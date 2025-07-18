¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
³©ÀîÌéÀ£»ÖÀ¸ÃÂ100Ç¯µÇ°¡ª ±Ç²èÈÇÁÈ¶Ê¡ÖÈ¬¤ÄÊèÂ¼¡×³ÚÉèÈ¯Çä¤Î¤ªÃÎ¤é¤» °µ´¬¤Î¥ªー¥±¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÇºÌ¤ëÉÔµà¤Î·æºî¤ò¥¹¥¿¥Ç¥£¡¦¥¹¥³¥¢¤Ç¡ª
¥¹¥êー¥·¥§¥ë¥º¤Ï¡¢ÂåÉ½¡¦À¾¹Ì°ì¤¬²òÀâ¤ò¼¹É®¤·¤¿³©ÀîÌéÀ£»Öºî¶Ê¤Î±Ç²èÈÇÁÈ¶Ê¡ÖÈ¬¤ÄÊèÂ¼¡×¤Î³ÚÉè¤¬¡¢É÷¤Î²»¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¤«¤é¡¢2025Ç¯7·î25Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ò2025Ç¯7·î18ÆüÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¢
³©ÀîÌéÀ£»ÖÀ¸ÃÂ100Ç¯µÇ°¡ª
±Ç²èÈÇÁÈ¶Ê¡ÖÈ¬¤ÄÊèÂ¼¡×³ÚÉèÈ¯Çä¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
°µ´¬¤Î¥ªー¥±¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÇºÌ¤ëÉÔµà¤Î·æºî¤ò¥¹¥¿¥Ç¥£¥¹¥³¥¢¤Ç¡ª
ÆüËÜ±Ç²è»Ë¤Ë»¸Á³¤Èµ±¤¯Ì¾ºî¡ÖÈ¬¤ÄÊèÂ¼¡×
¤Ä¤¤¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿³©Àî¤Î¼«É®Éè¤ò´ð¤Ë¤·¤¿¹»Äû³ÚÉè¤¬´°À®¡£
±Ç²è²»³Ú¤Î¶â»úÅã¤ò¤¢¤Ê¤¿¤Î¼ê¸µ¤Ë¡ª
1977Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡ÖÈ¬¤ÄÊèÂ¼¡×¤Ï¡¢µð¾¢¡¦ÌîÂ¼Ë§ÂÀÏº´ÆÆÄ¡¢µÓËÜ¡¦¶¶ËÜÇ¦¡¢»£±Æ¡¦ÀîËôÚå¤Ë¤è¤ëÉÔµà¤ÎÌ¾ºî¤Ç¤¹¡£Âè1²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¤Ç²»³Ú¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿³©ÀîÌéÀ£»Ö¤Î²»³Ú¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥ªー¥±¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÇÊª¸ì¤Î¶ÛÄ¥´¶¤È¾ð´¶¤ò¸«»ö¤ËÉ½¸½¡£³©Àî¼«¿È¤¬¡Ö»ä¤Î±Ç²è²»³Ú¤ÎÁí·è»»¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î³©ÀîÌéÀ£»ÖÀ¸ÃÂ100Ç¯¤òµÇ°¤·¡¢¾¾ÃÝ²»³Ú½ÐÈÇ¼Ò¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢ÂÔË¾¤Î³ÚÉè¤È¤·¤Æ·ë¼Â¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê²ñ¾ì¤ÇÀè¹ÔÈÎÇä·èÄê¡ª¡Ë¡£
½é±é¾ðÊó
ËÜ³ÚÉè¤Ë´ð¤Å¤¯ÁÈ¶Ê¤Ï¡¢2025Ç¯7·î20Æü³«ºÅ¤Î¡Ö³©ÀîÌéÀ£»ÖÀ¸ÃÂ100Ç¯µÇ°¥³¥ó¥µー¥È¡×¤Ë¤Æ½é±éÍ½Äê¡£
³©Àî¤Î²»³Ú°ä»º¤ò¸½Âå¤ËÁÉ¤é¤»¤Þ¤¹¡£
