」名古屋 BATERIA2023.12 個展「100展」東京 下北沢 おてまえ2023.03 個展「ヘンテコなんだよ」名古屋 KONERGALLERY2023.02 個展「ABC展」大阪 アトリエ三月2022.09 個展「みんなゾウ」「みんなとトリ」 愛知 豊川 analog/tool2022.07 個展「みんなのお風呂展」 京都 源湯内ギャラリースペース さんずい2022.04 個展「古物と抽象」 愛知 蒲郡 だし・麺 未蕾展示詳細Matthew mallow × ITO THE CAMPMeetsART Exhibition会期|2025年8月5日(火)~2025年8月25日(月)時間|10:00~20:00 ※最終日のみ17時閉場会場|京都 蔦屋書店 6F アートウォール主催|京都 蔦屋書店協力|(株)コード Manhattan Portage入場|無料お問い合わせ|075-606-4525(営業時間内)特集ページ|https://store.tsite.jp/kyoto/event/t-site/48632-1522380717.html京都 蔦屋書店京都髙島屋S.C.[T8]5・6階に位置する京都 蔦屋書店は、全フロアを通じてアートと⽂化の「伝統と最先端」が共振する場です。芸術分野を広く取り扱う約6万冊の書籍と、⽇常のアートピースとなるような⽂具・⼯芸品のほか、フロア内に点在するアートスペースでは、注⽬の現代アート作品を展⽰。店頭と合わせてECサイトでもご案内いたします。約120席あるSHARE LOUNGEでは、カフェや仕事場、イベントスペースとして、居⼼地の良い空間を提供します。住所|〒600-8002 京都府京都市下京区四条通寺町東⼊⼆丁⽬御旅町35 京都髙島屋S.C.[T8]5・6階電話番号|075-606-4525営業時間|10:00~20:00※6Fシェアラウンジのみ、8:00~22:00HP|https://store.tsite.jp/kyoto/X|@KYOTO_TSUTAYA(https://twitter.com/KYOTO_TSUTAYA)Instagram |@kyoto_tsutayabooks https://www.instagram.com/kyoto_tsutayabooksFacebook|京都 蔦屋書店https://www.facebook.com/profile.php?id=100092705685029TTC LIFESTYLE株式会社TTC LIFESTYLE株式会社は、カルチュア・コンビニエンス・クラブ、髙島屋、東神開発が設⽴したアート販売における相互チャネルの活⽤、ライフスタイルコンテンツを提案する店舗の出店・運営を⾏う合弁会社です。3社の強みである「ライフスタイルや⽂化の発信・提案」に関わる合弁事業を⾏うことで、シナジーの最⼤化を⽬ざします。また、アート分野の市場開拓に取り組むとともに、魅⼒的なコンテンツの提案を通じてアートシーンの活性化および、お客様のより豊かなライフスタイルの実現に貢献してまいります。CCCアートラボCCCアートラボは、企画会社カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の中で「アートがある生活」の提案をする企画集団です。わたしたちは「アートがある生活」の提案を通じて、アートを身近にし、誰かの人生をより幸せにすること、より良い社会をつくることに貢献したいと考えています。これまで行ってきた、店舗企画やアートメディア、商品開発やイベントプロデュースなど、長年の実業経験を通して培った知見をもとに、わたしたちだからできるアプローチで企画提案をします。https://www.ccc-artlab.jp/