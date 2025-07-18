¥Õ¥íー¥µ¥¤¥È¥á¥È¥êー¥µー¥Ó¥¹»Ô¾ìÊ¬ÀÏ¥ì¥Ýー¥È2025-2033¡§2033Ç¯¤Ë76²¯8,000ËüÊÆ¥É¥ë¤Ø³ÈÂç¡¢Ç¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨9.77¡ó¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ëÇ§ÄêÊÌ¡¦¥µー¥Ó¥¹ÊÌÆ°¸þ¤ÈÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë»²Æþµ¡²ñ

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¡ü FlowMetric Life Sciences
¡ü Q2 Solutions
¡ü Flow Contract Sites Laboratory
¡ü ProImmune
¡ü Unilabs
¡ü MLM Medical Labs
¡ü Firalis
¡ü ACROBIOsystems
¡ü Agilex Biolabs
¡ü Life Science Research
¡ü Ardena
¡ü Cell flow cytometry
¡ü Fluorescence
¡ü CHOP Research Institute
¡ü Research Lab Services
¡ü Aurelia Bioscience
¡ü Bio-Rad Laboratories
¡ü Proimmune
¡ü Plant Cytometry services
¡ü Beckman Coulter
¡ü Sphere Fluidics Limited
¡ü FACS Servies
¡ü Icon plc
¡ü IBR Inc.
¡ü NeoGenomics
¡ü Charles River Laboratories
¡ü Rockland-inc
¡ü ACM Global Laboratories
¡ü RayBiotech
¡ü CSI Laboratories
¡ü ReachBio
¡ü Creative Proteomics
¡ü ProMab
¡ü Covance
¡ü Mdbiosciences
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¡ü Aurelia Bioscience
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¡ü Proimmune
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¡ü Icon plc
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¡ü NeoGenomics
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