¢£³ÚÉè¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ºî¶Ê: ³©ÀîÌéÀ£»Ö
¹»Äû: À¾²¼¹ÒÊ¿
¶ÊÌÜ¹½À®¡¦²òÀâ: À¾¹Ì°ì
¼ýºÜ¶Ê:
¥á¥¤¥ó¥¿¥¤¥È¥ë [M1]
³»Éð¼Ô～Éã¤Îµ²± [M11A]
»´·à¡¦32¿Í»¦¤· [M11B]
ÀÄ¤¤µ´²Ð¤ÎÊ¥¡ÊÆ»¹Ô¤Î¥Æー¥Þ¡Ë[M19]
¼ö¤ï¤ì¤¿·ì¤Î½ªßá¡ÊÍîÉð¼Ô¤Î¥Æー¥Þ¡Ë[M24]
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥° [M25]
¡¦¾ÜºÙ¤Ê¹»ÄûÊó¹ðÉÕ¤
¡¦¥á¥¤¥ó¥¿¥¤¥È¥ë [M1] ËÁÆ¬Â¾¤Î¼«É®Éè¥Õ¥¡¥¯¥·¥ß¥ê·ÇºÜ
±éÁÕÍÑ¥Ñー¥ÈÉè¤Ï¡¢ÊÌÅÓ ¾¾ÃÝ²»³Ú½ÐÈÇ¼Ò¤è¤ê¥ì¥ó¥¿¥ëÍ½Äê
³©Àî¤Î¼«É®Éè¤Ë´ð¤Å¤¯¿·ÈÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ä¹Ç¯Ê¶¼º¤·¤Æ¤¤¤¿³©Àî¤Î¼«É®Éè¤¬È¯¸«¤µ¤ì¡¢³©Àî²È¤ËÊÖ´Ô¤µ¤ì¤¿¡£ËÜ³ÚÉè¤Ï¡¢¤½¤Î¼«É®Éè¤òÄìËÜ¤Ë¹»Äû¤µ¤ì¡¢±Ç²èÍÑ¥Þ¥¹¥¿ー¥Æー¥×¤ÎÏ¿²»¤È³ÚÉè¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢³ÚÉè¤ÈÏ¿²»¤ËÃé¼Â¤ÊÆâÍÆ¤òºÆ¸½¡£À¾¹Ì°ì¤Ë¤è¤ëÁÈ¶Ê¹½À®¤Ï¡¢³©Àî¤Î²»³ÚÅª°Õ¿Þ¤òºÇÂç¸Â¤ËÂº½Å¤·¤¿¤â¤Î¡£³ÚÉèºîÀ®¤Ë¤Ï¡¢°ìÀÚ¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò²Ã¤¨¤º¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ê¶Á¤¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡±Ç²è¡ÖÈ¬¤ÄÊèÂ¼¡×¤Ï¡¢1974Ç¯¤Î¡Öº½¤Î´ï¡×¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ºÆ·ë½¸¤·¡¢ÁíÀ½ºîÈñ7²¯±ß¡¢2Ç¯3¥ö·î¤ÎºÐ·î¤ò¤«¤±¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³©Àî¤ÏÂ¿Ë»¤Ê¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ÎÃæ¡¢ÀëÅÁÍÑ¤Î¡ÖÆ»¹Ô¤Î¥Æー¥Þ¡×¡ÖÍîÉð¼Ô¤Î¥Æー¥Þ¡×¤òÀè¹Ôºî¶Ê¤·¡¢¸å¤Ë±Ç²èËÜÊÔ¤Î²»³Ú¤òÃúÇ«¤Ëºî¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£1977Ç¯6·î5Æü¤Ë¿·ÆüËÜ¥Õ¥£¥ë¥Ïー¥â¥Ëー¸ò¶Á³ÚÃÄ¡¢9·î2¡¦3Æü¤Ë¿·¼¼Æâ³Ú¶¨²ñ¤ò»Ø´ø¤·¡¢Ï¿²»¤ò¼Â»Ü¡£Ìó2¥ö·î¤Î½àÈ÷´ü´Ö¤ò³èÍÑ¤·¡¢¿¼¤¤ÆâÍÆ¤È¹â¤¤´°À®ÅÙ¤ò¼Â¸½¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢³©Àî¤Î±Ç²è²»³Ú¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é: https://kazenone.co.jp/2025/07/15/kscs-010/
¢£ËÜ·ï¤ä½êÂ°¡¦´ØÏ¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï²¼µ¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥êー¥·¥§¥ë¥º
