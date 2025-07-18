Xinhua Silk Road: Ê¸²½¤ÎÍ»¹ç¤òÊª¸ì¤ë¸ÅÂåÃæ¹ñ¤ÎÌ±Â²¤Î°ä»º¤¬UNESCOÀ¤³¦°ä»º¤Ë
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A drone photo taken on July 10, 2025 shows two Xixia imperial tombs in northwest China's Ningxia Hui Autonomous Region. (By Wang Peng)
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PR Newswire
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