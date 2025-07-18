Âè3²óÃæ¹ñ¹ñºÝ¥µ¥×¥é¥¤¡¦¥Á¥§ー¥óÂ¥¿ÊÇîÍ÷²ñ¤¬ËÌµþ¤Ç³«Ëë

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ËÌµþ¡¢2025Ç¯7·î17Æü/PRNewswire/ -- Âè3²óÃæ¹ñ¹ñºÝ¥µ¥×¥é¥¤¡¦¥Á¥§ー¥óÂ¥¿ÊÇîÍ÷²ñ¡ÊChina International Supply Chain Expo¡¢CISCE¡Ë¤Î³«Ëë¼°¤¬7·î16Æü¡¢ËÌµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¡¢China Council for the Promotion of International Trade¡ÊCCPIT¡Ë¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹³¦¤ÎÂåÉ½¼Ô¤é¤È¤È¤â¤Ë¡¢Âè3²óÃæ¹ñ¹ñºÝ¥µ¥×¥é¥¤¡¦¥Á¥§ー¥óÂ¥¿ÊÇîÍ÷²ñËÌµþ¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¡ÊBeijing Initiative of the 3rd China International Supply Chain Expo¡Ë¤ò¶¦Æ±¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Third China International Supply Chain Expo Opens in Beijing.
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CCPIT¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÂè3²óCISCE¤Ï¡¢À¤³¦¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¶¦ÄÌ¤ÎÌ¤Íè¤Ø¡ÊConnecting the World for a Shared Future¡Ë¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢7·î16Æü¤«¤é20Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£UN Trade and Development¡ÊUNCTAD¡Ë¡¢UN Commission on International Trade Law¡ÊUNCITRAL¡Ë¡¢World Intellectual Property Organization¡ÊWIPO¡Ë¡¢International Trade Centre¡ÊITC¡Ë¡¢International Chamber of Commerce¡ÊICC¡Ë¤ò´Þ¤à5¤Ä¤Î¹ñºÝµ¡´Ø¤¬¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤ÆËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
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PR Newswire
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