¢©110-0015 ÅìµþÅÔÂæÅì¶èÅì¾åÌî£±ÃúÌÜ£±£´-£µ ¥æー¥¨¥à¥Ó¥ë 8³¬
TEL¡§070-5464-5060
http://www.3s-cd.net/
¥áー¥ë jcacon@gmail.com
Ã´Åö À¾
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325444&id=bodyimage1¡Û
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥êー¥·¥§¥ë¥º
³©ÀîÌéÀ£»ÖÀ¸ÃÂ100Ç¯µÇ°¡ª
±Ç²èÈÇÁÈ¶Ê¡ÖÈ¬¤ÄÊèÂ¼¡×³ÚÉèÈ¯Çä¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
°µ´¬¤Î¥ªー¥±¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÇºÌ¤ëÉÔµà¤Î·æºî¤ò¥¹¥¿¥Ç¥£¥¹¥³¥¢¤Ç¡ª
ÆüËÜ±Ç²è»Ë¤Ë»¸Á³¤Èµ±¤¯Ì¾ºî¡ÖÈ¬¤ÄÊèÂ¼¡×
¤Ä¤¤¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿³©Àî¤Î¼«É®Éè¤ò´ð¤Ë¤·¤¿¹»Äû³ÚÉè¤¬´°À®¡£
±Ç²è²»³Ú¤Î¶â»úÅã¤ò¤¢¤Ê¤¿¤Î¼ê¸µ¤Ë¡ª
1977Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡ÖÈ¬¤ÄÊèÂ¼¡×¤Ï¡¢µð¾¢¡¦ÌîÂ¼Ë§ÂÀÏº´ÆÆÄ¡¢µÓËÜ¡¦¶¶ËÜÇ¦¡¢»£±Æ¡¦ÀîËôÚå¤Ë¤è¤ëÉÔµà¤ÎÌ¾ºî¤Ç¤¹¡£Âè1²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¤Ç²»³Ú¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿³©ÀîÌéÀ£»Ö¤Î²»³Ú¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥ªー¥±¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÇÊª¸ì¤Î¶ÛÄ¥´¶¤È¾ð´¶¤ò¸«»ö¤ËÉ½¸½¡£³©Àî¼«¿È¤¬¡Ö»ä¤Î±Ç²è²»³Ú¤ÎÁí·è»»¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î³©ÀîÌéÀ£»ÖÀ¸ÃÂ100Ç¯¤òµÇ°¤·¡¢¾¾ÃÝ²»³Ú½ÐÈÇ¼Ò¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢ÂÔË¾¤Î³ÚÉè¤È¤·¤Æ·ë¼Â¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê²ñ¾ì¤ÇÀè¹ÔÈÎÇä·èÄê¡ª¡Ë¡£
½é±é¾ðÊó
ËÜ³ÚÉè¤Ë´ð¤Å¤¯ÁÈ¶Ê¤Ï¡¢2025Ç¯7·î20Æü³«ºÅ¤Î¡Ö³©ÀîÌéÀ£»ÖÀ¸ÃÂ100Ç¯µÇ°¥³¥ó¥µー¥È¡×¤Ë¤Æ½é±éÍ½Äê¡£
³©Àî¤Î²»³Ú°ä»º¤ò¸½Âå¤ËÁÉ¤é¤»¤Þ¤¹¡£
¢£³ÚÉè¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ºî¶Ê: ³©ÀîÌéÀ£»Ö
¹»Äû: À¾²¼¹ÒÊ¿
¶ÊÌÜ¹½À®¡¦²òÀâ: À¾¹Ì°ì
¼ýºÜ¶Ê:
¥á¥¤¥ó¥¿¥¤¥È¥ë [M1]
³»Éð¼Ô～Éã¤Îµ²± [M11A]
»´·à¡¦32¿Í»¦¤· [M11B]
ÀÄ¤¤µ´²Ð¤ÎÊ¥¡ÊÆ»¹Ô¤Î¥Æー¥Þ¡Ë[M19]
¼ö¤ï¤ì¤¿·ì¤Î½ªßá¡ÊÍîÉð¼Ô¤Î¥Æー¥Þ¡Ë[M24]
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥° [M25]
¡¦¾ÜºÙ¤Ê¹»ÄûÊó¹ðÉÕ¤
