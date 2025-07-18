NTC¤Ë¤è¤ë5Ç¯´Ö¤Î°åÌôÉÊ°ÂÁ´À´Æ»ë¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¡¢ÇòÆâ¾ã¼ê½Ñ¸å¤Î¸ÇÄêÍÑÎÌÅÀ´ãÌô¤Î°ÂÁ´À¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿
¥ß¥é¥Î, 2025Ç¯7·î17Æü /PRNewswire/ --ºÇ¶áÈ¯É½¤µ¤ì¤¿5Ç¯´Ö¤ÎÌôºÞ°ÂÁ´´Æ»ë¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¡¢NTC¤¬³«È¯¤·¤¿¹³±ê¾É¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¤È¥¥Î¥í¥ó·Ï¹³À¸Êª¼Á¤ò´Þ¤à¸ÇÄêÍÑÎÌÇÛ¹çÅÀ´ãÌô¤ÎÍ¥¤ì¤¿°ÂÁ´À¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÌô¤ÏÀ®¿Í¤ÎÇòÆâ¾ã¼ê½Ñ¸å¤Î±ê¾ÉÍ½ËÉ¡¦¼£ÎÅ¤ª¤è¤Ó´¶À÷Í½ËÉ¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸¦µæ¤Ï¡¢À¤³¦Ìó60¤«¹ñ¤ÇÌó400Ëü¿Í¤Î´µ¼Ô¤¬¤³¤ÎÌôºÞ¤Ç¼£ÎÅ¤µ¤ì¤¿»þÅÀ¤ÇÄó½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¸¦µæ¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢NTC¤¬»Ù±ç¤·¤¿ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢²¤½£°åÌôÉÊÄ£¡ÊEMA¡Ë¤Î¸ø¼°ÉûºîÍÑ (ADR)Êó¹ð¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤Ç¤¢¤ëEudraVigilance¤«¤é¤Î°ÂÁ´ÀÊó¹ð¤ò¼ý½¸¤¹¤ëadrreports.eu¥Ýー¥¿¥ë¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¸øÅª°ÂÁ´¥Çー¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£2020Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Î´Ö¤Ë¡¢25¿Í¤Î´µ¼Ô¤Ë53·ï¤ÎÉûºîÍÑ¡ÊADR¡Ë¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¡¢ËÜ¸¦µæ¤ÏÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¤ÊÄ´ºº·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡§
¡öÉûºîÍÑ¡ÊADR¡Ë¤Î74¡ó¤Ï·ÚÅÙ¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡öÈ¾¿ô°Ê¾å¤Ï¡¢À½ÉÊ¤È¤Î´ØÏ¢À¤¬Äã¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡öºÇ¤âÂ¿¤¯Êó¹ð¤µ¤ì¤¿»ö¾Ý¤Ï¡¢ÌÜ¤äÈéÉæ¤Ëµ¯¤³¤ë·ÚÅÙ¤ÎÈ¿±þ¤Ç¤¢¤ê¡¢¶É½êÅêÍ¿¤µ¤ì¤ë´ã²ÊÍÑÅÀ´ãÌô¤È¤·¤ÆÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÉûºîÍÑ¤Ç¤¹¡£
¡ö´ã²Ê¼ê½Ñ¸å¤Ë¤Þ¤ì¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë½ÅÆÆ¤Ê´¶À÷¾É¤Ç¤¢¤ë´ãÆâ±ê¤ÎÊó¹ð¤Ï°ì·ï¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¹³À¸Êª¼Á¤È¹³±ê¾É¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¸ÇÄêÍÑÎÌÅÀ´ãÌô¤ËÆÃ²½¤·¤¿½é¤Î¹ñºÝÅª¤ÊÌôºÞ°ÂÁ´´Æ»ë¸¦µæ¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ËÜÏÀÊ¸¤ÎÀÕÇ¤Ãø¼Ô¤Ç¤¢¤ë Giorgio CiprandiÇî»Î¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¹ÈÏ¤Ê»ÈÍÑ¼ÂÀÓ¤ÈÎÉ¹¥¤Ê°ÂÁ´À¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢ÇòÆâ¾ã¼ê½Ñ¸å¤Î´µ¼Ô´ÉÍý¤Ë¤ª¤±¤ëµ®½Å¤ÊÁªÂò»è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¤³¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤Ï¡¢´µ¼Ô¤ÎÉþÌô½å¼é¤ò²þÁ±¤·¡¢ÉûºîÍÑ¤ä¹³À¸Êª¼ÁÂÑÀ¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¡¢¸½ºß¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃ»´ü¤Î7Æü´Ö¼£ÎÅ¥³ー¥¹¤òÎ¢ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ¸¦µæ¤Ï¤Þ¤¿¡¢»ÔÈÎ¸å¤Î°åÌôÉÊÉ¾²Á¤Ë¤ª¤±¤ëÌôºÞ°ÂÁ´´Æ»ë¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ê¡¢¼«È¯ÅªÊó¹ð¤«¤é¼ý½¸¤µ¤ì¤¿°ÂÁ´¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¡¢´µ¼Ô¤ò¼é¤êÎ×¾²°å¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë·ÑÂ³Åª¤Ê°ÂÁ´´Æ»ë¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢NTC¤ÎºÇ¹â²Ê³ØÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCSO¡ËAlessandro Colombo»á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇòÆâ¾ã¼ê½Ñ¤ÏÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â°ìÈÌÅª¤Ê´ã²Ê¼ê½Ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢½Ñ¸å¤Î´ÉÍý¤ÏºÇÅ¬¤Ê²óÉü¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£2020Ç¯¤Î¾µÇ§°ÊÍè¡¢¤³¤Î³×¿·Åª¤ÊÇÛ¹çÌô¤Ï´µ¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢ÉÔÍ×¤Ê¹³À¸Êª¼Á¤Ø¤ÎÇøÏª¤ò¸º¤é¤·¡¢¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¤ÎÄ¹´ü»ÈÍÑ¤ËÈ¼¤¦¥ê¥¹¥¯¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê1½µ´Ö¤Î¼£ÎÅË¡¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ì´Ó¤·¤¿°ÂÁ´À¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ËÜÀ½ÉÊ¤Ï²¤½£¤Îµ¬À©Åö¶É¤«¤éÈÎÇä¾µÇ§¤Î¹¹¿·¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ»î¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥Ç¥¥µ¥á¥¿¥¾¥ó1mg/mL¡Ü¥ì¥Ü¥Õ¥í¥¥µ¥·¥ó5mg/mLÅÀ´ã±Õ¤ÎÌôºÞ°ÂÁ´´Æ»ë¡§5Ç¯´Ö¤ÎÅÐÏ¿Ä´ºº¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢´ã²Ê³Ø¤ª¤è¤ÓÌôºÞ°ÂÁ´À¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÆüËÜ¸ì¥ê¥êー¥¹¡§¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÄó¶¡¡Ë
PR Newswire Asia Ltd.
PR Newswire
1954Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿À¤³¦½é¤ÎÊÆ¹ñ¹ÊóÄÌ¿®¼Ò¤Ç¤¹¡£ÇÛ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÇÁ´À¤³¦¤ò¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Cision Ltd.¤Î»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢Cision¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀ½ÉÊ¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Á¥ã¥Í¥ë¡¢Â¿Ê¸²½¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉáµÚ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÊñ³çÅª¤Ê¥ïー¥¯¥Õ¥íー¥Äー¥ë¤ª¤è¤Ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁÈ¿¥¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£www.prnasia.com