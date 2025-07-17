SUMMER SONIC 2024¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Êー¤ò¾þ¤Ã¤¿MANESKIN¤Î¥Ùー¥·¥¹¥ÈVictoria¤¬ZEROTOKYO¤Ë¹ßÎ×¡ª

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EVENT INFO
2025.9.6(ÅÚ) ESSENCE
@ZEROTOKYO
OPEN 11PM
HP¡§https://zerotokyo.jp/event/essence0906/
DOOR¡§\5,500-
FASTPASS TICKET¡§\4,800-¡ÊÍ¥ÀèÆþ¾ì¡¦Æþ¾ìÎÁ¶â´Þ¤à¡Ë
¡ÚZAIKO¡Ûhttps://zerotokyo.zaiko.io/e/essence-0906
¡ÚZ HALL¡Û
Victoria
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ARTIST INFO
Victoria
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[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=wy0FzipEsMM ]
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