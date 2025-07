T¡ìway Air¡¢¡Öt¡ìwari¡Êt¡ì³ä¡Ë¡×²Æ¤ÎÎ¹¹Ô¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü

7月31日までプロモーションコード「WEEKTRIP」と早割クーポンで最大30%割引

東京、2025年7月18日 /PRNewswire/ -- 韓国を代表する格安航空会社であるT'way Airが、日本-韓国路線のフライトを対象とした特別割引キャンペーン「t'wari(t'割)」を月次で開始しました。7月31日までにプロモーションコード「WEEKTRIP」を使用して予約した旅行者は、2025年10月25日までの航空券を最大30% OFFで購入することができます(割引率は路線により異なり、為替レートにより実際の割引額も変動します)。T'way Airは現在、日本と韓国を結ぶ14路線に加え、大阪とグアムを結ぶ1路線を運航しており、下記のような地域を旅する旅行者にとってより柔軟な選択肢を提供しています。

*大阪発、韓国またはグアム行きの路線が最大30% OFF

*東京(成田)および福岡発は最大20% OFF

*札幌、熊本、佐賀、沖縄発は最大15% OFF

T'way Airは、月次キャンペーンの一環として、7月31日までダウンロード可能な下記の旅行クーポンも提供しています。

*1,500円 OFFクーポン:2万円以上の予約に適用、対象の旅行期間は2025年7月から2026年3月まで。

*2,500円 OFFクーポン:3万円以上の予約に適用、対象の旅行期間は2025年7月から2026年3月まで。

*3,500円早割クーポン:2万円以上の予約に適用、対象の旅行期間は2025年9月から2026年3月まで。



Take Off This Summer with T’way Air’s “t’wari (t'割)” Travel Campaign



広蔵市場の熱気あふれるストリートフードから、昌徳宮の時を超えた美しさまで、ソウルは文化、歴史、そして味覚が融合した魅力に満ちており、訪れるすべての旅行者を魅了します。南部では、釜山のゆったりとしたビーチの雰囲気や、済州島の静かな自然美が、心地よい夏のリトリートを提供します。グルメ好き、歴史好き、K-POPファン問わず、韓国は旅行者の皆さんを温かく迎えてくれます。

フライト・スケジュール、クーポンの条件、予約の詳細については、 twayair.com をご覧ください。T'way Airは現在、世界60か所に就航しており、ネットワークの拡大を続けています。

T'way Airについて

韓国の大邱(テグ)に本社を置くT'way Air Co., Ltd.は、2010年以来、手頃な価格で信頼性の高い航空旅行を提供する大手格安航空会社(LCC)です。T'way Airは、Boeing 737-800、737 MAX 8、Airbus A330、Boeing 777-300ERの最新鋭の機体で、東アジア、東南アジア、中央アジア、オセアニア、ヨーロッパ全域のお客様にサービスを提供しています。T'way Airはグローバル・ネットワークを拡大し続け、世界中の乗客に素晴らしい価値を提供しています。詳細については、 www.twayair.com をご覧ください。

メディア問い合わせ先

T'WAY AIR広報部

twaypr@twayair.com

(日本語リリース:クライアント提供)

PR Newswire Asia Ltd.