¡¦¥á¥¤¥ó¥¿¥¤¥È¥ë [M1] ËÁÆ¬Â¾¤Î¼«É®Éè¥Õ¥¡¥¯¥·¥ß¥ê·ÇºÜ
±éÁÕÍÑ¥Ñー¥ÈÉè¤Ï¡¢ÊÌÅÓ ¾¾ÃÝ²»³Ú½ÐÈÇ¼Ò¤è¤ê¥ì¥ó¥¿¥ëÍ½Äê
³©Àî¤Î¼«É®Éè¤Ë´ð¤Å¤¯¿·ÈÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ä¹Ç¯Ê¶¼º¤·¤Æ¤¤¤¿³©Àî¤Î¼«É®Éè¤¬È¯¸«¤µ¤ì¡¢³©Àî²È¤ËÊÖ´Ô¤µ¤ì¤¿¡£ËÜ³ÚÉè¤Ï¡¢¤½¤Î¼«É®Éè¤òÄìËÜ¤Ë¹»Äû¤µ¤ì¡¢±Ç²èÍÑ¥Þ¥¹¥¿ー¥Æー¥×¤ÎÏ¿²»¤È³ÚÉè¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢³ÚÉè¤ÈÏ¿²»¤ËÃé¼Â¤ÊÆâÍÆ¤òºÆ¸½¡£À¾¹Ì°ì¤Ë¤è¤ëÁÈ¶Ê¹½À®¤Ï¡¢³©Àî¤Î²»³ÚÅª°Õ¿Þ¤òºÇÂç¸Â¤ËÂº½Å¤·¤¿¤â¤Î¡£³ÚÉèºîÀ®¤Ë¤Ï¡¢°ìÀÚ¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò²Ã¤¨¤º¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ê¶Á¤¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡±Ç²è¡ÖÈ¬¤ÄÊèÂ¼¡×¤Ï¡¢1974Ç¯¤Î¡Öº½¤Î´ï¡×¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ºÆ·ë½¸¤·¡¢ÁíÀ½ºîÈñ7²¯±ß¡¢2Ç¯3¥ö·î¤ÎºÐ·î¤ò¤«¤±¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³©Àî¤ÏÂ¿Ë»¤Ê¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ÎÃæ¡¢ÀëÅÁÍÑ¤Î¡ÖÆ»¹Ô¤Î¥Æー¥Þ¡×¡ÖÍîÉð¼Ô¤Î¥Æー¥Þ¡×¤òÀè¹Ôºî¶Ê¤·¡¢¸å¤Ë±Ç²èËÜÊÔ¤Î²»³Ú¤òÃúÇ«¤Ëºî¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£1977Ç¯6·î5Æü¤Ë¿·ÆüËÜ¥Õ¥£¥ë¥Ïー¥â¥Ëー¸ò¶Á³ÚÃÄ¡¢9·î2¡¦3Æü¤Ë¿·¼¼Æâ³Ú¶¨²ñ¤ò»Ø´ø¤·¡¢Ï¿²»¤ò¼Â»Ü¡£Ìó2¥ö·î¤Î½àÈ÷´ü´Ö¤ò³èÍÑ¤·¡¢¿¼¤¤ÆâÍÆ¤È¹â¤¤´°À®ÅÙ¤ò¼Â¸½¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢³©Àî¤Î±Ç²è²»³Ú¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é: https://kazenone.co.jp/2025/07/15/kscs-010/
¢£ËÜ·ï¤ä½êÂ°¡¦´ØÏ¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï²¼µ¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥êー¥·¥§¥ë¥º
¢©110-0015 ÅìµþÅÔÂæÅì¶èÅì¾åÌî£±ÃúÌÜ£±£´-£µ ¥æー¥¨¥à¥Ó¥ë 8³¬
TEL¡§070-5464-5060
http://www.3s-cd.net/
¥áー¥ë jcacon@gmail.com
Ã´Åö À¾
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325444&id=bodyimage1¡Û
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥êー¥·¥§¥ë¥º
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø