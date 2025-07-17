Á´Ä¹60mm¡¢Á´¿È20²Õ½ê²ÄÆ°¡ª¥«¥×¥»¥ë¥µ¥¤¥º¤ÎÄ¶ËÜ³ÊÅª¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥¥Ã¥È¡ÖCAPSULE MACHINERY¡Ô¥«¥×¥»¥ë¥Þ¥·¥Ê¥êー¡Õ¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ªÂè°ìÃÆ¤Ï¡Ö¥¹¥ìー¥×¥Ëー¥ë¡×¡ª
¥¢¥¤¥Ôー¥Õ¥©ー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®ßÀ ¹ä¡Ë¤Ï¡¢¡ÖCAPSULE MACHINERY¡¡¥¹¥ìー¥×¥Ëー¥ë¡×¡Ê1²ó500±ß¡¦ÀÇ10%¹þ¡¢Á´6¼ï¡Ë¤ò2025Ç¯7·îÃæ½Ü¤«¤é½ç¼¡¡¢Á´¹ñ¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¥³ー¥Êー¤Ë¤ÆÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¥«¥×¥»¥ë¥µ¥¤¥º¤ÎÄ¶ËÜ³Ê¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥¥Ã¥È¡ÖCAPSULE MACHINERY¡Ô¥«¥×¥»¥ë¥Þ¥·¥Ê¥êー¡Õ¡×¥·¥êー¥º¤¬»ÏÆ°¡ª
Âè°ìÃÆ¤Ï±Ô¤¤ÌÌ¹½À®¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¡Ö¥¹¥ìー¥×¥Ëー¥ë¡×¤Ç¤¹¡£
Á´Ä¹60mm¤Î¶Ë¾®¥µ¥¤¥º¤Ê¤¬¤é¡¢Á´¿È20²Õ½ê¤¬²ÄÆ°¤¹¤ë¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ê¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥¥Ã¥È¡£
ÀÜÃåºàÉÔÍ×¤Î´ÊÃ±ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤À¤«¤é¡¢½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡Ö¥¹¥ìー¥×¥Ëー¥ë¡×¡Êµ¡ÂÎ¡Ë¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ñー¥×¥ë¥°¥ìー¡¦¥¯¥ê¥¢¥°¥ìー¤Î4¼ï¤È¡¢¡Ö¥¦¥§¥Ý¥ó¥»¥Ã¥È¡×¥°¥ìー¡¦¥·¥ë¥Ðー¤Î2¼ï¡£
¥Õ¥ìー¥à¤ÏÉô°Ì¤´¤È¤Ë¶¦ÄÌµ¬³Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢³ÆÉô°Ì¤äÉðÁõ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Ê¬¤À¤±¤Îµ¡ÂÎ¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¸Ô´ØÀá¤Ï¥×¥í¥Ýー¥·¥ç¥ó½Å»ë¤È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó½Å»ë¤Î£²¼ïÎà¤Î¥Ñー¥Ä¤¬ÉÕÂ°¡£¤ª¹¥¤ß¤Ë±þ¤¸¤ÆÁÈ¤ßÂØ¤¨²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥«¥×¥»¥ë¥Þ¥·¥Ê¥êー¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ËÁê±þ¤·¤¯¡¢¥«¥×¥»¥ë¤òºÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥¹¥¿¥ó¥É¤âÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¡Ö¥¦¥§¥Ý¥ó¥»¥Ã¥È¡×¤Ë¤ÏÉÕÂ°¤·¤Þ¤»¤ó¡Ë
µ¡ÂÎ¤ËÁõÃå¤Ç¤¤ë¡Ö¥¦¥§¥Ý¥ó¥»¥Ã¥È¡×¤Ë¤Ï¥¢¥µ¥ë¥È¥é¥¤¥Õ¥ë¡¢¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¡¢¥Ö¥ìー¥É¡¢¥ìー¥¶ー¥¥ã¥Î¥ó¡¢4¤Ä¤ÎÀèÃ¼ÉôÊ¬¤ò¤ª¹¥¤ß¤ÇÉÕ¤±ÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¥ß¥µ¥¤¥ë¥é¥ó¥Á¥ãー¡Ê2¥»¥Ã¥È¡Ë¤¬¼ýÏ¿¡ª
