HSG¡¢Akihiko Sugiyama»á¤Î»Ø´ø¤Î¤â¤ÈMF-TOKYO 2025¤Ç¥¹¥Þー¥È¥Þ¥Ë¥å¥Õ¥¡¥¯¥Á¥ã¥ê¥ó¥°µ»½Ñ¤Î¶¯¤ß¤òÈäÏª
Åìµþ¡¢2025Ç¯7·î17Æü /PRNewswire/ -- MF-TOKYO 2025¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢HSG Laser¤ÏºÇ¿·¤Î¥¹¥Þー¥È¥Þ¥Ë¥å¥Õ¥¡¥¯¥Á¥ã¥ê¥ó¥°µ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶¯¤¤°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Å¸¼¨²ñ´ü´ÖÃæ¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢TP65S¹âÂ®¥Á¥åー¥ÖÀÚÃÇµ¡¤ÈHL1500GW¶¨Æ¯·¿¥ìー¥¶ーÍÏÀÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¼çÍ×¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢HSG¤Î³×¿·À¡¢½ÀÆðÀ¡¢¤½¤·¤Æ¼ÂÍÑÅª¤ÊÀ½Â¤ÀÇ½¤Ø¤Î¿¼¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
TP65S¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢±ß·Á¡¦³Ñ·Á¡¦¥¢¥ó¥°¥ë¡¦ÆÃ¼ì·Á¾õ¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥Á¥åー¥Ö·Á¾õ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¥¯¥é¥ó¥×µ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢HSG¤¬ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿3D¸Þ¼´ÀÚÃÇ¥Ø¥Ã¥É¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀºÌ©¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤ÊÊ£»¨²Ã¹©¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£HL1500GW¤Ï¶¨Æ¯¥í¥Ü¥Ã¥È¤È¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÅý¹ç¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÂÁ´À¡¢¾Ê¥¹¥Úー¥¹À¡¢¹âÉÊ¼Á¤ÊÍÏÀÜ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢¸½Âå¤ÎÀ¸»º¥é¥¤¥ó¤ËºÇÅ¬¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½éÆü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¼Â±é¤ÈÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¾ÜºÙ¤Ê²òÀâ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ÃÏ¤Ë¾ïÃó¤¹¤ëµ»½Ñ¥Áー¥à¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢¿×Â®¤Ê¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ÈÆüËÜ¤ÎÀ½Â¤¶È¸þ¤±¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦HSG¤ÎÂÎÀ©¤ÎÀ°È÷¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯Ä´¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢HSG Japan¤ÎÉû¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤ëAkihiko Sugiyama»á¤Ç¤·¤¿¡£¥ìー¥¶ー²Ã¹©¤Ë¤ª¤±¤ë40Ç¯°Ê¾å¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤ÄSugiyama»á¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥ìー¥¶ーµ»½Ñ¸¦µæ³«È¯¤Î½é´ü¤ÎÀè¶î¼Ô¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¹¤¯Ç§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»á¤Î¶ÈÀÓ¤Ï¡¢¸÷³Ø·Ï¤ÎÀß·×¡¢¥¬¥¹Î®ÂÎÎÏ³Ø¡¢¤½¤·¤Æ¥ìー¥¶ー¤ÈºàÎÁ¤ÎÁê¸ßºîÍÑ¤Ë¤Þ¤ÇµÚ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»á¤Ï20·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¹ñºÝÆÃµö¤òÊÝÍ¤·¡¢ÆüËÜÀºÌ©¹©³Ø¾Þ¤Ê¤É¤Î±ÉÍÀ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ìー¥¶ーµ»½ÑÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¤³¦Åª¸¢°Ò¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³Î¸Ç¤¿¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2020Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿HSG¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¸¦µæ³«È¯¡ÊR&D¡Ë¥»¥ó¥¿ー¤ª¤è¤Ó2024Ç¯¤Ë³«Àß¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥»¥·¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÏÆ±¼Ò¤Îµ»½Ñ³×¿·¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¾å¤Ç¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀéÍÕÂç³Ø¤ª¤è¤Ó¶È³¦ÀìÌç²È¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Ï³Ø½ÑÅª¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤È¼¡À¤Âå·¿¥é¥ÜÀßÈ÷¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥ìー¥¶ー¸÷³Ø¤Î¸¦µæ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¦µæÀ®²Ì¤Î¼Âµ¡±þÍÑ¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥íー¥Ð¥ë¤Êµ»½Ñ³×¿·¤ÈÃÏ°è¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤¬Í»¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢HSG Laser¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥¹¥Þー¥È¶âÂ°²Ã¹©¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÆüËÜ¸ì¥ê¥êー¥¹¡§¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÄó¶¡¡Ë
PR Newswire Asia Ltd.
PR Newswire
1954Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿À¤³¦½é¤ÎÊÆ¹ñ¹ÊóÄÌ¿®¼Ò¤Ç¤¹¡£ÇÛ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÇÁ´À¤³¦¤ò¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Cision Ltd.¤Î»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢Cision¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀ½ÉÊ¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Á¥ã¥Í¥ë¡¢Â¿Ê¸²½¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉáµÚ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÊñ³çÅª¤Ê¥ïー¥¯¥Õ¥íー¥Äー¥ë¤ª¤è¤Ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁÈ¿¥¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£www.prnasia.com