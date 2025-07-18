Envision Energy¤¬FERA Australia¤ÈÄó·È¤·¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç1GW¤ÎÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ¤È1.5GWh¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ーÃùÂ¢¤ò¿ä¿Ê
¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡Ê¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¡¢2025Ç¯7·î17Æü /PRNewswire/ -- ¥¹¥Þー¥ÈºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÀ¤³¦Åª¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ëEnvision Energy¤È¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ーÀìÌç³«È¯¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ëFERA Australia¤ÏËÜÆü¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎÁ´¹ñÅÅÎÏ»Ô¾ì¡ÊNEM¡ËÁ´ÂÎ¤Ë¤ï¤¿¤ëÂçµ¬ÌÏ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¼Â¸½¤Ç¶¨ÎÏ¤¹¤ë·ÀÌó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Envision Energy Partners with FERA to Advance 1GW Wind and 1.5GWh Energy Storage in Australia
¤³¤Î¶¨Äê¤Ï¡¢¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ーÉ÷ÎÏ²ñµÄ¡ÊAustralia Energy Wind Conference¡ËÃæ¤ËÄ´°õ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç½é¤È¤Ê¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢ºÇÂç1 GW¤ÎÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅÍÆÎÌ¤È1.5 GWh¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ーÃùÂ¢¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î³«È¯¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²è´üÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤Ï¡¢Àè¿ÊÅª¤ÊÉ÷ÎÏ¥¿ー¥Ó¥ó¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥³¥ó¥Æ¥Ê·¿¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥°¥ê¥Ã¥É·ÁÀ®ÅÅÎÏÊÑ´¹¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊPCS¡Ë¡¢¤ª¤è¤ÓEnvisionÆÈ¼«¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÈ¯ÅÅ½ê¥³¥ó¥È¥íー¥é¡ÊHybrid Power Plant Controller¡¢HPPC¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Åý¹ç¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®Íê¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î¶¨ÎÏÂÎÀ©¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÉ÷ÎÏ¡¦ÃßÅÅ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤¬¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¾Íè¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤ò¼¨¤¹Âç¤¤Ê°ìÊâ¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Envision Energy¤ÎÉû¼ÒÄ¹·ó¹ñºÝÀ½ÉÊ¥é¥¤¥óÃ´Åö¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤ÎKane Xu»á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖFERA Australia¤¬É÷ÎÏ¡¢ÃßÅÅ¡¢Á÷ÅÅÌÖÅý¹ç¤Ë¤ï¤¿¤ëÅö¼Ò¤Îµ»½ÑÎÏ¤Ë¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥êー¥ó¤Ç½ÀÆð¤ÊÅÅÎÏ¤Î¿·¤¿¤Ê´ð½à¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡ÖEnvision Energy¤È¤ÎÄó·È¤Ï¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ëÂçµ¬ÌÏºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÄÉµá¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈó¾ï¤Ë°ÕµÁ¿¼¤¤ÀáÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÇÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ¤È¥¨¥Í¥ë¥®ーÃùÂ¢¤òÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¾Íè¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ¥¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¡¦¥±ー¥¹¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¡¢FERA AustraliaÂåÉ½·óFERA Group¼èÄùÌò¤ÎSebastiano Falesi»á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎµÞÂ®¤Ê¿ÊÅ¸¤Ï¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥¼¥í¥«ー¥Ü¥ó¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¾å¤Ç¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£Envision¤Ï¡¢ºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤È¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÀìÌçÃÎ¼±¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¼¡¸µ¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤È¿®ÍêÀ¤Î¼Â¸½¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿®Íê¤Ç¤¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤À¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
º£²ó¤ÎÄó·È¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢½£¤Ç¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËÃå¼ê¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Envision¤Î¥Õ¥ë¡¦¥³¥ó¥Ðー¥¿É÷ÎÏ¥¿ー¥Ó¥ó¡¢¥°¥ê¥Ã¥É·ÁÀ®·¿¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¦¥¹¥È¥ìー¥¸¡¢¤ª¤è¤Ó¹âÅÙ¤ÊHPPCµ»½Ñ¤òÈ÷¤¨¤¿·ÏÅýÏ¢·Ï·¿¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÈ¯ÅÅ½ê¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¥°¥ê¥Ã¥É¤Î¿®ÍêÀ¤ò¹â¤á¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤ÎÎ®¤ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÊýË¡¤ò¼¨¤¹¥·¥çー¥±ー¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢»Ô¾ì¤ËÂÐ¤¹¤ëEnvision¤Î¶¯¤¤¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤È¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤·¤¤¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¤òÀßÄê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Î¾¼Ò¶¦ÄÌ¤Î»Ö¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÃÏ°è³«È¯¤Ë´Ø¤¹¤ëFERA¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤ÈÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤Ç³Î¤«¤ÊEnvision¤Î¼ÂÀÓ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Î¾¼Ò¤Ï¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊÆüËÜ¸ì¥ê¥êー¥¹¡§¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÄó¶¡¡Ë
PR Newswire Asia Ltd.
PR Newswire
1954Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿À¤³¦½é¤ÎÊÆ¹ñ¹ÊóÄÌ¿®¼Ò¤Ç¤¹¡£ÇÛ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÇÁ´À¤³¦¤ò¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Cision Ltd.¤Î»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢Cision¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀ½ÉÊ¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Á¥ã¥Í¥ë¡¢Â¿Ê¸²½¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉáµÚ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÊñ³çÅª¤Ê¥ïー¥¯¥Õ¥íー¥Äー¥ë¤ª¤è¤Ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁÈ¿¥¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£www.prnasia.com