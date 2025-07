¡Ú¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¥µ¥¤¥È¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¡ÛCisdem AppCrypt for Mac¿·¥Ðー¥¸¥ç¥óµ¡Ç½¾Ò²ð

1

2

次へ

ソフト開発会社Cisdemが開発したCisdem AppCrypt for Macは生産性を向上させる機能を備えています。新バージョンではその機能がより一層強化されているので、見たくないサイトを効率的にブロックするのに役立ちます。★Cisdem AppCrypt公式サイト:https://www.cisdem.com/jp/appcrypt.html【AppCrypt for Mac新バージョンの良い点】●サイトブロック機能の安定性を向上させ、より正確に特定のサイトをブロック●インターフェースデザインを改善し、設定のプロセスを簡単にする●軽微な不具合を修正し、互換性及びセキュリティを高める【AppCrypt for Mac新バージョンの機能】1. 見たくないサイトをブロックするSafari、Firefoxや他のブラウザでブロックリストに追加された特定のサイト(例えばyoutube.com)をブロックします。シークレットモードでも対応できます。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324861&id=bodyimage1】2. ワンクリックでカテゴリ別にサイトをブロックするあるカテゴリのサイト(例えばポルノサイト)を見たくない場合、ウェブブロックリストにそれらのサイトをワンクリックでインポートしてブロックできます。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324861&id=bodyimage2】3. アプリにロックをかけるユーザーはアプリにロックをかけるのを通じて仕事に集中したり、プライバシー情報を保護したり、子供を不適切なコンテンツから守ったりすることができます。パスワードを知らない限り、アプリをロック解除できません。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324861&id=bodyimage3】4. アプリを自動ロックするユーザーが指定した時間(例えば10分)が経つと、ロック解除されたアプリは再度AppCryptに自動ロックされます。5. スケジュールを作成するスケジュールでアプリロックとサイトブロックを行います。デフォルトのスケジュールでは、永久にアプリをロックし、サイトをブロックします。ユーザーはスケジュールをカスタマイズし、必要に応じてスケジュールを追加・編集・削除したり、スケジュールを有効/無効にしたりできます。例を挙げます。平日の9時から17時までアプリロックとサイトブロックを有効にするように設定できます。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324861&id=bodyimage4】6. パスワードでAppCryptの設定を保護するAppCryptはユーザーが設定したパスワードでロックされます。不正なアクセスや変更から設定を保護します。【まとめ】Cisdem AppCryptはプライバシーを保護するためのツールであり、アプリにロックをかけたり、不適切な内容を含んだサイトをブロックしたりすることができます。ペアレンタルコントロール、生徒の注意力集中、企業の生産性向上に広く使われています。【可用性と料金プラン】https://www.cisdem.com/jp/appcrypt.htmlへ移動してCisdem AppCrypt for Macを無料ダウンロードできます。料金プランは2つあります。1台のMacの年間ライセンス:2680円1台のMacの永続ライセンス:5380円複数デバイスでの購入で割引ありCisdem AppCryptを購入するにはこちらへ:Mac版:https://www.cisdem.com/jp/appcrypt-mac/buy.htmlWindows版:https://www.cisdem.com/jp/appcrypt-windows/buy.html