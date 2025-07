2025Ç¯ÅÙ¤ÎÍ¥½¨¤Ê·Ð±Ä¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¥¹¥Æ¥£ー¥Óー¾Þ¡ÊStevie¡ÊR¡Ë Awards for Great Employers¡Ë¤Î¼õ¾Þ¼Ô¡¢È¯É½

9月16日ニューヨークにて、受賞者を表彰

バージニア州フェアファックス, 2025年7月18日 /PRNewswire/ -- 2025年度(第10回)の優秀な経営者のためのスティービー賞(Stevie® Awards for Great Employers)の受賞者が本日、発表されました。この賞は、世界最高の雇用主、そして素晴らしい職場環境の創造と推進に貢献する人事のプロフェッショナル、チーム、業績、関連製品やサプライヤーを表彰するものです。



Winners in the 2025 (10th annual) Stevie® Awards for Great Employers were announced today. The awards recognize the world’s best employers and the human resources professionals, teams, achievements, and HR-related products and suppliers who help to create and drive great places to work.



スティービー賞を5回以上受賞した組織は、Bank of America(14回)、DP DHL(14回)、Globe Telecom(14回)、Tata Consultancy Services(13回)、Cathay United Bank(12回)、Apexon(11回)、IBM(11回)、Enerjisa Enerji(10回)、MGM China(10回)、PEGASUS AIRLINES(10回)、pladis(9回)、Allianz SE(8回)、Zenutna Holdings Corporation(8回)、DIMES(7回)、Ooredoo(7回)、PLDT and Smart(6回)、American Health Marketplace(5回)、Benifex(5回)、Eren Enerji(5回)、Everise(5回)、Gcash(5回)、HAVELSAN A.Ş.(5回)、Limak Cement(5回)、Saman Bank(5回)、Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası(5回)です。

部門別の受賞者の全リストについては、https://www.StevieAwards.com/HRをご覧ください。

このコンテストにおけるグランドトロフィー(最優秀賞)受賞者2名が7月28日の週に発表されます。

受賞者は、9月16日火曜日にニューヨーク市のMarriott Marquis Hotelで開催される式典で表彰されます。チケットは現在発売中です。プレゼンテーションは生放送されます。

今年のコンテストでは、35の国と地域の組織からの1,000件を超える応募が審査されました。 優勝者は、審査員を務める115名を超える世界中の専門家の平均スコアによって決定されました。優秀な経営者のためのスティービー賞(Stevie Awards for Great Employers)は、職場のさまざまな側面における功績を表彰するものです。カテゴリーは以下のとおりです。

*今年の経営者(Employer of the Year Categories)

*HR業績(HR Achievement Categories)

*HR個人(HR Individual Categories)

*HRチーム(HR Team Categories)

*ソリューションプロバイダー(Solution Provider Categories)

*ソリューション、実行、教育プログラムまたはメディア(Solutions, Implementations, and Training Programs or Media Categories)

*ソートリーダーシップ(Thought Leadership Categories)

スティービー賞の31名の今年の経営者カテゴリーの順位は、審査員の専門家による評価と一般投票13万票以上を独自に組み合わせて決定されました。

本賞は、スティービー賞が主催するものであり、同団体は、権威ある「インターナショナル・ビジネス・アワード®」や「アメリカン・ビジネス・アワード®」を含む、世界を代表する9つのビジネスアワードプログラムを運営しています。

スティービー賞について

スティービー賞は、アジア太平洋スティービー賞、ドイツスティービー賞、中東・北アフリカスティービー賞、アメリカン・ビジネス・アワード®、インターナショナル・ビジネス・アワード®、スティービー賞優良雇用主部門、スティービー賞女性ビジネス部門、スティービー賞テクノロジーエクセレンス部門、スティービー賞セールス&カスタマーサービス部門の9つのプログラムで授与されます。 スティービー賞は、毎年70を超える国々から12,000件以上のノミネートが寄せられます。 スティービー賞は、あらゆる種類と規模の組織およびその背後にいる人々を称え、世界中の職場での卓越した業績を評価しています。 スティービー賞についての詳細は、http://www.StevieAwards.comをご覧ください。

マーケティング担当:

Nina Moore

Nina@StevieAwards.com

703 547 8389

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2733058/Stevie_Awards_2025_winners_announced.jpg?p=medium600

(日本語リリース:クライアント提供)

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com