2025Ç¯ÅÙ¤ÎÍ¥½¨¤Ê·Ð±Ä¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¥¹¥Æ¥£ー¥Óー¾Þ¡ÊStevie¡ÊR¡Ë Awards for Great Employers¡Ë¤Î¼õ¾Þ¼Ô¡¢È¯É½
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¥Ðー¥¸¥Ë¥¢½£¥Õ¥§¥¢¥Õ¥¡¥Ã¥¯¥¹, 2025Ç¯7·î18Æü /PRNewswire/ -- 2025Ç¯ÅÙ¡ÊÂè10²ó¡Ë¤ÎÍ¥½¨¤Ê·Ð±Ä¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¥¹¥Æ¥£ー¥Óー¾Þ¡ÊStevie® Awards for Great Employers¡Ë¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤¬ËÜÆü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¾Þ¤Ï¡¢À¤³¦ºÇ¹â¤Î¸ÛÍÑ¼ç¡¢¤½¤·¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿¦¾ì´Ä¶¤ÎÁÏÂ¤¤È¿ä¿Ê¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¿Í»ö¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡¢¥Áー¥à¡¢¶ÈÀÓ¡¢´ØÏ¢À½ÉÊ¤ä¥µ¥×¥é¥¤¥äー¤òÉ½¾´¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Winners in the 2025 (10th annual) Stevie® Awards for Great Employers were announced today. The awards recognize the world¡Çs best employers and the human resources professionals, teams, achievements, and HR-related products and suppliers who help to create and drive great places to work.
¥¹¥Æ¥£ー¥Óー¾Þ¤ò5²ó°Ê¾å¼õ¾Þ¤·¤¿ÁÈ¿¥¤Ï¡¢Bank of America¡Ê14²ó¡Ë¡¢DP DHL¡Ê14²ó¡Ë¡¢Globe Telecom¡Ê14²ó¡Ë¡¢Tata Consultancy Services¡Ê13²ó¡Ë¡¢Cathay United Bank¡Ê12²ó¡Ë¡¢Apexon¡Ê11²ó¡Ë¡¢IBM¡Ê11²ó¡Ë¡¢Enerjisa Enerji¡Ê10²ó¡Ë¡¢MGM China¡Ê10²ó¡Ë¡¢PEGASUS AIRLINES¡Ê10²ó¡Ë¡¢pladis¡Ê9²ó¡Ë¡¢Allianz SE¡Ê8²ó¡Ë¡¢Zenutna Holdings Corporation¡Ê8²ó¡Ë¡¢DIMES¡Ê7²ó¡Ë¡¢Ooredoo¡Ê7²ó¡Ë¡¢PLDT and Smart¡Ê6²ó¡Ë¡¢American Health Marketplace¡Ê5²ó¡Ë¡¢Benifex¡Ê5²ó¡Ë¡¢Eren Enerji¡Ê5²ó¡Ë¡¢Everise¡Ê5²ó¡Ë¡¢Gcash¡Ê5²ó¡Ë¡¢HAVELSAN A.Ş.¡Ê5²ó¡Ë¡¢Limak Cement¡Ê5²ó¡Ë¡¢Saman Bank¡Ê5²ó¡Ë¡¢Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası¡Ê5²ó¡Ë¤Ç¤¹¡£
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¡öHR¸Ä¿Í¡ÊHR Individual Categories¡Ë
¡öHR¥Áー¥à¡ÊHR Team Categories¡Ë
¡ö¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¡ÊSolution Provider Categories¡Ë
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Nina Moore
Nina@StevieAwards.com
703 547 8389
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PR Newswire Asia Ltd.
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