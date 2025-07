¾®ÅèÍÛºÚ¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¥Ó¥åー¥Æ¥£¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖHer lip to BEAUTY¡×¤è¤ê¡ÈFULL OF LOVE¡É¤Î¹á¤ê¤Î¥Ñ¥Õ¥åー¥à¥ª¥¤¥ë¤¬¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¡ª

株式会社heart relation

株式会社heart relation(本社:東京都渋谷区、代表取締役CCO:小嶋陽菜)が運営するブランド「Her lip to BEAUTY」は、2025年7月26日(土)より素肌に纏うジュエリーのように美しく肌を引き立てる「Perfume Oil - FULL OF LOVE - 」を発売いたします。

一般発売に先駆け、2025年7月19日(土)より、House of HermeやHer lip to BEAUTYの旗艦店 大阪 ルクア イーレ店、イセタン ミラー・アミューズ ボーテのお取り扱い店舗にて先行発売いたします。

<SNSでも話題のパフュームオイルから新たな香り“FULL OF LOVE”が数量限定で登場>

肌見せの機会が増えてくる季節に活躍し、ブランドを代表するパフュームオイルから新しい香りが登場いたします。昨年12月に発売したオードパルファム「OUR STORY」シリーズで人気No.1の香り“FULL OF LOVE”。ホワイトティーとガーデニアが描くエレガントフローラルな香調で、多幸感溢れる香りとして支持されています。

FULL OF LOVEとは:

“自分を愛で満たすことで、周りにも愛を届けられる”そんなメッセージを込めて

ホワイトティーとガーデニアが描くエレガントなフローラル。どんなスタイルにもなじみながら、みずみずしいフェミニニティを引き出します。愛に包まれ、満たされて、多幸感あふれる自信をまとえる香り。

シトラスのニュアンスを持つ繊細なホワイトティーと、女性らしい愛を象徴するガーデニアを主役に、ミュゲやアイリスを添えたエレガントなフローラルブーケ。やわらかな意志を感じさせるムスクが次第に広がります。

[TOP]ベルガモット、ホワイトティー

[MIDDLE]ガーデニア、ホワイトミュゲ、オリス、ジャスミン

[LAST]サンダルウッド、ホワイトムスク

<素肌に纏うジュエリーのように美しく肌を引き立てるパフュームオイル>

オーガニック成分のホホバオイル(*1)とシアバター(*2)が角質層に浸透し、うるおいをもたらせハリ感もアップ。4種類の繊細なラメとダイアモンドパウダーを配合。肌に上品なツヤと輝きをもたらします。

(*1)ホホバ種子油 (*2)シア脂

FULL OF LOVEの多幸感溢れる香りからインスピレーションを受けたピンクをベースに大粒のシルバーラメや偏光パール、ダイアモンドパウダーを配合し、アイコニックなビジュアルもポイント。軽やかなテクスチャーで伸びが良く、柔らかでラディアントな肌に導きます。





HOW TO USE

本体をよく振ってから、適量を手のひらにとり、腕やデコルテなど肌になじませてボディオイルのような感覚でお使いください。冷房や日焼けで乾燥した肌を保湿しながら、香りをふんわりと纏えます。

<商品概要>

商品名:Perfume Oil - FULL OF LOVE -

容量:50ml

価格:6,490円 (税込)

先行発売日:2025年7月19日(土)

大阪 ルクア イーレ店・コンセプトストアHouse of Herme ・イセタン ミラー常設3店舗(日比谷店 / 池袋店 / 武蔵小杉店)・アミューズ ボーテ6店舗(北千住店 / 錦糸町店 / 町田店 / 札幌店 / 仙台店 / 熊本店)

一般発売日:2025年7月26日(土)

公式オンラインストア ※発売は19時を予定しております。

購入サイト:https://herlipto.jp/products/beauty-2250023048990

<FULL OF LOVEのパフュームオイルのローンチを記念してコレクションアイテムが登場>

艶めく夏の日差しのように華やかな瞬間を演出してくれるFULL OF LOVEのコレクションが数量限定で登場。Perfume Oil - FULL OF LOVE - と同日より数量限定で発売開始いたします。