¥¦¥§¥Ý¥ó¤òÁõÃå¤¹¤ë¤³¤È¤Çµ¡ÂÎ¤ÎÇ÷ÎÏ¤¬ÇÜÁý¤·¤Þ¤¹¡£
²þÂ¤¤äÅÉÁõ¤ËÅ¬¤·¤¿HIPSÀ½¤ÎÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤â»×¤¤¤Î¤Þ¤Þ¡ª
¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥¥Ã¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼«Í³ÅÙ¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥¹¥ìー¥×¥Ëー¥ë¡¡¥Û¥ï¥¤¥È
¥¹¥ìー¥×¥Ëー¥ë¡¡¥ì¥Ã¥É
¥¹¥ìー¥×¥Ëー¥ë¡¡¥Ñー¥×¥ë¥°¥ìー
¥¹¥ìー¥×¥Ëー¥ë¡¡¥¯¥ê¥¢¥°¥ìー
¥¦¥§¥Ý¥ó¥»¥Ã¥È¡¡¥°¥ìー
¡Ú¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Û
¡ü¾¦ÉÊÌ¾¡§CAPSULE MACHINERY¡¡¥¹¥ìー¥×¥Ëー¥ë
¡üÈ¯ÇäÆü¡§2025Ç¯7·îÃæ½Ü¤«¤é½ç¼¡È¯ÇäÍ½Äê
¡ü²Á³Ê¡§1²ó500±ß
¡üÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§15ºÍ°Ê¾å
¡ü¼ïÎà¿ô¡§Á´6¼ï ¡¦¥¹¥ìー¥×¥Ëー¥ë¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥¹¥ìー¥×¥Ëー¥ë¡¡¥ì¥Ã¥É¡¦¥¹¥ìー¥×¥Ëー¥ë¡¡¥Ñー¥×¥ë¥°¥ìー¡¦¥¹¥ìー¥×¥Ëー¥ë¡¡¥¯¥ê¥¢¥°¥ìー¡¦¥¦¥§¥Ý¥ó¥»¥Ã¥È¡¡¥°¥ìー¡¦¥¦¥§¥Ý¥ó¥»¥Ã¥È¡¡¥·¥ë¥Ðー
¡ü¾¦ÉÊÁÇºà¡§HIPS
¡üÀ¸»º¹ñ¡§Ãæ¹ñ
¡ü¼è°·¤¤¾ì½ê¡§Á´¹ñ¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¼«ÈÎµ¡ÀßÃÖ¾ì½ê
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤ÎÀßÃÖÅ¹ÊÞ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»¤Ë¤Ï¤ªÅú¤¨¤¤¤¿¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
¡üÈ¯Çä¸µ¡§¥¢¥¤¥Ôー¥Õ¥©ー³ô¼°²ñ¼Ò
¢¨·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤ÏÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¡¡
ËÜ»ñÎÁ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤Ï2025Ç¯7·î¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
(C)Atelier Bolero
¡Ú¥¢¥¤¥Ôー¥Õ¥©ー³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥¢¥¤¥Ôー¥Õ¥©ー³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÈÇ¸¢¤ÎÃç²ð¡¦ÈÎÇäÅù¤ò¹Ô¤¦¥é¥¤¥»¥ó¥¹»ö¶È¤È¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥«¥×¥»¥ë¥Ù¥ó¥Àー»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¥é¥¤¥»¥ó¥¹»ö¶È(¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÈÇ¸¢¤ÎÃç²ð¡¦ÈÎÇäÅù)¡¢¥«¥×¥»¥ë¥Ù¥ó¥Àー»ö¶È
X¡§https://x.com/ip4_cpsl¡¡¡Ê¡÷ip4_cpsl¡Ë
Instagram¡§https://www.instagram.com/ip4_official/¡¡¡Ê¡÷ip4_official¡Ë
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§info@ip4.co.jp