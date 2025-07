Envision Energy¤¬FERA Australia¤ÈÄó·È¤·¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç1GW¤ÎÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ¤È1.5GWh¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ーÃùÂ¢¤ò¿ä¿Ê

メルボルン(オーストラリア)、2025年7月17日 /PRNewswire/ -- スマート再生可能エネルギー・ソリューションの世界的リーダーであるEnvision Energyと、オーストラリアの再生可能エネルギー専門開発業者であるFERA Australiaは本日、オーストラリアの全国電力市場(NEM)全体にわたる大規模ハイブリッド再生可能エネルギー・プロジェクトの実現で協力する契約を発表しました。



Envision Energy Partners with FERA to Advance 1GW Wind and 1.5GWh Energy Storage in Australia



この協定は、メルボルンで開催されたオーストラリア・エネルギー風力会議(Australia Energy Wind Conference)中に調印されたもので、オーストラリアで初となる取り組みです。この枠組みにより、最大1 GWの風力発電容量と1.5 GWhのバッテリ・エネルギー貯蔵を実現できるプロジェクトの開発が可能になります。この画期的な出来事は、先進的な風力タービン、次世代のコンテナ型バッテリ・システム、グリッド形成電力変換システム(PCS)、およびEnvision独自のハイブリッド発電所コントローラ(Hybrid Power Plant Controller、HPPC)を組み合わせた統合テクノロジー・プラットフォームに対する信頼が高まっていることを示しています。

「この協力体制は、ハイブリッド風力・蓄電ソリューションがオーストラリアのエネルギーの将来に新たな可能性をもたらすことを示す大きな一歩です」と、Envision Energyの副社長兼国際製品ライン担当プレジデントのKane Xu氏は述べています。「FERA Australiaが風力、蓄電、送電網統合にわたる当社の技術力に信頼を寄せてくれたことを光栄に思います。クリーンで柔軟な電力の新たな基準を確立するプロジェクトを実現できることを楽しみにしています。」

「Envision Energyとの提携は、オーストラリアにおける大規模再生可能エネルギー・プロジェクトの追求において非常に意義深い節目となります。ハイブリッド・プロジェクトで風力発電とエネルギー貯蔵を統合することは、将来の取り組みにおいて優れたモデル・ケースとなるでしょう」と、FERA Australia代表兼FERA Group取締役のSebastiano Falesi氏は述べています。「再生可能エネルギー・プロジェクトの急速な進展は、オーストラリアのゼロカーボン・エネルギーへの移行を支援する上で極めて重要な要素です。Envisionは、最先端技術とグローバルな専門知識を備えており、新次元のパフォーマンスと信頼性の実現を支援してくれる信頼できるパートナーだと確信しています。」

今回の提携では、まずビクトリア州でのパイロット・プロジェクトに着手します。これは、Envisionのフル・コンバータ風力タービン、グリッド形成型バッテリ・ストレージ、および高度なHPPC技術を備えた系統連系型のハイブリッド発電所です。このプロジェクトは、ハイブリッド・システムがグリッドの信頼性を高め、新しい価値の流れを生み出す方法を示すショーケースになるとともに、オーストラリア市場に対するEnvisionの強いコミットメントと、再生可能エネルギーのイノベーションにおける新しいベンチマークを設定するという両社共通の志を示すものです。

地域開発に関するFERAの専門知識と世界規模で確かなEnvisionの実績を組み合わせることで、両社はオーストラリアの持続可能なエネルギー・システムへの移行を加速させることを目指します。

(日本語リリース:クライアント提供)