夏の特別なひとときをより一層輝かせる限定アイテムにぜひご注目くださいませ。

左から

LIP SHAPE CLIP - pearl beige -

FULL OF LOVE POUCH

Perfume Oil - FULL OF LOVE -

FULL OF LOVE POUCH

4,800円 (税込)

Her lip toのシグネチャーアイテム「Full Of Love Long Dress」の柄が施されたクリアポーチ。お使いいただきやすいようWジップで仕立て、ボディクリームやお気に入りのコスメをたっぷりと収納いただけます。

LIP SHAPE HAIR CLIP - pearl beige -

2,900円 (税込)

ブランドらしいリップモチーフで、きらめくパールがポイントのバイカラーヘアクリップ。表面はパールベージュカラーにホワイトのロゴを施し、裏面はホワイトのマーブル模様で夏らしいデザインに仕上げました。まとめ髪にも使えるラージサイズで、お家でのリラックスタイムやデスクワーク、おでかけや浴衣合わせなど様々なシーンで活躍します。

先行発売日:2025年7月19日(土)

大阪 ルクア イーレ店・コンセプトストアHouse of Herme

一般発売日:2025年7月26日(土)

公式オンラインストア ※発売は19時を予定しております。

購入サイト:https://herlipto.jp/collections/glow-with-fulloflove

■Her lip to BEAUTY(ハーリップトゥ ビューティ)とは

Self Care=Self Love

自分だけの私を知ること。

Her lip to BEAUTYでは

自分に向き合う時間の大切さをテーマに

“触れていたくなる肌”、そして

“好きな香りを纏う”ことに着目してきました。

肌は最もパーソナルなものであり、

自分に興味を持つきっかけとなります。

そして、香りは自己表現のひとつであり、

自分自身を癒すことにも繋がるのです。

自分基準で美しい、

自分基準で心地いいと思えること。

外見だけでなく、質感や香りまでもトータルで演出する。

それがHer lip to BEAUTYです。

公式サイト:https://herlipto.jp/pages/brand-beauty

公式Instagram:https://www.instagram.com/herliptobeauty/

■他ブランド一覧

Her lip to

公式サイト:https://www.herlipto.jp

公式Instagram:https://www.instagram.com/herlipto/

公式Twitter:https://twitter.com/herlipto_info

公式YouTube:https://www.youtube.com/@herliptoofficial2391

公式TikTok:https://www.tiktok.com/@herlipto_press

ROSIER by Her lip to

公式サイト:https://herlipto.jp/pages/brand-rosier

公式Instagram:https://www.instagram.com/rosier_by_hlt/

House of Herme

公式サイト:https://herlipto.jp/pages/house-of-herme

公式Instagram:https://www.instagram.com/houseofherme/



■代表取締役CCO 小嶋陽菜 プロフィール

小嶋 陽菜 / Haruna Kojima / 1988年4月19日

株式会社heart relation創業者

代表取締役CCO(Chief Creative Officer)

AKB48 1期生として13年間在籍。

同グループ卒業後、2018年にライフスタイルブランド「Her lip to」を設立。その後ビューティライン「Her lip to BEAUTY」や、ランジェリーライン「ROSIER by Her lip to」など多岐に渡り展開。

2022年にはブランドを扱うコンセプトストアを表参道にオープンし、カフェを常設する他、コラボアフタヌーンティーやアイスクリームショップなどの飲食事業にも携わる。

タレントやモデル、経営者としての顔を持ち、国内外トータルフォロワー数1,000万人を超えるSNS(Instagram・Twitter・YouTube・Weibo・bilibili・Douyin・RED)等でも積極的に情報を発信している。

■商品のお貸し出し、ご掲載に関するお問い合わせ

株式会社heart relation Her lip to BEAUTY PR担当:小沢

メールアドレス:press@heartrelation.co.jp

■一般のお客様のお問い合わせ

Her lip to カスタマーセンター

https://herlipto.channel.io (返信にお時間がかかることがございます。)

営業時間11:00-17:00

定休日:土日祝日